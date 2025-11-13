Heidelberg Materials Prognose 2025 – Aktie im Fokus & Chartanalyse

- Heidelberg Materials steigert im Q3 2025 den operativen Gewinn um 4,8 %
- Charttechnisch zeigt die Aktie ein klar bullisches Bild
- Fundamental bleibt die Aktie attraktiv und unterbewertet
Heidelberg Materials hat im 3. Quartal 2025 bei einem leichten Umsatzwachstum den operativen Gewinn um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erhöhen können. An der Gewinnprognose für das laufende Jahr hält der Konzern fest, allerdings wurde die Zielspanne enger gefasst.
► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI
✅ Drei Key Takeaways
-
Heidelberg Materials steigert im Q3 2025 den operativen Gewinn um 4,8 %, während die Jahresprognose präzisiert, aber bestätigt wird.
-
Charttechnisch zeigt die Aktie ein klar bullisches Bild, unterstützt durch starke SMA20- und SMA50-Supportzonen – neue Hochs bis 235–255 EUR sind möglich.
-
Fundamental bleibt die Aktie attraktiv und unterbewertet, mit solider Bilanz, stabilem Umsatz und positiver mittelfristiger Prognose.
Die Heidelberg Materials Aktie rückt erneut in den Fokus der Anleger. Besonders die aktuelle Heidelberg Materials Prognose sowie die jüngsten Geschäftszahlen untermauern die robuste Entwicklung des Baustoffkonzerns. Im dritten Quartal 2025 konnte das Unternehmen trotz nur moderatem Umsatzwachstums den operativen Gewinn deutlich steigern.
Short Cut: Heidelberg Materials Prognose auf einen Blick
Im 3. Quartal 2025 erhöhte Heidelberg Materials den operativen Gewinn um 4,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz legte leicht um 0,9 % auf 5,8 Mrd. EUR zu. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr bleibt bestehen, die Zielspanne wurde jedoch präzisiert.
Der Konzern erwartet nun einen Gewinn zwischen 3,3–3,5 Mrd. EUR, zuvor lag die Spanne bei 3,25–3,55 Mrd. EUR. Besonders das Effizienzprogramm trug zur Verbesserung der EBIT-Marge bei.
Fundamentaldaten zu Heidelberg Materials
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Kurs
|215,50 EUR
|Marktkapitalisierung
|38,37 Mrd. EUR
|Umsatz 2024
|21,16 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote 2024
|55,30 %
|KGV 2025 (Prognose)
|15,98
|4-Wochen-Performance
|+3,43 %
|Bewertung
|stark unterbewertet
|Dividendenrendite 2025 (Prognose)
|1,85 %
|Branche
|Baustoffe
Parkettgeflüster: Quartalszahlen & Ausblick
Das bereinigte EBIT für Q3 2025 liegt bei 1,2 Mrd. EUR, was einem Plus von 4,8 % entspricht. Die Kennzahlen bewegten sich damit innerhalb der Erwartungen der Analysten.
Die positive EBIT-Entwicklung resultiert vor allem aus dem Spar- und Effizienzprogramm, das die operative Marge erheblich verbesserte.
Chartanalyse – Heidelberg Materials Aktie
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tageschart: Bullischer Trend setzt sich fort
Die Aktie zeigt seit Jahresbeginn eine stabile Aufwärtsbewegung. Rücksetzer wurden schnell kompensiert, sodass im Juli ein neues Hoch bei 212,50 EUR markiert wurde.
Nach moderaten August-Abgaben gelang Anfang November der Sprung über die Marke von 200 EUR. Die SMA20 (199,96 EUR) und SMA50 (197,93 EUR) fungieren als belastbarer Support.
Bullische Szenarien im Tageschart:
-
Solange der Kurs über der SMA20 bleibt → Trendfortsetzung wahrscheinlich
-
Potenzielle Kursziele: 235 EUR und 255 EUR
-
Rücksetzer könnten an SMA20/SMA50 stabilisieren
Bear-Szenario:
Kritisch würde es erst, wenn die Aktie unter die SMA50 fällt und sich darunter etabliert. In diesem Fall wäre ein Test der SMA200 bei 183,23 EUR möglich.
Tageschart-Prognose: bullisch
-
Bull-Wahrscheinlichkeit: 65 %
-
Bear-Wahrscheinlichkeit: 35 %
4-Stunden-Chart: Kurzfristig ebenfalls bullisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Tief Anfang Oktober hatte die Aktie zunächst Mühe, die Abwärtstrendlinien zu durchbrechen, wurde aber schließlich dynamisch über die SMA200 (199,28 EUR) getragen.
Aktuell notiert das Papier klar über der SMA20 (203,61 EUR).
Bullische Szenarien im 4h-Chart:
-
Solange über SMA20 → Neue Hochs möglich
-
Rücksetzer an SMA20 likely → Erholungschancen
-
SMA50 bei 201,09 EUR bietet zusätzliche Unterstützung
4-Stunden-Prognose: bullisch
-
Bull-Wahrscheinlichkeit: 60 %
-
Bear-Wahrscheinlichkeit: 40 %
Wichtige Kursmarken
Widerstände:
-
220,00 EUR
-
235,00 EUR
-
249,00 EUR
Unterstützungen:
-
208,37 EUR
-
203,66 EUR
-
203,61 EUR
-
201,09 EUR
-
199,96 EUR
-
199,24 EUR
-
197,93 EUR
-
189,20 EUR (offenes GAP)
-
182,82 EUR
Fazit: Heidelberg Materials bleibt eine Aktie im Fokus
Sowohl fundamental als auch charttechnisch präsentiert sich Heidelberg Materials stark. Die Heidelberg Materials Prognose zeigt stabile Gewinnaussichten, ein robustes operatives Geschäft und ein weiterhin bullisches Chartbild.
Für kurzfristig wie langfristig orientierte Anleger bleibt das Wertpapier attraktiv – insbesondere solange die SMA-Supports halten.
FAQ – Heidelberg Materials Prognose & Aktie im Fokus
Wie lautet die aktuelle Prognose für Heidelberg Materials?
Heidelberg Materials erwartet für 2025 einen Gewinn zwischen 3,3 und 3,5 Mrd. EUR. Die Prognose bleibt stabil, wurde aber enger gefasst.
Wie entwickelte sich der operative Gewinn im 3. Quartal 2025?
Der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) stieg im Q3 2025 um 4,8 % auf 1,2 Mrd. EUR.
Ist die Heidelberg Materials Aktie aktuell bullisch?
Ja. Sowohl Tageschart als auch 4-Stunden-Chart zeigen ein bullisches Trendbild, solange die Aktie über der SMA20 bleibt.
Welche Kursziele sind bei Heidelberg Materials möglich?
Bei fortgesetztem Aufwärtstrend sind Kursziele von 235 EUR und 255 EUR realistisch.
Gilt die Aktie als unterbewertet?
Ja. Mit einem prognostizierten KGV von 15,98 und soliden Fundamentaldaten gilt Heidelberg Materials derzeit als stark unterbewertet.
Welche Unterstützungen sind wichtig?
Zentrale Supports liegen bei 203,61 EUR, 201,09 EUR und 197,93 EUR (SMA50).
Welche Risiken gibt es?
Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 könnte auf eine Trendabschwächung hinweisen und eine Korrektur bis zur SMA200 (183,23 EUR) auslösen.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.