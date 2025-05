Henkel VZ AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Henkel VZ

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Henkel VZ Aktie WKN: 604843¬†| ISIN: DE0006048432¬†| Ticker: HEN3

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Henkel VZ Aktie?

Henkel sieht sich verschiedenen Herausforderungen gegen√ľber. Zum einen ist es die schwache Binnenkonjunktur, zum anderen die steigenden Rohstoffkosten und die Auswirkungen des russischen Kriegs. Das Russland Gesch√§ft hat Henkel aufgegeben und steht zus√§tzlich vor der Herausforderung die Kosmetiksparte zu st√§rken. Vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen den gr√∂√üten Umbau in seiner Geschichte vollzieht. Der Konzern hat die Sparte Wasch- und Reinigungsgesch√§ft mit der schw√§chelnden Kosmetiksparte zur neuen Einheit Consumer Brands zusammengelegt. Der Ausblick auf das laufende Gesch√§ftsjahr bleibt allerdings verhalten.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Die Aktie formatierte im April 2021 ein Hoch bei 99,50 EUR. Es stellte sich nachfolgend eine ausgepr√§gte Schw√§che ein. Diese hat √ľbergeordnet bis Mai 2022 angehalten. Die Aktie konnte sich stabilisieren, es dauerte aber einige Monate, bis sich moderate Erholungen eingestellt hat. Im Chart ist erkennbar, dass es seit 2023 sukzessive aufw√§rts gegangen ist. Es haben sich zwar R√ľcksetzer eingestellt, diese wurden aber immer wieder zur√ľckgekauft. Im Rahmen des scharfen R√ľcksetzers im M√§rz wurden die Gewinne der letzten 18 Monate innerhalb kurzer Zeit wieder abgegeben.

Die Aktie ist im Rahmen der ausgepr√§gten Schw√§che wieder unter alle drei Durchschnittslinien zur√ľckgefallen, nachdem sich das Papier seit Ende 2020 √ľbergeordnet im Bereich der SMA50 (aktuell bei 80,40 EUR) / SMA20 (aktuell bei 78,79 EUR) aufw√§rtsschieben konnte. Das Wochenchart ist mit dieser Bewegung klar b√§risch zu interpretieren. Im Chart ist erkennbar, dass sich das Papier in den letzten vier Handelswochen stabilisiert, aber noch nicht nennenswert erholt hat. Bei 65,95 EUR hat das Wertpapier aktuell einen Doppelboden formatiert.

 

 

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten dieser zun√§chst in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 72,87 EUR) gehen. Im Wochenchart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie den letzten R√ľcksetzer etwas stabilisieren konnte, dann aber aufgegeben wurde. Die Relevanz der SMA200 kann aus dem Chart sehr gut herausgelesen werden. Das Chartbild w√ľrde sich etwas aufhellen, wenn es das Papier schafft, sich erneut wieder √ľber der SMA200 zu etablieren, was aber durchaus eine Kraftanstrengung sein k√∂nnte. Ob sich diese Bewegung in den kommenden Handelswochen einstellt, bleibt abzuwarten.

Solange die Aktie aber per Wochenschluss unter der¬†SMA200 notiert, solange k√∂nnte es zu weiteren R√ľcksetzern kommen, insbesondere wenn der Doppelboden nicht h√§lt. Stellen diese sich ein, so k√∂nnte sich diese bis in den Bereich der 56,52 EUR einstellen. Darunter k√∂nnten die 50 /48 EUR angelaufen werden.¬†

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier ist in den letzten sechs Monaten √ľbergeordnet seitw√§rts gelaufen. Es ging in einer Range von 85 EUR auf der Oberseite bis 75 EUR auf der Unterseite hin und her. Mitte Dezember formatierte die Aktie bei 86,90 EUR ein Jahreshoch, das in den Folgetagen aber wieder abverkauft wurde. Mit dieser Abw√§rtsbewegung ging es zur√ľck in die Box. Ende Februar stellte sich Kaufdruck ein, der die Aktie an das Jahreshoch bei 88,40 EUR geschoben hat. Dieses Hoch wurde dynamisch und mit Momentum abverkauft. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar immer wieder Erholungen ein, die aber keine Substanz hatten. In den letzten Handelswochen hat sich das Papier im Bereich der 68 / 65 EUR stabilisieren k√∂nnen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass es vor zwei Handelstagen mit einer kleinen Aufw√§rtsbewegung an die SMA20 (aktuell bei 69,10 EUR) gegangen ist; von hier aus wurde die Aktie wieder nach S√ľden abgewiesen. Wesentlich wird sein, dass sich das Papier per Tagesschluss √ľber der 65,95 EUR halten kann. Gelingt dies, so k√∂nnte es wieder in Richtung der SMA20 gehen. Selbst ein √úberwinden dieser Linie w√ľrde das Tageschart nicht unbedingt und notwendigerweise aufhellen. Das Wertpapier muss sich, sollte die Bewegung gelingen, z√ľgig weiter in Richtung Norden schieben. Erst wenn sich das Wertpapier √ľber der SMA50 (aktuell bei 75,62 EUR) festgesetzt hat, w√ľrde sich das Chartbild wieder aufhellen.

