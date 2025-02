Alphabet, der Mutterkonzern hinter dem Suchmaschinen-Giganten Google (Ticker: GOOGL) legte am Dienstag nachbörslich Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor, die die Marktteilnehmer nicht zu überzeugen vermochten, die Aktie handelt in der Vorbörse rund 7% unter seinem dienstäglichen Schlusskurs. Google Cloud bleibt hinter Erwartung der Wall Street zurück 🔴 Aktie mit Abschlägen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Google Handelsideen 🔴 Google Prognose & Ausblick ► Alphabet WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL Alphabet wies einen Gewinn pro Aktie von $2,15 gegenüber $2,13 erwartet bei einem Umsatz von 96,47 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteter 96,56 Milliarden US-Dollar aus. Während Alphabet in Bezug auf die Werbeeinnahmen auf YouTube mit 10,47 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteter 10,23 Milliarden US-Dollar überzeugen konnte, blieben die Google-Cloud-Einnahmen mit 11,96 Milliarden USD hinter der Erwartung der Wall Street von 12,19 Milliarden USD zurück. Der Umsatz der Cloud-Einheit stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 %. Alphabet kündigte an, dass man plant, im Jahr 2025 75 Milliarden US-Dollar in Kapitalaufwendungen (engl. CapEx bzw. Capital Expenditure) zu investieren, während man seine KI-Strategie weiter ausbaut. Die Wall Street hatte hier mit 58,84 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der CFO Anat Ashkenazi sagte im Analyst Call, dass die Zahl in erster Linie die Investitionen des Unternehmens in seine technische Infrastruktur widerspiegelt, wobei der größte Teil auf Investitionen in Server entfalle, gefolgt von Investitionen in Rechenzentren, „um das Wachstum unseres Unternehmens in den Bereichen Google Services, Google Cloud und Google DeepMind zu unterstützen“. Auf die Frage, ob der Umsatz der Cloud-Einheit des Unternehmens mit mehr Rechenkapazität höher hätte ausfallen können, antwortete Ashkenazi, dass das Unternehmen im vierten Quartal eine starke Nachfrage nach KI-Produkten verzeichnete und „das Jahr mit einer höheren Nachfrage als verfügbarer Kapazität abgeschlossen hat“ und führte weiter aus: „Wir befinden uns in einer angespannten Angebots-Nachfrage-Situation und arbeiten sehr hart daran, mehr Kapazität online zu bringen“. Mit Blick auf den Bereich „Autonomes Fahren“, was für Tesla-Investoren eventuell interessant sein dürfte, gab Alphabet bekannt, dass der Robotaxi-Service von Waymo jetzt in Los Angeles, San Francisco und Phoenix verfügbar sei. Zur Erinnerung: im Dezember gab Alphabet bekannt, dass man plant, seinen kommerziellen Dienst 2025 über die Uber-App in Austin und Atlanta einzuführen und zudem plant Waymo in Tokio zu testen. In Bezug auf die Aktie würde ich nun zunächst ein wenig zurückhaltend sein: zwar bekamen wir jüngst einen Ausbruch auf neue Allzeithochs zu sehen, handeln nun folgend auf die Quartalszahlen aber wieder in der etablierten Range zwischen 187 USD und 200 USD. Sollte es nun zu einem Bruch und Halten unter 187 kommen, wäre nicht auszuschließen, dass die Aktie zeitnah zu einem Test der übergeordnet etablierten Aufwärtstrendlinie ansetzt und die Region um 180 USD testet. Google Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

