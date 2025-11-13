Heidelberg Materials Prognose 2025 – Aktie im Fokus & Chartanalyse

Heidelberg Materials hat im 3. Quartal 2025 bei einem leichten Umsatzwachstum den operativen Gewinn um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erhöhen können. An der Gewinnprognose für das laufende Jahr hält der Konzern fest, allerdings wurde die Zielspanne enger gefasst.

► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI

✅ Drei Key Takeaways

Heidelberg Materials steigert im Q3 2025 den operativen Gewinn um 4,8 % , während die Jahresprognose präzisiert, aber bestätigt wird.

Charttechnisch zeigt die Aktie ein klar bullisches Bild , unterstützt durch starke SMA20- und SMA50-Supportzonen – neue Hochs bis 235–255 EUR sind möglich.

Fundamental bleibt die Aktie attraktiv und unterbewertet, mit solider Bilanz, stabilem Umsatz und positiver mittelfristiger Prognose.

Die Heidelberg Materials Aktie rückt erneut in den Fokus der Anleger. Besonders die aktuelle Heidelberg Materials Prognose sowie die jüngsten Geschäftszahlen untermauern die robuste Entwicklung des Baustoffkonzerns. Im dritten Quartal 2025 konnte das Unternehmen trotz nur moderatem Umsatzwachstums den operativen Gewinn deutlich steigern.

Im 3. Quartal 2025 erhöhte Heidelberg Materials den operativen Gewinn um 4,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz legte leicht um 0,9 % auf 5,8 Mrd. EUR zu. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr bleibt bestehen, die Zielspanne wurde jedoch präzisiert.

Der Konzern erwartet nun einen Gewinn zwischen 3,3–3,5 Mrd. EUR, zuvor lag die Spanne bei 3,25–3,55 Mrd. EUR. Besonders das Effizienzprogramm trug zur Verbesserung der EBIT-Marge bei.

Fundamentaldaten zu Heidelberg Materials

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 215,50 EUR Marktkapitalisierung 38,37 Mrd. EUR Umsatz 2024 21,16 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2024 55,30 % KGV 2025 (Prognose) 15,98 4-Wochen-Performance +3,43 % Bewertung stark unterbewertet Dividendenrendite 2025 (Prognose) 1,85 % Branche Baustoffe

Parkettgeflüster: Quartalszahlen & Ausblick

Das bereinigte EBIT für Q3 2025 liegt bei 1,2 Mrd. EUR, was einem Plus von 4,8 % entspricht. Die Kennzahlen bewegten sich damit innerhalb der Erwartungen der Analysten.

Die positive EBIT-Entwicklung resultiert vor allem aus dem Spar- und Effizienzprogramm, das die operative Marge erheblich verbesserte.

Chartanalyse – Heidelberg Materials Aktie

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart: Bullischer Trend setzt sich fort

Die Aktie zeigt seit Jahresbeginn eine stabile Aufwärtsbewegung. Rücksetzer wurden schnell kompensiert, sodass im Juli ein neues Hoch bei 212,50 EUR markiert wurde.

Nach moderaten August-Abgaben gelang Anfang November der Sprung über die Marke von 200 EUR. Die SMA20 (199,96 EUR) und SMA50 (197,93 EUR) fungieren als belastbarer Support.

Bullische Szenarien im Tageschart:

Solange der Kurs über der SMA20 bleibt → Trendfortsetzung wahrscheinlich

Potenzielle Kursziele: 235 EUR und 255 EUR

Rücksetzer könnten an SMA20/SMA50 stabilisieren

Bear-Szenario:

Kritisch würde es erst, wenn die Aktie unter die SMA50 fällt und sich darunter etabliert. In diesem Fall wäre ein Test der SMA200 bei 183,23 EUR möglich.

Tageschart-Prognose: bullisch

Bull-Wahrscheinlichkeit: 65 %

Bear-Wahrscheinlichkeit: 35 %

4-Stunden-Chart: Kurzfristig ebenfalls bullisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Tief Anfang Oktober hatte die Aktie zunächst Mühe, die Abwärtstrendlinien zu durchbrechen, wurde aber schließlich dynamisch über die SMA200 (199,28 EUR) getragen.

Aktuell notiert das Papier klar über der SMA20 (203,61 EUR).

Bullische Szenarien im 4h-Chart:

Solange über SMA20 → Neue Hochs möglich

Rücksetzer an SMA20 likely → Erholungschancen

SMA50 bei 201,09 EUR bietet zusätzliche Unterstützung

4-Stunden-Prognose: bullisch

Bull-Wahrscheinlichkeit: 60 %

Bear-Wahrscheinlichkeit: 40 %

Wichtige Kursmarken

Widerstände:

220,00 EUR

235,00 EUR

249,00 EUR

Unterstützungen:

208,37 EUR

203,66 EUR

203,61 EUR

201,09 EUR

199,96 EUR

199,24 EUR

197,93 EUR

189,20 EUR (offenes GAP)

182,82 EUR

Fazit: Heidelberg Materials bleibt eine Aktie im Fokus

Sowohl fundamental als auch charttechnisch präsentiert sich Heidelberg Materials stark. Die Heidelberg Materials Prognose zeigt stabile Gewinnaussichten, ein robustes operatives Geschäft und ein weiterhin bullisches Chartbild.

Für kurzfristig wie langfristig orientierte Anleger bleibt das Wertpapier attraktiv – insbesondere solange die SMA-Supports halten.

FAQ – Heidelberg Materials Prognose & Aktie im Fokus

Wie lautet die aktuelle Prognose für Heidelberg Materials?

Heidelberg Materials erwartet für 2025 einen Gewinn zwischen 3,3 und 3,5 Mrd. EUR. Die Prognose bleibt stabil, wurde aber enger gefasst.

Wie entwickelte sich der operative Gewinn im 3. Quartal 2025?

Der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) stieg im Q3 2025 um 4,8 % auf 1,2 Mrd. EUR.

Ist die Heidelberg Materials Aktie aktuell bullisch?

Ja. Sowohl Tageschart als auch 4-Stunden-Chart zeigen ein bullisches Trendbild, solange die Aktie über der SMA20 bleibt.

Welche Kursziele sind bei Heidelberg Materials möglich?

Bei fortgesetztem Aufwärtstrend sind Kursziele von 235 EUR und 255 EUR realistisch.

Gilt die Aktie als unterbewertet?

Ja. Mit einem prognostizierten KGV von 15,98 und soliden Fundamentaldaten gilt Heidelberg Materials derzeit als stark unterbewertet.

Welche Unterstützungen sind wichtig?

Zentrale Supports liegen bei 203,61 EUR, 201,09 EUR und 197,93 EUR (SMA50).

Welche Risiken gibt es?

Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 könnte auf eine Trendabschwächung hinweisen und eine Korrektur bis zur SMA200 (183,23 EUR) auslösen.