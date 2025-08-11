Die Erwartung einer Befreiung von den Goldzöllen und ein mögliches Treffen zwischen Trump und Putin belasten die Goldpreise. Gold aktuell: Der Goldmarkt erlebte vergangene Woche starke Turbulenzen, ausgelöst durch neue US-Tarife. Viele Investoren waren überzeugt, dass hohe Zölle – insbesondere auf Importe aus der Schweiz und Kanada – nicht für Gold gelten würden. Diese Annahme stützte sich auf eine Mitteilung aus dem April. Doch im offiziellen Zollplan fehlte eine explizite Ausnahme für Goldbarren, was zu einem massiven Preissprung führte: Die COMEX-Futures handelten zeitweise bis zu 100 USD pro Unze über dem Spotpreis, bevor sich das Premium im Bereich von 50–60 USD einpendelte. ►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Am Freitag sorgten zwei zentrale Meldungen für eine veränderte Marktdynamik. Erstens stellte die US-Regierung klar, dass die jüngsten Preisbewegungen auf Fehlinformationen beruhten. Ein bald folgendes Dekret soll die Zollregelung für Goldbarren und verwandte Produkte eindeutig festlegen. Diese Nachricht drückte den Preis kurzfristig, doch Gold schloss dennoch auf dem höchsten Stand seit dem 23. Juli. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zweitens wurde bekannt, dass sich Donald Trump und Wladimir Putin voraussichtlich in der zweiten Augustwoche treffen werden – der Ort: Alaska. Das Hauptziel des Treffens ist ein Waffenstillstandsabkommen in der Ukraine. Obwohl dies ein bedeutender diplomatischer Durchbruch und das erste hochrangige Treffen dieser Art wäre, bestehen Zweifel: Experten fragen sich, ob Russland zu Zugeständnissen bereit ist oder ob mögliche Bedingungen für die Ukraine inakzeptabel wären. Ein Scheitern könnte zu erneuten, scharfen Äußerungen der USA gegenüber der Ukraine führen. Gold Prognose: Kurzfristig bleibt der Markt sensibel für politische Schlagzeilen und wirtschaftspolitische Entscheidungen. Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit und unklarer Zollpolitik dürfte für erhöhte Volatilität sorgen. Anleger sollten daher die Entwicklungen sowohl an den Rohstoffmärkten als auch auf der diplomatischen Bühne genau beobachten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Goldpreis testet derzeit den 25- und 50-Tage-Durchschnitt, nachdem er am Freitag den höchsten Stand seit dem 27. Juli erreicht hatte. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

