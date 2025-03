Heico-Aktien stiegen um 14 %, nachdem ein starker Gewinnbericht die Erwartungen der Wall Street im Verteidigungssegment übertraf.

Die Aktien von Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmens Heico Corp., (HEI.US), stiegen gestern trotz eines breiteren Marktabverkaufs um fast 14 %, da das Unternehmen einen über den Erwartungen liegenden Gewinn mit einem beeindruckenden Anstieg seines Kerngeschäfts sowohl in der Verteidigungs- als auch in der kommerziellen Luftfahrtindustrie meldete. Vor dem Bericht erwartete die Wall Street, dass sich der Verteidigungssektor des Unternehmens nach schwächeren Ergebnissen im Quartal zuvor verlangsamen würde. Der Quartalsbericht von Heico bewies, dass die Erwartungen der Analysten falsch waren. Heico-Gewinn im ersten Quartal 2025 (Kalenderquartal Q4 2024) Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 % auf den Rekordwert von 713,2 Millionen US-Dollar; im Vorjahr waren es 618,7 Millionen US-Dollar

im Jahresvergleich um 15 % auf den Rekordwert von 713,2 Millionen US-Dollar; im Vorjahr waren es 618,7 Millionen US-Dollar Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 46 % auf den Rekordwert von 168 Millionen US-Dollar oder 1,20 US-Dollar pro verwässerter Aktie; im Vorjahr waren es 114,7 Millionen US-Dollar und 0,82 US-Dollar

um 46 % auf den Rekordwert von 168 Millionen US-Dollar oder 1,20 US-Dollar pro verwässerter Aktie; im Vorjahr waren es 114,7 Millionen US-Dollar und 0,82 US-Dollar Betriebsergebnis um 26 % im Jahresvergleich gestiegen, mit einem Anstieg des Cashflows um 82 % YoY auf 203 Millionen US-Dollar gegenüber 111,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr

EBITDA um 22 % im Jahresvergleich auf 273,9 Millionen US-Dollar gegenüber 224 Millionen US-Dollar im Vorjahr gestiegen Gewinn nach Geschäftssegment Der Umsatz der Flight Support Group stieg um 15 % YoY; 13 % organisches Wachstum. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Betriebsergebnis stieg um 22 % im Jahresvergleich auf 166,1 Mio. USD, gegenüber 136,1 Mio. USD im Vorjahr

Betriebsmarge stieg um 23,3 % gegenüber 22 % im Vorjahr Umsatz der Electronic Technologies Group stieg um 16 % YoY auf 330,3 Mio. USD; 11 % organisches Wachstum. Der Betriebsgewinn stieg um 38 % im Jahresvergleich auf 76,5 Millionen US-Dollar, gegenüber 55,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr

Die Betriebsmarge stieg auf 23,1 % gegenüber 19,3 % im Vorjahr Stärke des Heico-Geschäfts Das Unternehmen tätigte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 Akquisitionen im Wert von etwa 255 Millionen US-Dollar und konnte dabei stabile Verschuldungskennzahlen aufrechterhalten, wobei die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA leicht von 2,04x auf 2,08x stieg. Die Abteilung Flight Support von HEICO verzeichnet seit mehreren Jahren ein beeindruckendes Wachstum und profitiert von einer Reihe von Branchentrends. Die Fluggesellschaften haben mit einer rekordverdächtigen Auslastung der Flugzeuge, anhaltenden Verzögerungen bei der Flugzeugproduktion – insbesondere bei Boeing – und einer alternden globalen Flotte, die häufiger gewartet werden muss, zu kämpfen. Infolgedessen entscheiden sich viele Fluggesellschaften angesichts steigender Wartungskosten und allgemeiner inflationärer Herausforderungen zunehmend für die von der FAA zugelassenen Ersatzteile von HEICO anstelle teurerer OEM-Alternativen.

Das organische Wachstum des Unternehmens von 15 % bei Ersatzteilen für den Anschlussmarkt unterstreicht seine Fähigkeit, Marktanteile von Erstausrüstern zu gewinnen. Außerdem teilte Heico mit, dass es einen exklusiven Geschäftsvertrag mit dem US-amerikanischen Industriegiganten Honeywell im Zusammenhang mit dem Ersatzteilservice und der Nutzung von Boeing (BA.US) unterzeichnet hat. Im Bereich Verteidigung und Raumfahrt meldete die Abteilung Electronic Technologies von HEICO einen Anstieg des Betriebsergebnisses um 38 % bei einem Umsatzwachstum von 16 %. Da das US-Verteidigungsbudget für das Geschäftsjahr 2024 886 Milliarden US-Dollar erreicht und die NATO-Staaten ihre Militärausgaben erhöhen, bleibt die Nachfrage nach High-Tech-Komponenten robust. Im Gegensatz zur kommerziellen Luftfahrt bieten Verteidigungsaufträge in der Regel stabile, langfristige Einnahmen mit attraktiven Margen, wodurch HEICO gut für nachhaltiges Wachstum positioniert ist. Außerdem investierte HEICO in diesem Quartal 255 Millionen US-Dollar in Nischenunternehmen mit proprietären Technologien und erweiterte damit sein Produktportfolio weiter.

Trotz anhaltender Unterbrechungen der Lieferkette, die den Luft- und Raumfahrtsektor beeinträchtigen, spiegelt die Fähigkeit von HEICO, die Margen in beiden Geschäftssegmenten zu steigern, eine starke operative Leistung wider. Die Wall Street begrüßte den Gewinnbericht mit Euphorie. Heico im Tageschart Die Aktien des Unternehmens stiegen nach dem größten Ausverkauf seit der Baisse im Jahr 2022 über EMA200. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

