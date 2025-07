🚀 Google Aktie auf dem Weg zum Allzeithoch – Jetzt noch Aktien kaufen?

🧭 Einleitung Die Google Aktie (Alphabet, Ticker: GOOGL) zeigt nach Veröffentlichung der neuesten Quartalszahlen wieder deutliche StĂ€rke. Getrieben von einer gewaltigen Nachfrage im Bereich KĂŒnstliche Intelligenz und Cloud-Technologie, erhöhen sich die Investitionen massiv. Doch stellt sich fĂŒr Anleger die Frage: Jetzt Aktien kaufen oder auf einen RĂŒcksetzer warten? Wir analysieren die wichtigsten Entwicklungen und zeigen, wie es mit der Google Aktie weitergehen könnte. â–ș Google | WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL 📊 Quartalszahlen und Wachstumsdynamik Alphabet konnte mit seinen Quartalszahlen ĂŒberzeugen – insbesondere im Cloud-Bereich: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Umsatzwachstum von 32 % im Cloud-Segment: 13,6 Milliarden USD Umsatz im Q2

Auftragsbestand von inzwischen 106 Milliarden USD

Prognoseanhebung der Investitionsausgaben (CapEx) auf 85 Milliarden USD fĂŒr 2025 Diese aggressive Investitionsstrategie unterstreicht Googles Ambitionen, eine fĂŒhrende Rolle im KI-Zeitalter einzunehmen. 🧠Strategischer Fokus auf KI und Cloud 📌 KI-getriebene Nachfrage: Die zunehmende Beliebtheit von KI-Diensten lĂ€sst die Nachfrage nach Googles Cloud-Angeboten explodieren. 📌 MehrjĂ€hrige AusbauplĂ€ne: Der Konzern plant umfassende Rechenzentrums- und Server-Investitionen – ein starker RĂŒckenwind fĂŒr das zukĂŒnftige Wachstum. 📌 Langfristiger Cash-Burn vs. Wachstumsfantasie: Zwar könnten die hohen Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drĂŒcken, langfristig entstehen dadurch jedoch starke Skalierungspotenziale. 📉 Google Aktie im technischen Fokus Charttechnisch könnte es kurzfristig zu einer Korrektur kommen: Ein RĂŒcksetzer auf 180 USD wĂ€re bei einem Bruch unter die 190 USD-Marke denkbar.

Mittel- bis langfristig (6–12 Monate) sind neue Allzeithochs durchaus realistisch. FĂŒr Anleger stellt sich nun die Frage, ob dies ein strategischer Zeitpunkt ist, Aktien zu kaufen, oder ob man einen RĂŒcksetzer abwartet. ✠Key Takeaways đŸ”č Google investiert massiv: Die KapazitĂ€tserweiterung um 10 Mrd. USD zeigt: Google glaubt an die KI-Zukunft. đŸ”č Cloud & KI als Wachstumsmotoren: Alphabet positioniert sich hervorragend im technologischen Umbruch. đŸ”č RĂŒcksetzer als Einstiegschance: Wer Aktien kaufen möchte, könnte bei einem KursrĂŒckgang auf 180 USD attraktive Einstiegsmöglichkeiten finden. 🏁 Fazit: Google Aktie – Jetzt Aktien kaufen? Die Google Aktie profitiert vom KI-Boom und steigender Cloud-Nachfrage. Langfristig spricht viel fĂŒr weiter steigende Kurse, auch wenn kurzfristige RĂŒcksetzer nicht auszuschließen sind. Anleger, die an die Zukunft der KI und Cloud glauben, finden in der Google Aktie ein stark positioniertes Unternehmen. Wer Aktien kaufen will, sollte strategisch ĂŒber Einstiege nachdenken – besonders bei Korrekturen. Google Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.07.2025. Zeithistorie gemĂ€ĂŸ der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator fĂŒr zukĂŒnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche WĂ€hrungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie fĂŒr Neukunden:  Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

