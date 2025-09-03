Heico Prognose 2025 – Börse Aktuell im Fokus Die Heico-Aktie (HEI.US) zählt seit Monaten zu den stärksten Gewinnern im US-Industriesektor und steht bei Anlegern im Rampenlicht der Börse aktuell. Zusammen mit Unternehmen wie Curtiss Wright und RTX Corp hat Heico deutliche Kurszuwächse erzielt. Dennoch liegt die Aktie rund 10 % unter ihrem Allzeithoch – ein Rücksetzer, der Investoren aufhorchen lässt. Die Frage lautet: Wie lautet die Heico Prognose für die kommenden Quartale? ► Heico | WKN: 869081 | ISIN: US4228061093 | Ticker:HEI (NYSE) Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Heico dominiert die Aerospace-Nischenmärkte Heico hat sich als einer der führenden Anbieter im Luftfahrtsektor etabliert. Das Unternehmen liefert Serviceleistungen, Ersatzteile und OEM-Alternativen, die nicht nur privaten Unternehmen, sondern auch dem Pentagon und der Raumfahrtbranche zugutekommen. Spekulationen über steigende Pentagon-Aufträge haben die Nachfrage nach Heico-Produkten zusätzlich befeuert. Im 3. Quartal 2025 meldete Heico einen Umsatz von 1,15 Mrd. USD und einen Nettogewinn von 177,34 Mio. USD – ein Zuwachs von knapp 20 % bzw. 30 % im Jahresvergleich. Dazu kommt eine aggressive Akquisitionsstrategie: Allein 2025 wurden fünf neue Unternehmen übernommen, um die Position im Markt zu stärken. Die Heico Prognose bis 2028: Jahresumsatz soll auf 5,4 Mrd. USD steigen (Ø +8 % Wachstum pro Jahr)

Nettogewinn soll nahe 1 Mrd. USD erreichen (Ø +15 % Wachstum pro Jahr) Dies deutet darauf hin, dass Akquisitionen kaum Margen verwässern, sondern vielmehr ein „Schneeballeffekt“ des Wachstums entsteht. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Technische Analyse Heico Prognose 2025 Auf Tagesbasis testet die Aktie derzeit den EMA50. Ein Bruch unter diese Linie könnte einen Test des EMA200 bei rund 282 USD auslösen. Gelingt jedoch der Ausbruch nach oben, wäre ein erneuter Anlauf auf die obere Begrenzung des Trendkanals bei 328 USD wahrscheinlich. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit – Heico Prognose und Börse aktuell Die Heico Prognose bleibt positiv: Steigender Umsatz, wachsende Gewinne und eine starke Position im Luft- und Raumfahrtmarkt sprechen für das Unternehmen. Anleger sollten jedoch die Börse aktuell aufmerksam verfolgen, da die hohe Bewertung Kursrücksetzer begünstigen kann. Kurzfristig entscheidet die technische Lage, langfristig spricht vieles für weiteres Wachstum. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.