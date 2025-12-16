Henkel Prognose 2025 – Aktie im Fokus: Konsumflaute belastet Ausblick

- Gedämpfte Wachstumsaussichten
- Ergebnisse stabilisieren die Bewertung
- Charttechnisch neutral mit erhöhten Risiken
- Gedämpfte Wachstumsaussichten
- Ergebnisse stabilisieren die Bewertung
- Charttechnisch neutral mit erhöhten Risiken
Die Henkel Prognose bleibt von der schwachen Konsumstimmung geprägt. Für 2025 rechnet der Konzern lediglich mit einem organischen Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent im Jahresvergleich. Die bereinigte Umsatzrendite soll sich dank des laufenden Sparprogramms innerhalb der Prognosespanne bewegen. Die Aktie im Fokus zeigt sich damit fundamental stabil, aber kurzfristig ohne klare Wachstumsimpulse.
► Henkel ISIN: DE0006048432 | WKN: 604843 | Ticker: HEN3
✅ Drei Key Takeaways
-
Gedämpfte Wachstumsaussichten:
Die Henkel Prognose für 2025 bleibt verhalten. Das Management erwartet lediglich ein organisches Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent im Jahresvergleich, belastet durch die anhaltend schwache Konsumstimmung.
-
Ergebnisse stabilisieren die Bewertung:
Trotz schwacher Umsatzaussichten stützt das Sparprogramm die Profitabilität. Die bereinigte Umsatzrendite soll mit 14,5 bis 15,5 Prozent im Prognoserahmen bleiben, wodurch die Aktie fundamental als leicht unterbewertet erscheint.
-
Charttechnisch neutral mit erhöhten Risiken:
Die Henkel-Aktie scheitert mehrfach an der SMA200. Erst ein bestätigter Ausbruch über 76,26 EUR würde das Chartbild aufhellen. Unterhalb der kurzfristigen Durchschnitte überwiegt hingegen das Risiko weiterer Abgaben.
Fundamentaldaten Henkel
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Preis
|70,10 EUR
|Marktkapitalisierung
|11,11 Mrd. EUR
|Umsatz 2024
|21,59 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote (2024)
|60,37 %
|KGV 2025*
|13,99
|Dividendenrendite 2025*
|2,99 %
|4-Wochen-Performance
|-7,68 %
|Bewertung
|leicht unterbewertet
|Branche
|Drogerie- / Haushaltsartikel
* Prognose
Parkettgeflüster: Henkel Prognose unter Druck
Henkel leidet weiterhin unter der schwachen Konsumstimmung. Bereits im August wurde die Umsatzprognose gesenkt und mit den Zahlen zum dritten Quartal bestätigt. Das Management geht davon aus, dass das organische Umsatzwachstum der Gruppe am unteren Ende der Spanne von 1 bis 2 Prozent im Jahresvergleich liegen wird.
Die Ergebnisprognose zeigt sich hingegen robuster. Unterstützt durch das Sparprogramm erwartet Henkel weiterhin eine bereinigte Umsatzrendite von 14,5 bis 15,5 Prozent.
Der Konzern ist weltweit der größte Hersteller von Klebstoffen. Die Klebstoffsparte erzielte 2024 einen Umsatz von rund 11 Mrd. EUR und trug damit etwa 51 Prozent zum Gesamtumsatz bei.
Chartcheck Tageschart – Aktie im Fokus
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart markierte die Henkel-Aktie im März ein Jahreshoch bei 88,40 EUR, das mit einem deutlichen GAP down abverkauft wurde. Es folgte eine dynamische Abwärtsbewegung ohne nachhaltige Erholungen. Erst im April konnte sich der Kurs im Bereich der 67 EUR stabilisieren. Anschließend bewegte sich die Aktie bis Anfang August in einer Seitwärtsbox.
Ein zwischenzeitlicher Anstieg über die 70-EUR-Marke wurde erneut abverkauft. Die SMA200 (aktuell 70,49 EUR) stellt weiterhin einen zentralen Widerstand dar. Mehrere Anläufe scheiterten, sodass die Aktie zuletzt wieder nach unten drehte. Positiv zu werten ist die Stabilisierung oberhalb von 67 EUR.
Ein nachhaltiger Befreiungsschlag wäre erst mit einem bestätigten Tagesschluss über 76,26 EUR zu erwarten. Solange dies nicht gelingt, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Ein Bruch der SMA20 per Tagesschluss würde die Wahrscheinlichkeit eines Tests des Jahrestiefs erhöhen.
Einschätzung Tageschart / Prognose: neutral
Übergeordneter Ausblick Tageschart (12–18 Monate)
Für langfristig orientierte Anleger bleibt die SMA200 die entscheidende Marke. Nur eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieses Durchschnitts eröffnet wieder Kurspotenzial. Unterhalb der SMA20 überwiegen die Risiken.
Wahrscheinlichkeiten auf Basis des Setups:
-
Bull-Szenario: 45 %
-
Bear-Szenario: 55 %
Chartanalyse 4h – Kurzfristiger Blick auf die Henkel Aktie
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich die Aktie Ende August an der SMA50 (69,49 EUR) stabilisieren. Der Anstieg bis 76,24 EUR wurde jedoch direkt abverkauft. Zuletzt gelang der Sprung über die SMA20 und SMA50, an der SMA200 (70,52 EUR) stoppte die Bewegung erneut.
Erst oberhalb von 73,50 EUR würde sich das kurzfristige Bild aufhellen und die Chance auf ein Schließen des Gaps bei 75,16 EUR steigen. Unterhalb der eng zusammenliegenden SMA20/SMA50 droht dagegen eine erneute Abwärtsbewegung in Richtung Jahrestief.
Einschätzung 4h Chart / Prognose: neutral
Wahrscheinlichkeiten (3 Monate):
-
Bull-Szenario: 55 %
-
Bear-Szenario: 45 %
Wichtige Marken der Henkel Aktie
Widerstände:
70,20 · 70,49 · 70,51 · 70,52 · 71,32 (GAP) · 73,52 · 75,16 (GAP) · 76,24
Unterstützungen:
69,73 · 69,48 · 69,46 · 69,40 · 67,82 · 66,58 · 65,56 · 64,64 · 62,14
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
DAX Gewinner am Mittwoch: Zalando Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Amazon Aktie im Fokus: KI-Fantasie treibt den Kurs – jetzt Aktien kaufen? 🛒🚀
Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 18.12.25 – Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Donnerstag, 18.12.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.