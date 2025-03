Heidelberg Materials AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Heidelberger Materials 

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Heidelberger Materials ISIN: DE0006047004 | WKN: 604700¬†| Ticker: HEI

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Heidelberger Materials Aktie?

Der Konzern profitierte in den letzten Wochen von den Konjunkturpaketen in Verteidigung und in Infrastruktur. Die Aktie hat sich in den letzten 12 Monaten verdoppelt, ist aber fundamental gesehen noch moderat bewertet, was auch im KGV zu Ausdruck kommt. 

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass die Aktie 2021 zun√§chst zur√ľckgesetzt hat. Die Abgaben und die Bewegungen waren moderat aber kontinuierlich abw√§rts gerichtet. Erst im Oktober 2022 konnte das Papier einen Richtungswechsel abbilden. Im Wochenchart ist erkennbar, dass die Aktie zun√§chst aufw√§rts in den Bereich der 72/73 EUR gelaufen ist. Nach einem kleinen R√ľcksetzer setzte sich die Aufw√§rtsbewegung nachfolgend weiter fort. Ende 2024 kam Dynamik in die Bewegung. Im Chart ist erkennbar, dass es insbesondere in den letzten vier Wochen mit Momentum aufw√§rts an immer neue Hochs ging.¬†

In den letzten Handelsmonaten konnte sich die Aktie im Zuge von R√ľcksetzern immer wieder im Bereich der SMA20 (aktuell bei 134,59 EUR), sp√§testens an der SMA50 (aktuell bei 111,68 EUR) stabilisieren und erholen. R√ľcksetzer k√∂nnten sich somit im Bereich der SMA20 bzw. darunter an der¬†SMA50 erholen. Zu hinterfragen w√§re die Aufw√§rtsbewegung dann, wenn die Aktie unter die SMA50 f√§llt und sich unter dieser Durchschnittslinie festsetzt.

Solange das Papier aber √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an immer neue Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 198/202 EUR und dar√ľber die 235/37 EUR sein.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullish

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Anfang August 2024 hat sich ein gr√∂√üerer R√ľcksetzer eingestellt, der deutlich unter die 90 EUR-Marke ging, aber mehr oder weniger direkt zur√ľckgekauft wurde. Die Erholungsbewegung ist Anfang September ausgelaufen, moderarte Schw√§che hat sich nachfolgend eingestellt. Das Papier hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis der 90 EUR-Marke festzusetzen. Nach einer ausgepr√§gten Seitw√§rtsphase ging es Anfang November deutlich und dynamisch aufw√§rts. Das Papier hat sich im Zuge der Aufw√§rtsbewegung √ľber der 110 EUR-Marke festsetzen k√∂nnten. Die Aktie hat den Anstieg nachfolgend vergleichsweise lange konsolidiert und hat die Aufw√§rtsbewegung dann weniger dynamisch weiter fortgesetzt. Nach einem weiteren, kleinen R√ľcksetzer hat sich erneutes Kaufinteresse eingestellt. Die Aktie konnte die Aufw√§rtsbewegung Mitte Januar weiter fortsetzen. Das Papier ist nach dem GAP up Anfang M√§rz an immer neue Hochs gelaufen. Gestern im Handel wurde ein Hoch bei 179,13 EUR formatiert, das aber direkt abverkauft wurde. Das Ergebnis ist eine rote Tageskerze.

Dennoch ist das Tageschart uneingeschr√§nkt bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie √ľber der¬†SMA20 (aktuell bei 154,47 EUR) notiert, solange k√∂nnte es zu immer neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Wochenbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

R√ľcksetzer bis an die SMA20 w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange es das Wertpapier es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Wird die SMA20 aber im Rahmen von Schw√§che aufgegeben, so k√∂nnte die SMA50 (aktuell bei 143,07 EUR) darunter noch einen weiteren Support bieten. Wesentlich unter diese Durchschnittslinie sollte es nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullish

Heidelberger Materials Unternehmensprofil:

Das Unternehmen, das zuvor unter HeidelbergCement firmierte, geh√∂rt zu den weltweit f√ľhrenden Baustoffproduzenten. Der Konzern ist auf f√ľnf Kontinenten aktiv. Das Kerngesch√§ft umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement, Zuschlagstoffen (Sand, Kies und Schotter) Transportbeton und Asphalt. Ein weiterer Fokus ist der weltweite Handel von Zement und Klinker auf dem Seeweg.¬†

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Hauptaktion√§r ist Ludwig Merckle, der 28,9 Prozent der Aktien kontrolliert. Dar√ľber hinaus gibt es noch drei weitere Aktion√§rsgruppen, die nennenswerte Anteile an Heidelberg Materials halten. Ein signifikanter Anteil befindet sich im Freefloat.

Die Anteilseigner des Konzerns kommen vor allem aus Deutschland und Nordamerika. Beide Länder repräsentieren 2/3 des Aktienbesitzes.



Wichtige Bewertungskennzahlen f√ľr des Heidelberg Materials Konzerns 2020 - 2024



Der Umsatz konnte 2020 und 2021 gesteigert werden, stagniert aber in den letzten drei Jahren.



Der Gewinn je Aktie 2020 war negativ, konnte in den Folgejahren aber wieder in den Bereich der 8 bis 10 EUR gebracht werden. Übergeordnet ist beim Gewinn je Aktie seit vier Jahren keine sonderliche Dynamik erkennbar. 



Der Konzern konnte das Eigenkapital in den letzten Jahren deutlich st√§rken. Innerhalb von f√ľnf Jahren ist dies um gut 5 Mrd. EUR angewachsen.¬†

Das Eigenkapitalquote konnte im Betrachtungszeitraum um 10 Prozentpunkte auf √ľber 50 Prozent erh√∂ht werden.

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

W√ľrdigung der Kennzahlen 2020 - 2024

Die Umsatzentwicklung in den letzten drei Jahren ist wenig ver√§ndert. Das Ergebnis nach Steuern ist von 2023 auf 2024 etwas abgeschmolzen, liegt aber auf dem Niveau der Jahre 2021 / 2020. Das operative Ergebnis hingegen konnte in den letzten f√ľnf Jahren kontinuierlich, mit Ausnahme 2022, gesteigert werden. Der Hinweis auf die Entwicklung des Eigenkapitals wurde in einer Grafik gew√ľrdigt, das Fremdkapital liegt 2024 gut 1,4 Mrd. EUR unter dem Wert von 2020. Die Zahl der Mitarbeitenden ist in den letzten drei Jahren stabil geblieben.

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll sich in den kommenden vier Jahren moderat, aber sukzessiv steigen. Die Dividendenrendite soll von 2,08 Prozent auf 3,02 Prozent steigen. Auch das Eigenkapital soll weiter ansteigen. Mit einem KGV von 13,68 ist die Aktie nicht zu teuer. 

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Heidelberg Materials Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das eine solide bzw. stabile Entwicklung hat, jetzt aber durch die unterschiedlichen Konjunkturpaket in den kommenden Jahren profitieren k√∂nnte. Das Wertpapier erscheint, unserer Meinung nach, insbesondere f√ľr Anleger mit einem konservativen Anlagefokus eine Investmentoption.¬†

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

