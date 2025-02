Hims & Hers steigt nach Übernahme von Trybe Labs um 24 % 📈

Hims & Hers Health verzeichnete heute nach der strategischen Übernahme von Trybe Labs, einem Unternehmen, das sich auf Labortestlösungen für zu Hause spezialisiert hat, einen 24-prozentigen Anstieg der Aktienkurse. Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung Verbesserung der personalisierten Gesundheitsversorgung, der es Hims & Hers ermöglicht, Diagnostik für zu Hause in seine Telemedizin-Plattform zu integrieren. ► HIMS HERS Health WKN: A2QMYY | ISIN: US4330001060 | Ticker: HIMS Die Übernahme ermöglicht umfassende Körpertests, einschließlich der Blutentnahme zu Hause, wodurch Patienten mehr Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten erhalten. Diese Initiative steht im Einklang mit der Mission des Unternehmens, potenzielle Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und maßgeschneiderte Behandlungspläne in wichtigen klinischen Bereichen wie niedriger Testosteronspiegel, Wechseljahre und perimenopausales Gesundheitsmanagement zu unterstützen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen KI und Telemedizin Hims & Hers führt eine minimalinvasive Blutentnahmemethode mit einer Blutlanzette ein, die eine Alternative zu herkömmlichen Nadeln und Trockenblutkarten bietet. Mit dieser Innovation können Benutzer bequem Folgendes überwachen: Hormonspiegel, kardiale Risikofaktoren, Stressmarker, Cholesterin und Leberfunktion sowie Schilddrüsen- und Prostatagesundheit Die in Echtzeit erfassten Gesundheitsdaten aus diesen Tests werden den Kunden nicht nur tiefere Einblicke in ihre Gesundheit ermöglichen, sondern auch eine entscheidende Rolle bei den KI-gesteuerten Initiativen des Unternehmens spielen, darunter MedMatch by Hims & Hers – eine fortschrittliche, KI-gestützte Gesundheitsplattform, die eine maßgeschneiderte, hochwertige und erschwingliche Versorgung bieten soll. Hims & Hers wies darauf hin, dass der verbesserte Zugang zu Labortestdaten dazu beitragen wird, personalisierte Behandlungspläne zu verfeinern und die Lücke zwischen traditionellen Klinikbesuchen und Lösungen für die Fernversorgung zu schließen. Die finanziellen Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben, aber Hims & Hers bestätigte, dass die Transaktion vollständig aus verfügbaren Barreserven finanziert wurde. Das Unternehmen wird im Laufe des nächsten Jahres seine Testdienstleistungen für zu Hause einführen und damit seine Position als führender Anbieter innovativer, technologiebasierter Gesundheitslösungen weiter festigen. Diese Expansion in den Bereich der Labortests für zu Hause unterstreicht das Engagement von Hims & Hers, die Zukunft der personalisierten Medizin neu zu gestalten und zugängliche, datengesteuerte und KI-gestützte Gesundheitsdienstleistungen anzubieten. Die Bewertung von Hims & Hers sieht derzeit sehr hoch aus, doch die Märkte erwarten, dass das Unternehmen einen viel größeren Marktanteil im Gesundheitswesen haben wird. HIMS Aktie Chartanalyse – Daily: Die Aktien des Unternehmens sind seit Jahresbeginn um fast 190 % und im Jahresvergleich um 650 % gestiegen, was auf die Einführung von KI in den persönlichen Gesundheitsdiensten zurückzuführen ist. Quelle: xStation5 von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trad Source: xStation5

