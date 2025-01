Große Banken melden Gewinne vor Verbraucherpreisindex für das 4. Quartal 2024

Während der Finanzsektor das vierte Quartal beendet, haben JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und Goldman Sachs ihre Quartalszahlen vorgelegt und bieten damit entscheidende Einblicke in die Leistung des Bankensektors inmitten der sich entwickelnden Wirtschaftslandschaft. ► JP Morgan Chase WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005 | Ticker: JPM ► Wells Fargo WKN: 857949 | ISIN: US9497461015 | Ticker: WFC ► Bank of New York Mellon WKN: A0MVKA | ISIN: US0640581007 | Ticker: BK ► Goldman Sachs WKN: 920332 | ISIN: US38141G1040 | Ticker: GS JPMorgan Chase & Co. (JPM.US) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen JPMorgan Chase erzielte im vierten Quartal ein starkes Ergebnis und übertraf die Erwartungen der Analysten in Bezug auf die wichtigsten Kennzahlen. Die Bank meldete einen bereinigten Umsatz von 43,74 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 42,01 Milliarden US-Dollar deutlich. Der Gewinn pro Aktie erreichte 4,81 US-Dollar und zeigte eine robuste Rentabilität. JPM gewinnt im vorbörslichen Handel 2 %. Wichtige Leistungskennzahlen: Kredite: 1,35 Billionen US-Dollar, entspricht den Erwartungen

Rückstellungen für Kreditverluste: 2,63 Milliarden US-Dollar, niedriger als die geschätzten 3,04 Milliarden US-Dollar

Eigenkapitalrendite: 17 % (gegenüber geschätzten 14,1 %)

Rendite des materiellen Eigenkapitals: 21 % (gegenüber geschätzten 17,2 %)

Buchwert pro Aktie: 116,07 US-Dollar CEO Jamie Dimon hob die starke Leistung des Unternehmens in allen Geschäftsbereichen hervor und wies auf besondere Stärken hin: Investmentbanking-Gebühren (plus 49 %)

Markterträge (plus 21 %)

Zahlungsverkehrserträge (Rekord von 18,1 Milliarden US-Dollar für das Jahr)

Wachstum im Privatkundengeschäft (2 Millionen neue Girokonten im Jahr 2024)

Asset & Wealth Management (Rekordumsatz von 5,8 Milliarden US-Dollar)

Wells Fargo & Co. (WFC.US) Wells Fargo meldete für das vierte Quartal 2024 gemischte Ergebnisse mit einem starken Nettozinsertrag, aber einem gewissen Druck auf die Gesamteinnahmen und -ausgaben. WFC gewinnt 2,5 % im Premarket-Handel. Schlüsselkennzahlen: Nettozinsertrag: 11,84 Milliarden US-Dollar (über der Schätzung von 11,7 Milliarden US-Dollar)

Umsatz: 20,38 Milliarden US-Dollar (leicht unter der Schätzung von 20,59 Milliarden US-Dollar)

Gewinn je Aktie: 1,43 US-Dollar

Durchschnittliche Kredite: 906,4 Milliarden US-Dollar

Effizienzquote: 68 % (höher als die geschätzten 64,9 %) Leistung der Geschäftsbereiche: Umsatz im Bereich Geschäftsbankwesen: 3,17 Milliarden US-Dollar

Umsatz im Bereich Unternehmens- und Investmentbanking: 4,61 Milliarden US-Dollar

Ertrag aus Vermögens- und Anlageverwaltung: 3,96 Milliarden US-Dollar

Ertrag aus Privatkundengeschäft und Kreditvergabe: 8,98 Milliarden US-Dollar Bank of New York Mellon Corp. (BK.US) BNY Mellon meldete starke Ergebnisse für das vierte Quartal mit deutlichen Steigerungen bei Gewinn und Umsatz, was auf besser als erwartete Zinserträge und Gebühreneinnahmen zurückzuführen ist. BK legt im Premarket-Handel um 1,75 % zu. Wichtige Highlights: Angepasster Gewinn je Aktie: 1,72 $ (gegenüber geschätzten 1,58 $)

Gesamtumsatz: 4,85 Milliarden $ (plus 11 % im Jahresvergleich)

Nettozinsertrag: 1,19 Milliarden $ (übertrifft die Schätzung von 1,06 Milliarden $)

Nettozinsmarge: 1,32 % (übertrifft die Schätzung von 1,17 %)

