Hershey-Aktien nahe 4-Jahres-Tiefstständen aufgrund knapper Kakaovorräte 📉

Die Aktien von Hershey (HRSHY.US), einem der bekanntesten US-amerikanischen Süßwaren- und Schokoladenhersteller, erreichen ein 52-Wochen-Tief, da sich die Stimmung weltweit aufgrund geringerer Verbraucherausgaben und steigender Kakaopreise, die die Unternehmensmargen unter Druck setzen und den größten Teil der Produktionskosten ausmachen, verändert hat. Hat Hershey nur ein sehr begrenztes Potenzial, diese Kosten an die Verbraucher weiterzugeben? ► ISIN: US4278661081 | WKN: 851297 | Ticker: HSY Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Hershey lehnte das Angebot von Mondelez als zu niedrig ab: „unter den Schätzungen des Vorstands“. Am 27. Dezember erhöhte TD Cowen seine Prognose für den „Übernahmepreis“ von Hershey bei einer möglichen Übernahme durch Mondelez auf 255 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von fast 60 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von Hershey von 157 US-Dollar entspricht

Mondelez auf 255 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von fast 60 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von Hershey von 157 US-Dollar entspricht Im dritten Quartal 2024 (endete am 29. September) sank der Umsatz um 1,4 %, wobei der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) im Vergleich zum Vorjahr um 10 % niedriger ausfiel. Beide Werte lagen unter den Prognosen der Analysten. Derzeit geht das Unternehmen davon aus, dass sich die Kakaopreise im Jahr 2025 stabilisieren werden

Trotzdem berichtete Bloomberg News vor einigen Tagen, dass Hershey bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) die Erlaubnis beantragt hat, eine riesige Menge von 90.000 Tonnen Kakao aus den ICE-Beständen zu kaufen (mehr als die Börse anbieten könnte), da es in der Kakaoindustrie zu einer Verknappung kommt. Diese Information setzte die Aktie unter Druck, da die Wall Street besorgt über den Einfluss des Kakaomarktes auf die zukünftigen Produktionskosten von Hershey ist Tatsache ist, dass das Unternehmen im Jahr 2025 operieren muss, unabhängig von den Kakaokosten. Langfristig wird es jedoch schwierig sein, die derzeitigen Bedingungen der Kakaoknappheit aufrechtzuerhalten, was Hershey trotz einiger taktischer Schwächen einen strategischen Vorteil verschaffen könnte. Die Analysten der BofA haben ein Kursziel von 180 US-Dollar für Hershey bei neutraler Bewertung; Citi senkte die Empfehlung auf 159 US-Dollar pro Aktie Hershey plant, die Produktpreise im Jahr 2025 um 3 bis 4 % zu erhöhen Historisch gesehen lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Hershey's in den letzten 10 Jahren bei 27; jetzt liegt es bei 19. Das Unternehmen hat immer noch viel höhere Nettomargen als seine Mitbewerber und sogar viel höhere als Coca-Cola. Auch das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 ist niedriger als bei anderen Mitbewerbern aus dem Bereich der Verbrauchsgüter wie PepsiCo oder sogar Mondelez. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Da die Nettomargen von Hershey immer noch höher sind als die der wichtigsten Mitbewerber, zweistellig (trotz geringeren Schokoladenkonsums und niedrigerer Kakaokosten), und sowohl das Forward PE als auch das PE Ratio niedriger sind, können wir davon ausgehen, dass das Unternehmen gegenüber den Mitbewerbern in der Branche relativ unterbewertet sein könnte. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Hershey (HSY.US) im Tageschart Die Hershey-Aktien fallen fast 20 % unter EMA200, inmitten eines massiven Ausverkaufs, der im Juni 2023 begann. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.