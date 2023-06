Handelsidee: AUDCAD (19.06.2023)

AUDCAD befindet sich in einem Aufwärtstrend

Paar notiert nahe der unteren Grenze des Trendkanals

Das Währungspaar AUDCAD befindet sich kurzfristig in einem Aufwärtstrend. Seit Ende Mai hat der australische Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar an Wert gewonnen. Während dieses Zeitraums bewegt sich der Kurs innerhalb eines Aufwärtstrendkanals und nähert sich der unteren Grenze, was auf eine potenzielle Reaktion hindeutet. Das Paar hat mindestens viermal mit der unteren Unterstützungslinie interagiert, ist jedes Mal abgeprallt und hat sich in Richtung der oberen Grenze des Kanals bewegt. Daher gehen wir derzeit von einem ähnlichen Szenario aus. Falls die untere Unterstützungslinie durchbrochen wird, ist der Trade ungültig, daher sollte der Stopp-Loss eng gesetzt werden, um Verluste zu minimieren.

Es ist auch wichtig, den fundamentalen Ausblick für beide Währungen zu berücksichtigen. Der australische Dollar war aufgrund von hawkishen Kommentaren der Reserve Bank of Australia (RBA) stark. Andererseits hatte die Bank of Canada zwei Pausen und hielt den Leitzins von Januar bis Juni bei 4,50%. In der letzten Sitzung am 7. Juni überraschte die Bank den Markt mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte und kündigte weitere Erhöhungen an. Dieses Szenario könnte den kanadischen Dollar begünstigen und möglicherweise zu einem Ausbruch nach unten aus dem aufsteigenden Kanal führen.

AUDCAD im H1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

