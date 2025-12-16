Henkel Prognose 2025 – Aktie im Fokus: Konsumflaute belastet Ausblick

Die Henkel Prognose bleibt von der schwachen Konsumstimmung geprägt. Für 2025 rechnet der Konzern lediglich mit einem organischen Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent im Jahresvergleich. Die bereinigte Umsatzrendite soll sich dank des laufenden Sparprogramms innerhalb der Prognosespanne bewegen. Die Aktie im Fokus zeigt sich damit fundamental stabil, aber kurzfristig ohne klare Wachstumsimpulse.

► Henkel ISIN: DE0006048432 | WKN: 604843 | Ticker: HEN3

✅ Drei Key Takeaways

Gedämpfte Wachstumsaussichten:

Die Henkel Prognose für 2025 bleibt verhalten. Das Management erwartet lediglich ein organisches Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent im Jahresvergleich , belastet durch die anhaltend schwache Konsumstimmung.

Ergebnisse stabilisieren die Bewertung:

Trotz schwacher Umsatzaussichten stützt das Sparprogramm die Profitabilität. Die bereinigte Umsatzrendite soll mit 14,5 bis 15,5 Prozent im Prognoserahmen bleiben, wodurch die Aktie fundamental als leicht unterbewertet erscheint.

Charttechnisch neutral mit erhöhten Risiken:

Die Henkel-Aktie scheitert mehrfach an der SMA200. Erst ein bestätigter Ausbruch über 76,26 EUR würde das Chartbild aufhellen. Unterhalb der kurzfristigen Durchschnitte überwiegt hingegen das Risiko weiterer Abgaben.

​​​​

Fundamentaldaten Henkel

Kennzahl Wert Aktueller Preis 70,10 EUR Marktkapitalisierung 11,11 Mrd. EUR Umsatz 2024 21,59 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 60,37 % KGV 2025* 13,99 Dividendenrendite 2025* 2,99 % 4-Wochen-Performance -7,68 % Bewertung leicht unterbewertet Branche Drogerie- / Haushaltsartikel

* Prognose

Parkettgeflüster: Henkel Prognose unter Druck

Henkel leidet weiterhin unter der schwachen Konsumstimmung. Bereits im August wurde die Umsatzprognose gesenkt und mit den Zahlen zum dritten Quartal bestätigt. Das Management geht davon aus, dass das organische Umsatzwachstum der Gruppe am unteren Ende der Spanne von 1 bis 2 Prozent im Jahresvergleich liegen wird.

Die Ergebnisprognose zeigt sich hingegen robuster. Unterstützt durch das Sparprogramm erwartet Henkel weiterhin eine bereinigte Umsatzrendite von 14,5 bis 15,5 Prozent.

Der Konzern ist weltweit der größte Hersteller von Klebstoffen. Die Klebstoffsparte erzielte 2024 einen Umsatz von rund 11 Mrd. EUR und trug damit etwa 51 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Chartcheck Tageschart – Aktie im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart markierte die Henkel-Aktie im März ein Jahreshoch bei 88,40 EUR, das mit einem deutlichen GAP down abverkauft wurde. Es folgte eine dynamische Abwärtsbewegung ohne nachhaltige Erholungen. Erst im April konnte sich der Kurs im Bereich der 67 EUR stabilisieren. Anschließend bewegte sich die Aktie bis Anfang August in einer Seitwärtsbox.

Ein zwischenzeitlicher Anstieg über die 70-EUR-Marke wurde erneut abverkauft. Die SMA200 (aktuell 70,49 EUR) stellt weiterhin einen zentralen Widerstand dar. Mehrere Anläufe scheiterten, sodass die Aktie zuletzt wieder nach unten drehte. Positiv zu werten ist die Stabilisierung oberhalb von 67 EUR.

Ein nachhaltiger Befreiungsschlag wäre erst mit einem bestätigten Tagesschluss über 76,26 EUR zu erwarten. Solange dies nicht gelingt, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Ein Bruch der SMA20 per Tagesschluss würde die Wahrscheinlichkeit eines Tests des Jahrestiefs erhöhen.

Einschätzung Tageschart / Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart (12–18 Monate)

Für langfristig orientierte Anleger bleibt die SMA200 die entscheidende Marke. Nur eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieses Durchschnitts eröffnet wieder Kurspotenzial. Unterhalb der SMA20 überwiegen die Risiken.

Wahrscheinlichkeiten auf Basis des Setups:

Bull-Szenario: 45 %

Bear-Szenario: 55 %

Chartanalyse 4h – Kurzfristiger Blick auf die Henkel Aktie

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich die Aktie Ende August an der SMA50 (69,49 EUR) stabilisieren. Der Anstieg bis 76,24 EUR wurde jedoch direkt abverkauft. Zuletzt gelang der Sprung über die SMA20 und SMA50, an der SMA200 (70,52 EUR) stoppte die Bewegung erneut.

Erst oberhalb von 73,50 EUR würde sich das kurzfristige Bild aufhellen und die Chance auf ein Schließen des Gaps bei 75,16 EUR steigen. Unterhalb der eng zusammenliegenden SMA20/SMA50 droht dagegen eine erneute Abwärtsbewegung in Richtung Jahrestief.

Einschätzung 4h Chart / Prognose: neutral

Wahrscheinlichkeiten (3 Monate):

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Wichtige Marken der Henkel Aktie

Widerstände:

70,20 · 70,49 · 70,51 · 70,52 · 71,32 (GAP) · 73,52 · 75,16 (GAP) · 76,24

Unterstützungen:

69,73 · 69,48 · 69,46 · 69,40 · 67,82 · 66,58 · 65,56 · 64,64 · 62,14

SO SEHEN SIEGER AUS!