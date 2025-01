Henkel VZ: Quartalsumsatz und Aussichten 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 09.01.2025

AKTIE IM FOKUS: Henkel VZ

WKN: 604843 | ISIN:  DE0006048432 | Ticker: HEN3

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die Umsatzziele 2024 wurden vom Management bestätigt. Der Gesamtumsatz von Henkel soll 2024 organisch um 2,0 bis 4,0 Prozent steigen, die bereinigte Umsatzrendite soll in einer Bandbreite von 13,5 bis 14,5 Prozent liegen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    83,85 EUR

Marktkapitalisierung   13,63 Mrd. EUR

Umsatz 2023    21,51 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    63,28 %

KGV 2024*    15,72%

4 Wochen Performance    + 2,95 %

Bewertung    Fairer Preis

Div. Rendite 2024*   2,44 %

Branche    Haushaltsprodukte

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat bei der Vorstellung der Zahlen f√ľr das 3. Quartal den Ausblick f√ľr das Gesch√§ftsjahr 2024 best√§tigt. Es wurde in Aussicht gestellt, dass die Ergebnisse in der oberen H√§lfte der Ergebnisprognose liegen k√∂nnten. Konkret bedeutet dies, dass Henkel 2024 ein organisches Umsatzwachstum von 2,5 bis 4,5 Prozent erreichen k√∂nnte, wobei im Bereich der "Adhesive Technologies" von einer Umsatzsteigerung von 2,0 bis 4,0 Prozent ausgegangen wird. Der Unternehmensbereich "Consumer Brands" soll um 3,0 bis 5,0 Prozent wachsen. Die bereinigte Umsatzrendite f√ľr den Konzern soll sich in einer Bandbreite von 13,5 bis 14,5 Prozent bewegen, wobei der Bereich "Adhesive Technologie" in der Umsatzrendite √ľber dem Konzernschnitt abschlie√üen k√∂nnte. Die Restrukturierungsaufwendungen sollen 2024 in der H√∂he von 250 bis 300 Mio. EUR liegen.

Im 3. Quartal 2024 konnte Henkel den Gesamtumsatz um 1,0 Prozent gegen√ľber dem Vorjahreszeitraum auf 5.492 Mio. EUR steigern. In den ersten neun Monaten lag der Umsatz allerdings knapp unter dem Vorjahreswert. Insgesamt wurden 16.305 Mio. EUR umgesetzt - ein R√ľckgang um 0,4 Prozent. Insbesondere in Nordamerika hat der Konzern im dritten Quartal weniger umgesetzt. St√§rkster Absatzraum bleibt aber Europa (6.118 Mio. EUR Umsatz und einem Anteil am Konzernumsatz von 38 Prozent)* gefolgt von Nordamerika (4.542 Mio. EUR Umsatz mit einem Konzernanteil von 28 Prozent)*. Beide Regionen stehen damit f√ľr gut zwei Drittel des Umsatzes den Henkel erwirtschaftet.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier ist in den letzten sechs Monaten √ľbergeordnet seitw√§rts gelaufen. Es ging in einer Range von 85 EUR auf der Oberseite bis 76 EUR auf der Unterseite hin und her. Mitte Dezember formatierte die Aktie bei 86,76 EUR ein Jahreshoch, das in den Folgetagen aber wieder abverkauft wurde. Mit dieser Abw√§rtsbewegung ging es zur√ľck in die Box.

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Anteilsschein in den letzten Monaten immer mal wieder √ľber die 20-Tage-Linie (aktuell bei 83,72 EUR) gelaufen ist, R√ľcksetzer sich h√§ufig an der 50-Tage-Linie (aktuell bei 81,25 EUR) stabilisieren konnten. Ausnahme war der R√ľcksetzer im November, der an und unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 80,38 EUR) ging, das Papier sich aber im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren konnte. Die 200-Tage-Linie war bereits im 1. Quartal 2024 eine belastbare Unterst√ľtzung auf Tagesbasis gewesen. Zu Jahresbeginn ging es im Zuge von Gewinnmitnahmen wieder unter die 20-Tage-Linie, das Papier hat es aber geschafft, sich im Bereich dieser Linie festzusetzen.