Gesamtgebühren und sonstige Einnahmen: 3,65 Milliarden US-Dollar (übertreffen die Schätzung von 3,61 Milliarden US-Dollar) Vermögensverwaltung und -dienstleistungen: Verwaltetes Vermögen: 2,03 Billionen US-Dollar

Verwaltetes Vermögen: 52,1 Billionen US-Dollar

Nettoabflüsse: 15 Milliarden US-Dollar

Gesamteinlagen: 289,52 Milliarden US-Dollar Betriebliche Effizienz: Nicht zinsbezogene Aufwendungen: 3,36 Milliarden US-Dollar

Eigenkapitalrendite: 12,2 %

Kernkapitalquote (Tier 1): 11,2 %

Liquiditätsdeckungsquote: 115 % CEO Robin Vince wies auf die erfolgreichen Transformationsbemühungen der Bank im Jahr 2024 hin und hob technologische Verbesserungen hervor, die die Kosten für Verwahrgeschäfte um 5 % und die Kosten für traditionelle Fondsdienstleistungen um 15 % senkten. Die KI-Plattform der Bank, Eliza, unterstützt nun 35 % der Belegschaft. Goldman Sachs Group Inc. (GS.US) Goldman Sachs lieferte im vierten Quartal hervorragende Ergebnisse, mit deutlichen Steigerungen in allen wichtigen Geschäftsbereichen und einer Rekordleistung im Aktienhandel. Die Aktien der Bank, die mit einem Anstieg von 48 % im Jahr 2024 die führenden US-Banken anführten, zeigten weiterhin Stärke. Finanzielle Schlüsselkennzahlen: Nettoumsatz: 13,87 Milliarden US-Dollar (Schätzung von 12,37 Milliarden US-Dollar übertroffen)

Gewinn je Aktie: 11,95 $ (gegenüber 5,48 $ im Vorjahr)

Eigenkapitalrendite: 14,6 % (übertrifft die Schätzung von 9,98 %)

Rendite des materiellen Eigenkapitals: 15,5 %

Buchwert je Aktie: 336,77 $ (gegenüber 313,56 $ im Vorjahr)

Effizienzquote: 59,6 % Handels- und Investmentbanking-Performance: FICC-Umsatz- und Handelserträge: 2,74 Milliarden US-Dollar (übertreffen die Schätzung von 2,44 Milliarden US-Dollar)

Aktienumsatz- und Handelserträge: 3,45 Milliarden US-Dollar (32 % mehr als im Vorjahr)

Nettoerträge von Global Banking & Markets: 8,48 Milliarden US-Dollar (33 % mehr als im Vorjahr)

Erträge aus dem Investmentbanking: 2,06 Milliarden US-Dollar (plus 24 % gegenüber dem Vorjahr)

Erträge aus der Beratung: 960 Millionen US-Dollar

Erträge aus dem Aktienemissionsgeschäft: 499 Millionen US-Dollar (plus 98 % gegenüber dem Vorjahr)

Erträge aus dem Anleiheemissionsgeschäft: 595 Millionen US-Dollar (plus 51 % gegenüber dem Vorjahr) Vermögensverwaltung und andere Kennzahlen: Verwaltete Vermögenswerte: 3,14 Billionen US-Dollar (plus 12 % gegenüber dem Vorjahr)

Gesamtnettozuflüsse von AUS: 92 Milliarden US-Dollar

Kredite: 196 Milliarden US-Dollar (plus 7,1 % gegenüber dem Vorjahr)

Gesamteinlagen: 433 Milliarden US-Dollar

Nettozinserträge: 2,35 Milliarden US-Dollar (plus 75 % gegenüber dem Vorjahr) CEO David Solomon hob den Erfolg des Unternehmens bei der Erreichung oder Übererfüllung seiner strategischen Fünfjahresziele hervor, wobei die Einnahmen um fast 50 % gesteigert und die Beständigkeit des Franchise-Unternehmens verbessert wurden. Die Positionierung der Bank für eine erwartete Wiederbelebung der Geschäfte in Verbindung mit ihrer starken Marktleistung deutet auf eine anhaltende Dynamik bis 2025 hin. Marktausblick und Wirtschaftskommentar Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, gab Einblicke in die Wirtschaftslandschaft und stellte fest: Anhaltende Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft

Gesunde Konsumausgaben, auch während der Ferienzeit

Verbesserter Optimismus in der Wirtschaft

Anhaltende Inflationssorgen

Erhöhte geopolitische Risiken Mit Blick auf das Jahr 2025 erwartet BNY Mellon: Anstieg des Nettozinsergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich

Anhaltendes Wachstum der Gebühreneinnahmen

