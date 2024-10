HelloFresh: Schwaches Jahr aber optimistischer Ausblick? 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 24.09.2024

AKTIE IM FOKUS: HelloFresh

WKN: A16140 | ISIN:  DE000A61408 | Ticker: HFG

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Das Wertpapier hat sich in den letzten Handelswochen etwas stabilisieren können. Die Aktie ist in den letzten vier Handelswochen um fast 15 Prozent gestiegen, befindet sich aber noch deutlich unter den Höchstmarken der Corona-Pandemie.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    8,28 EUR

Marktkapitalisierung     1,39 Mrd. EUR

Umsatz 2023    7,60 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    37,17 %

KGV 2024*    18,52 %

4 Wochen Performance    + 14,84 %

Bewertung    leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*    0,00 %

Branche    Direktversand

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

HelloFresh konnte im 2. Quartal 2024 insgesamt 28,91 Mio. Bestellungen ausf√ľhren. Damit wurden knapp √ľber 1 Mio. Bestellungen weniger abgewickelt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Minus bel√§uft sich auf 3,6 Prozent. Das durchschnittliche Volumen pro Bestellung hat sich um 5,6 % auf 67,10 EUR erh√∂ht und steigt damit seit 12 Quartalen stetig an.

Der Gesamtumsatz der Gruppe konnte um 1,7 % gegen√ľber dem Vorquartal auf 1.950,8 Mrd. EUR gesteigert werden. Bedingt durch (vor√ľbergehend) h√∂here Produktionskosten im Rahmen von ramp-up Phasen reduzierte sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 7,5 Prozent im 2. Quartal. (146 Mio. EUR) Der Marketinganteil, der bei Unternehmen wie HelloFresh naturgem√§√ü hoch ist, belief sich im 2. Quartal auf 17 Prozent. Der zuk√ľnftige Fokus soll dem Management zufolge weniger auf Preis-Incentives liegen, sondern mehr zu Produktmarketing gehen. Zielgruppe sollen die Kunden sein, die einen hohen Qualit√§tsstandard und -anspruch haben.

Das Management hat den Ausblick f√ľr 2024 best√§tigt. Der Umsatz soll zwischen 2 Prozent und 8 Prozent zunehmen, das AEBITDA soll sich zwischen 350 Mio. und 400 Mio. EUR bewegen. Im 1. Halbjahr lag das Umsatzwachstum bei 2,4 Prozent, das AEBITDA lag bei 163 Mio. EUR.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie seit dem Hoch im September nachhaltig an Substanz verloren hat. Die Aktie hat im Februar unter die 10 EUR-Marke zur√ľckgesetzt und ist im Tief auf 4,42 EUR gefallen. Seit August jedoch ist eine Belebung erkennbar, wenn diese auch zun√§chst √ľberschaubar ist. Die Aktie hat ihren Wert seit dem Jahrestief im Juli aber praktisch verdoppeln k√∂nnen, ist aber vom Hoch im September 2023 (34,28 EUR) noch Lichtjahre entfernt.

Es ist dem Wertpapier gelungen sich im Juli √ľber die 50-Tage-Linie (aktuell bei 6,78 EUR) / 20-Tage-Linie (aktuell bei 7,66 EUR) zu schieben und aufw√§rtszulaufen. Nach dem erneuten R√ľcksetzer im September unter die 20-Tage-Linie ging es in den letzten Handelstagen an und √ľber die 200-Tage-Linie (aktuell bei 8,31 EUR). Der Anteilsschein ist damit an einem wichtigen Punkte angelangt.

Es l√§sst sich aus dem Tageschart herauslesen, dass die Aktie seit einigen Handelstagen bem√ľht ist, sich √ľber der 200-Tage-Linie festzusetzen. Die Aktie muss unbedingt versuchen, dieses Vorhaben umzusetzen. Weiterhin w√§re es wesentlich, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung der 10 EUR-Marke geht, um einen Fehlausbruch zu verhindern. Gelingt dieser Move, so k√∂nnte es √ľbergeordnet an das GAP gehen. (11,41 EUR) Bullischer w√ľrde das Tageschart interpretiert werden k√∂nnen, wenn die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss verbindlich √ľber der 11,41 EUR festsetzt. Dies k√∂nnte dann auch der Schl√ľssel sein, um das n√§chste GAP bei 20,22 EUR zu schlie√üen.

