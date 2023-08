HKComp verliert 1,5%. Chinesische Wirtschaft in Deflationsgefahr?

Die Stimmung um die asiatischen Indizes hat sich abgeschwächt. Die CHNComp- und HKComp-Kontrakte wurden heute aufgrund der schwächeren chinesischen Wirtschaft stark abgewertet. Der chinesische Immobiliensektor befindet sich in einem anhaltenden Abschwung, und einer der größten Immobilienentwickler des Landes, Country Garden (Jahresumsatz von fast 70 Mrd. USD), steht am Rande der Insolvenz, nachdem er Zinszahlungen an Anleihegläubiger nicht leisten konnte (der Markt schätzt seine Verluste im zweiten Quartal auf mehr als 7 Mrd. USD). Das Unternehmen muss nun wahrscheinlich umstrukturieren und die Verträge mit den Gläubigern neu aushandeln;

Das Unternehmen muss nun wahrscheinlich umstrukturieren und die Verträge mit den Gläubigern neu aushandeln; Die Verkäufe von Wohnimmobilien in China sind im Juli um mehr als 30 % zurückgegangen, was ein großes Fragezeichen hinter die anhaltende Gesundheit der Verbraucher und ihre Konsumbereitschaft inmitten einer allgemeinen Unsicherheit setzt. Die chinesischen Bürger sind nach wie vor unsicher, ob sich die Wirtschaft nach der Pandemie wieder erholen wird, und zögern, Geld auszugeben;

Die chinesischen Bürger sind nach wie vor unsicher, ob sich die Wirtschaft nach der Pandemie wieder erholen wird, und zögern, Geld auszugeben; Die Daten des Nationalen Statistikamtes Chinas zu den Preisen für neue Eigenheime im Juli zeigten für 70 wichtige Städte einen durchschnittlichen saisonbereinigten Rückgang von 2,5% gegenüber dem Vormonat. Auch die Preise für Eigenheime in den wichtigsten Städten gingen zurück. 49 der 70 untersuchten Städte meldeten im Juli Rückgänge bei den Preisen für neue Eigenheime, deutlich mehr als 5 im März, was die Besorgnis über eine mögliche Deflation in der Wirtschaft schürt;

Am Dienstag senkte die PBoC unerwartet zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten die Zinssätze, um die Konjunktur zu beleben. Die Bank senkte den Zinssatz für jährliche mittelfristige Kredite (MLF) im Wert von rund 55 Mrd. USD an Chinas größte Institute um 15 Basispunkte auf 2,50% von zuvor 2,65%.

Die Kommunistische Partei Chinas strebt ein jährliches BIP-Wachstum von 5% an, aber die Analysten beginnen zu zweifeln, ob diese Größenordnung realistisch ist. So hat JP Morgan kürzlich seine Prognose für das chinesische BIP 2023 von 6,4% auf 4,8% deutlich gesenkt - und damit unter das "Mindestziel". In den USA deutete der Bericht über die Einzelhandelsumsätze im Juli auf eine stärker als erwartete Beschleunigung hin, was den Dollar und die Chancen auf eine weitere Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte stärkte. Selbst wenn die Federal Reserve dies nicht tut, ist es fast sicher, dass die Zinssätze für einen viel längeren Zeitraum hoch bleiben werden. Die Renditen für Staatsanleihen stiegen nach dem Bericht über die Einzelhandelsumsätze und näherten sich ihrem höchsten Stand seit der Krise 2007-09, der chinesische Yuan schwächte sich gegenüber dem US-Dollar ab und fiel in die Nähe seines 16-Jahres-Tiefs. Die Anleger blicken immer vorsichtiger auf die Schwellenländer, unter denen China seit vielen Jahren eine Vorreiterrolle spielt. Die CHNComp- und HKComp-Kontrakte (Goldchart) nähern sich dem Niveau von Oktober 2022. Quelle: xStation5 von XTB