Kann sich die Aktie wieder √ľber die 20-Tage-Linie schieben und festsetzen, so w√§re es wesentlich, dass sich das Papier nachfolgend z√ľgig von der 20-Tage-Linie l√∂sen kann. Je dynamischer sich dies einstellt, desto h√∂her die Wahrscheinlichkeit, dass es an und √ľber die 86 EUR-Marke gehen k√∂nnte. Sollte sich die Aktie per Tagesschluss verbindlich √ľber der 86 EUR-Marke festsetzen k√∂nnen, so besteht die Perspektive, dass es wieder an das Hoch von 2021 (99,35 EUR) gehen k√∂nnte. Dar√ľber w√§ren die 113,62 EUR bzw. die 123,56 EUR denkbare Anlaufziele.

Sollte die Bewegung √ľber die 20-Tage-Linie aber nicht abgebildet werden k√∂nnen, so w√§ren R√ľcksetzer an die 50-Tage-Linie vorstellbar. H√§lt dieser Support auf Tagesbasis nicht, so k√∂nnte darunter die 200-Tage-Linie noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Die Relevanz der 200-Tage-Linie kann aus dem Tageschart gut herausgelesen werden. Entsprechend b√§risch w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben, wenn sich die Aktie unter dieser Durchschnittslinie etabliert. Stellt sich dieses Szenario in den kommenden Handelswochen und -monaten ein, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass die Abgaben sich weiter in Richtung des Jahrestiefs 2024 (66,79 EUR) ausdehnen k√∂nnten. Kann in diesem Bereich kein Boden formatiert werden, so k√∂nnte der Bereich bei 65,80 EUR angelaufen werden.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Will die Aktie wieder Perspektiven auf der Oberseite haben, so muss sie sich per Tagesschluss verbindlich √ľber der 20-Tage-Linie etablieren. Eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann, wenn sich das Papier unter der 200-Tage-Linie festsetzt

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart hat sich die Aktie im November √ľber die SMA200 (aktuell bei 81,67 EUR) schieben und auch etablieren k√∂nnen. Es ging im weiteren Handelsverlauf an das Jahreshoch. (86,76 EUR). Dieses Level wurde aber schnell wieder aufgegeben. Es kam zu einem R√ľcklauf unter die SMA20 (aktuell bei 83,31 EUR) bzw. die SMA50 (aktuell bei 83,94 EUR). Das Wertpapier konnte knapp √ľber der SMA200 einen Richtungswechsel abbilden.

Aktuell notiert die Aktie wieder im Bereich der SMA50. Um wieder Perspektive auf das Jahreshoch 2024 zu haben, muss sich der Anteilsschein √ľber die SMA50 schieben und festsetzen. Weiterhin w√§re es in unseren Augen zwingend, dass sich die Aktie rasch von dieser Durchschnittslinie nach Norden l√∂sen kann. Erst wenn diese Forderungen erf√ľllt sind, k√∂nnten die Anlaufziele angelaufen werden, die in der Tagesbetrachtung eine W√ľrdigung erhalten haben.

Auch auf dieser Zeitebene hat die¬†SMA200 eine besondere Relevanz. Im Zuge der letzten R√ľcksetzer hat sich die Aktie h√§ufig im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen k√∂nnen. Im November ging es zwar deutlicher unter diese Linie, das Papier hat sich aber im Bereich der SMA20 / SMA50 fangen k√∂nnen. Es ging dann mit einem GAP up wieder aufw√§rts. Sollte die SMA200 im Rahmen von Schw√§che aufgegeben werden und auch die SMA20 / SMA50 √ľber der SMA200 notieren, so h√§tte das Chart das Potential b√§risch interpretiert zu werden. Weitere Abgaben w√§ren dann denkbar und m√∂glich, die die Perspektive haben bis in den Bereich der Anlaufziele zu laufen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich die Aktie wieder √ľber der SMA50 festsetzen, so w√ľrde sich Potential auf der Oberseite ergeben. Geht es aber auf der anderen Seite im Rahmen von Abgaben wieder unter die SMA200, so tr√ľbt sich das Chartbild wieder ein.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

83,94

84,44

86,76

88,76

95,15

96,35

98,56

113,62

123,56

Unterst√ľtzungen

83,72

83,31

83,23

83,22

82,03

81,67

81,28

80,38

79,15

79,00 (GAP)

76,80

74,48

66,79

65,80

Quelle: xStation5 von XTB

 