Vorstellbar ist, dass es noch einmal zur√ľck an die 20-Tage-Linie gehen k√∂nnte. Das Papier k√∂nnte im Dunstkreis dieser Linie Luft holen, um mit Dynamik √ľber die 200-Tage-Linie zu laufen und sich dar√ľber zu etablieren. H√§lt die 20-Tage-Linie aber nicht, so h√§tte dies einen b√§rischen Touch, weitere Abgaben in Richtung der 50-Tage-Linie k√∂nnten sich einstellen. Realisiert sich dieses Szenario, so w√§ren die bullischen Ambitionen zun√§chst einmal bei Seite zu legen, der Fokus w√§re dann wieder auf die Unterseite zu legen, insbesondere beim einem Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie, der am Folgetag best√§tigt wird. √úbergeordnet k√∂nnte das Jahrestief wieder angelaufen werden.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch / neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie h√§tte jetzt das Potential sich etwas zu befreien. Voraussetzung daf√ľr ist aber, dass sich die Aktie verbindlich √ľber der 200-Tage-Linie festsetzen kann. Sollte sich die Aktie im Zuge von Schw√§che wieder unter dieser Durchschnittslinie festsetzen, so sollten sich R√ľcksetzer sp√§testens im Bereich der 50-Tage-Linie erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist die ausgepr√§gte Seitw√§rtsbewegung der letzten Handelsmonate deutlich herauszulesen. Die Aktie hat es aber geschafft, sich ab August aus der Box zu schieben, wobei dies erst im September verbindlicher umgesetzt worden ist. Das Wertpapier hat sich im Zuge der letzten Aufw√§rtsbewegung √ľber der 8 EUR-Marke festsetzen k√∂nnen.

Im August hat der Anteilsschein noch unter allen drei Durchschnittslinien notiert. Es ging mit einem kleinen GAP up in einem Rutsch zur√ľck √ľber diese Linien. Zwar wurde die¬†SMA20 (aktuell bei 8,46 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 7,68 EUR) im September im Rahmen von R√ľcksetzern noch einmal aufgegeben, die Aktie hat es geschafft, sich wieder √ľber diese beiden Linien zu schieben. Die letzten Handelstage waren von Schw√§che gepr√§gt, die den Anteilsschein wieder an und unter die SMA20 gef√ľhrt haben.

Wichtig ist, dass es das Wertpapier schafft, sich wieder zur√ľck √ľber die SMA20 zu schieben und idealerweise nach dem √úberwinden rasch aufw√§rtszulaufen. Realisiert sich dieses Szenario, so k√∂nnte es zum ersten GAP close gehen. Setzt sich die Aktie dar√ľber fest, so k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung in die, in der Tagesbetrachtung, beschriebenen Richtung gehen.

Gelingt der Move aber nicht, so k√∂nnte weitere Schw√§che folgen, die die Aktie in den Bereich der SMA50 dr√ľcken k√∂nnten. Sollte das Papier diese Durchschnittslinie anlaufen, so sollten sich die Notierungen sp√§testens hier erholen, um den bullischen Grundton im Chart aufrechtzuerhalten. Kann die SMA50 der Aktie keinen ausreichenden Support bieten, so k√∂nnte darunter die SMA200 (aktuell bei 6,42 EUR) noch als eine weitere Unterst√ľtzung fungieren.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch / neutral 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich kurzfristig wieder √ľber der SMA20 festsetzen, um die Potentiale auf der Oberseite zu erhalten. Kritisch wird es hingegen, wenn sich das Papier unter der¬†SMA50 etabliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

8,43

8,46

8,55

11,41 (GAP)

16,22

20,22 (GAP)

23,78 (GAP)

Unterst√ľtzungen

8,31

7,78

7,68

7,66

7,61

6,72 (GAP)

6,42

5,39 (GAP)

5,32 (GAP)

4,89

4,42

