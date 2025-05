Heico steigt um 6 % und erreicht nach starken Ergebnissen im ersten Quartal ein neues Allzeithoch 📈

Der US-amerikanische Luftfahrt- und Verteidigungsriese HEICO (HEI.US) hat f√ľr das erste Quartal 2025 besser als erwartete Ergebnisse vorgelegt: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um fast 15 % auf 1,10 Mrd. USD, w√§hrend der Gewinn pro Aktie 8 % √ľber den Erwartungen der Wall Street lag. Die Aktien von HEICO legten heute um mehr als 6 % zu. Zuvor hatten auch andere Unternehmen aus dem Luftfahrt- und Verteidigungssektor, wie beispielsweise Curtiss Wright, eine starke Gewinnentwicklung vermeldet und damit neue Investoren angezogen. HEICO-Treiber Heico profitiert nicht nur von der starken Nachfrage nach Dienstleistungen und Ersatzteilen seitens kommerzieller Fluggesellschaften, sondern auch von der starken Nachfrage aus dem Pentagon und dem Raumfahrtbereich. Das Unternehmen verf√ľgt √ľber fast 100 % seiner Lieferketten auf dem US-Markt. Ein wichtiger Katalysator f√ľr die Zukunft k√∂nnte die gr√∂√üere Nachfrage aus dem Milit√§rsektor sein, die durch die DOGE-Initiative angeheizt wird, da Heico nach wie vor ein g√ľnstigerer Anbieter von kritischen Teilen und Dienstleistungen ist als GE und andere ‚Äěalte‚Äú Lieferanten der US-Armee. Das Unternehmen verkauft kritische elektronische Ger√§te und Dienstleistungen mit h√∂heren Margen als Teile und Dienstleistungen f√ľr kommerzielle Unternehmen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen HEICO Q1 2025 Ergebnisse Umsatz: 1,10 Mrd. USD gegen√ľber Analystenprognosen von 1,06 Mrd. USD (14,9 % Wachstum gegen√ľber dem Vorjahr, 3,5 % √ľber den Erwartungen) EPS (GAAP): 1,12 USD gegen√ľber Analystenprognosen von 1,04 USD (8,1 % √ľber den Erwartungen) Bereinigtes EBITDA: 297,7 Mio. USD gegen√ľber Analystensch√§tzungen von 281,1 Mio. USD (Marge von 27,1 %, 5,9 % √ľber den Erwartungen)

22,6 %, im Rahmen des Vorjahresquartals Free Cashflow-Marge: 17,2 %, gegenüber 13,4 % im Vorjahresquartal Der Unternehmensbereich Flight Support Group (Produkte für den Militärsektor) war mit einem Umsatzanstieg von 19 % auf einen Rekordwert von 767,1 Millionen US-Dollar, der durch ein organisches Wachstum von 14 % in allen Produktlinien getrieben wurde, der Wachstumsmotor. Der Unternehmensbereich Electronic Technologies Group entwickelte sich mit einem Umsatzanstieg von 7 % auf 342,2 Millionen US-Dollar dank der starken Nachfrage nach Produkten für die Luft- und Raumfahrt ebenfalls gut. Die Familie Mendelsohn (die Führungskräfte des Unternehmens) kommentierte den Bericht wie folgt: "Wir freuen uns sehr, einen Rekordquartalsgewinn und -umsatz zu vermelden, der in erster Linie auf ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum zurückzuführen ist. Diese Leistung spiegelt vor allem das starke organische Umsatzwachstum in allen Produktlinien der Flight Support Group und das zweistellige organische Umsatzwachstum der Raumfahrt- und Luftfahrtprodukte der Electronic Technologies Group wider. Heico im Tageschart Die Heico-Aktie erholte sich um fast 35 % gegenüber den Tiefstständen vom April. Quelle: xStation5 von XTB

