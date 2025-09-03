Heico Prognose 2025 – Börse Aktuell im Fokus
Die Heico-Aktie (HEI.US) zählt seit Monaten zu den stärksten Gewinnern im US-Industriesektor und steht bei Anlegern im Rampenlicht der Börse aktuell. Zusammen mit Unternehmen wie Curtiss Wright und RTX Corp hat Heico deutliche Kurszuwächse erzielt. Dennoch liegt die Aktie rund 10 % unter ihrem Allzeithoch – ein Rücksetzer, der Investoren aufhorchen lässt. Die Frage lautet: Wie lautet die Heico Prognose für die kommenden Quartale?
► Heico | WKN: 869081 | ISIN: US4228061093 | Ticker:HEI (NYSE)
Heico dominiert die Aerospace-Nischenmärkte
Heico hat sich als einer der führenden Anbieter im Luftfahrtsektor etabliert. Das Unternehmen liefert Serviceleistungen, Ersatzteile und OEM-Alternativen, die nicht nur privaten Unternehmen, sondern auch dem Pentagon und der Raumfahrtbranche zugutekommen. Spekulationen über steigende Pentagon-Aufträge haben die Nachfrage nach Heico-Produkten zusätzlich befeuert.
Im 3. Quartal 2025 meldete Heico einen Umsatz von 1,15 Mrd. USD und einen Nettogewinn von 177,34 Mio. USD – ein Zuwachs von knapp 20 % bzw. 30 % im Jahresvergleich. Dazu kommt eine aggressive Akquisitionsstrategie: Allein 2025 wurden fünf neue Unternehmen übernommen, um die Position im Markt zu stärken.
Die Heico Prognose bis 2028:
Jahresumsatz soll auf 5,4 Mrd. USD steigen (Ø +8 % Wachstum pro Jahr)
Nettogewinn soll nahe 1 Mrd. USD erreichen (Ø +15 % Wachstum pro Jahr)
Dies deutet darauf hin, dass Akquisitionen kaum Margen verwässern, sondern vielmehr ein „Schneeballeffekt“ des Wachstums entsteht.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Analyse Heico Prognose 2025
Auf Tagesbasis testet die Aktie derzeit den EMA50. Ein Bruch unter diese Linie könnte einen Test des EMA200 bei rund 282 USD auslösen. Gelingt jedoch der Ausbruch nach oben, wäre ein erneuter Anlauf auf die obere Begrenzung des Trendkanals bei 328 USD wahrscheinlich.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit – Heico Prognose und Börse aktuell
Die Heico Prognose bleibt positiv: Steigender Umsatz, wachsende Gewinne und eine starke Position im Luft- und Raumfahrtmarkt sprechen für das Unternehmen. Anleger sollten jedoch die Börse aktuell aufmerksam verfolgen, da die hohe Bewertung Kursrücksetzer begünstigen kann. Kurzfristig entscheidet die technische Lage, langfristig spricht vieles für weiteres Wachstum.