Solange sich die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 aufhält, ist der Fokus auf die Unterseite zu richten. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Doppelboden nicht hält. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es weiter abwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Wochenbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bärisch

Henkel VZ Unternehmensprofil:

Der Konzern stellt Konsumg√ľter (Wasch- und Reinigungsmittel, sowie Produkte f√ľr das Haar) und Klebstoffe hat und hat seinen Konzernsitz in D√ľsseldorf, wo sich auch der zweitgr√∂√üte Produktionsstandort des Unternehmens weltweit befindet. Henkel ist das Unternehmen in 75 L√§ndern aktiv. Hinter dem Konzern stehen bekannte Marken wie Persil, Pril oder Pattex. Mit der √úbernahme von Schwarzkopf 1995 verdoppelte sich der Umsatz des Unternehmensbereichs Beauty Care.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Die Aktionärsstruktur wird von institutionellen Anlegern geprägt, die gut 2/3 der Vorzugsaktien halten. Private Anleger halten gut 1/3 der Aktien.

 

Wichtige Bewertungskennzahlen f√ľr des Henkel Konzerns 2020 - 2024

Gegen√ľber 2020 konnte der Umsatz zwar um gut 12 Prozent gesteigert werden, allerdings stagnierte dieser in den letzten beiden Jahren.¬†

Der Konzern hat im Betrachtungszeitraum deutlich Mitarbeitende abgebaut. Arbeiteten 2020 noch knapp 53.000 Menschen f√ľr Henkel, so waren es 2024 deutlich unter 50.000 Personen, die f√ľr den Konzern t√§tig waren.

 

Der Abbau von Mitarbeitenden hat sich direkt auf den Umsatz pro Mitarbeitenden ausgewirkt. Dieser Pro Kopf Umsatz konnte von 2020 bis 2024 um 100.000 EUR gesteigert werden. Mit 460.000 EUR pro Mitarbeitenden liegt der Konzern deutlich unter den Pro Kopf Ums√§tzen der Automobilindustrie, aber im bzw. √ľber dem Durchschnitt der Konsumg√ľterindustrie.

 

Das operative Ergebnis ist in seiner Entwicklung stabil. Es konnte von 2020 bis 2024 um gut 700 Mio. EUR gesteigert werden.

Das Ergebnis nach Steuern weist eine diskontinuierliche, wellenf√∂rmige Entwicklung auf. 2024 konnte das Ergebnis aber erstmals im Betrachtungszeitraum √ľber 2 Mrd. EUR gesteigert werden.

Die Eigenkapitalquote konnte von 2020 bis 2023 sukzessive erhöht werden, ist aber 2024 wieder deutlich abgeschmolzen. Mit einer Eigenkapitalquote von aktuell 60 Prozent ist der Konzern aber gut ausgestattet. 

 

Das KGV lag 2020 noch bei knapp 30, hat sich in den letzten Jahren etwas reduziert. Die Aktie ist mit aktuell 17,70 nicht als g√ľnstig zu bewerten.

 

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

 

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll sich bis 2029 erh√∂hen, wobei das Umsatzwachstum bis 2028 als moderat zu interpretieren ist. Die Dividende soll sich auch nur moderat erh√∂hen, die Dividendenrendite liegt zwar √ľber 3 Prozent hat aber keine ausgepr√§gte Dynamik. Das KGV soll bis 2029 unter 10 sinken. Stellt sich diese Entwicklung beim KGV ein, so w√§re die Aktie als g√ľnstig zu bewerten. Das Eigenkapitel soll bis 2029 um gut 6 Mrd. EUR, auf 28,3 Mrd. EUR gesteigert werden.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Henkel VZ-Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das wenige Phantasie hat, was die Umsatzentwicklung angeht. Die Produktivit√§t ist zwar zufriedenstellend, dem Papier fehlt aber die Story. Das kommt auch in der verhaltenden Prognose zum Ausdruck, was Umsatz und Gewinn angeht. Der Konzern leidet aktuell unter der allgemeinen wirtschaftlichen Flaute. Das Papier k√∂nnte, unserer Meinung nach, f√ľr Anleger mit einem breiten Portfolio geeignet sein, die mit dem Titel das Depot abrunden, es ist weniger f√ľr Privatanleger geeignet, die nur einige wenige Positionen im Bestand haben.

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

