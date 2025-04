Goolsbee – Zolltarif deutlich höher als von der Fed erwartet; Chinas Indizes stürzen ab 📌

In einem Interview, das erst vor wenigen Minuten endete, äußerte Austan Goolsbee von der Fed wachsende Besorgnis über die wirtschaftlichen Folgen der neuen US-Zölle. Er betonte, dass Zölle auf Zwischenprodukte – also Rohstoffe, die in der Produktion verwendet werden – der amerikanischen Industrie ernsthaft schaden und Lieferketten unterbrechen könnten. Goolsbee merkte an, dass die Sorge vor einer Rückkehr der hohen Inflation real ist, insbesondere da sich die Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen stark verschlechtert hat. Er warnte, dass sich die Stimmungsindikatoren dem Krisenniveau nähern, was alarmierend ist, auch wenn der Zusammenhang zwischen Stimmung und tatsächlichen Ausgaben derzeit schwächer zu sein scheint als in der Vergangenheit.

Goolsbee wies darauf hin, dass Unternehmen aufgrund unklarer und sich ändernder Regeln im internationalen Handel und in der wirtschaftspolitischen Ausrichtung zögern, zu investieren. Der Banker stellt fest, dass die Auswirkungen auf Investitionen negativ sind, ihr Ausmaß jedoch noch nicht bekannt ist. Er fügte hinzu, dass es unter den Unternehmen erhebliche Unterschiede gibt, wie viel der Zollkosten an die Verbraucher weitergegeben werden können. In einigen Fällen kann dies zu finanziellen Schwierigkeiten oder sogar zu Insolvenzen bei den Lieferanten führen. Er räumte auch ein, dass die Zölle in einem deutlich größeren Umfang erhoben werden als bisher erwartet oder angenommen, was die Situation weiter verkompliziert. Abschließend stellte Goolsbee fest, dass die Märkte zwar schnell auf neue Informationen reagieren, die Fed jedoch bei der Politikgestaltung eine langfristige Perspektive wahren muss, insbesondere angesichts unvorhersehbarer Angebotsschocks.

Marktreaktion auf Eskalation zwischen den USA und China (Update)

Die Indizes gaben während des Interviews wieder nach, nachdem die USA zusätzliche Vergeltungszölle auf China angekündigt hatten. Die Marktsituation ist sehr besorgniserregend, und Zölle dieser Größenordnung zwischen den USA und China stellen eine ernsthafte Bedrohung für beide Volkswirtschaften dar. Diese Höhe der Zölle zielt eher darauf ab, den Handel einzufrieren, als zusätzliche Haushaltseinnahmen zu generieren, und unter den gegenwärtigen Bedingungen ist dies eine klare Eskalation des Konflikts. Unserer Meinung nach besteht auf dem Markt immer noch Hoffnung auf eine schnelle Einigung, da Zölle in Höhe von 104 % langfristig verheerende Folgen für amerikanische Unternehmen hätten und die Reaktion in den Indizes deutlich heftiger ausfallen sollte.

CFDs auf den chinesischen Index CHN.cash machen die Gewinne vollständig zunichte und verstärken die Rückgänge. Eine ähnliche Situation ist bei den Indizes in den USA zu beobachten.

Quelle: xStation5 von XTB

