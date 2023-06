Handelsidee: EURCHF (26.06.2023)

EURCHF notiert in einem abwärts gerichteten Kanal

Paar konnte die Widerstandszone bei 0,9850 nicht durchbrechen

Abwärtsbewegung setzte sich fort

Wenn wir uns EURCHF im D1-Chart ansehen, können wir feststellen, dass das Währungspaar seit der ersten Hälfte des Januars 2023 in einem abwärts gerichteten Kanal gehandelt hat. Die kürzliche Aufwärtskorrektur führte zu einem Test der Widerstandszone bei 0,9850, die durch die obere Begrenzung des Kanals, vorherige Kursreaktionen sowie den SMA200 (lilafarbene Linie) markiert ist. Die Bullen konnten den Widerstand nicht durchbrechen, und das Währungspaar begann sich zurückzuziehen. Wir sehen die Möglichkeit, dass der Abwärtstrend beibehalten wird, während das Paar nun in Richtung der unteren Begrenzung des Kanals wandert. Potenzielle Ziele liegen bei 0,9680 und 0,9580.

Quelle: xStation5 von XTB

