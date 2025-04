HSCEI erholt sich um 6,7 %, da die Märkte auf die Verhandlungen zwischen den USA und China und die Konjunkturmaßnahmen Pekings warten 📈

Die Kontrakte auf den chinesischen HSCEI-Index (CHN.cash) steigen heute um fast 7 %, da der Markt davon ausgeht, dass der Schlag durch die 104 %-Zölle auf China die Hoffnungen auf chinesische Anreize beflügeln wird. Die Anleger erwarten, dass China sich gezwungen sehen wird, die Stimmung auf den Finanzmärkten durch eine ultralockere Geldpolitik und möglicherweise die Einführung eines umfassenderen Hilfspakets zur Ankurbelung der Binnennachfrage zu unterstützen – etwas, das sie seit Monaten vermeiden, um das Risiko einer höheren Inflation nicht einzugehen. Wenn chinesische Unternehmen durch den Handelskrieg gelähmt werden, ist zu erwarten, dass China Maßnahmen ergreifen wird, um die Situation durch verschiedene wirtschaftliche Interventionen zu stabilisieren, was zumindest vorübergehend die Stimmung auf dem Markt heben könnte. Für heute sind auch hochrangige Gespräche zwischen US-amerikanischen und chinesischen Delegationen über Zölle geplant. Die verbesserte Stimmung auf den chinesischen Märkten könnte teilweise auf die Hoffnung auf eine teilweise Rücknahme der US-Zölle zurückzuführen sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen HSCEI / CHN.cash im Tageschart Die heutige Rallye ist an einem wichtigen Widerstandsniveau ins Stocken geraten – der 200-Tage-EMA (rote Linie) und dem 38,2 % Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung, die Anfang 2024 begann. Wenn die Verhandlungen mit den USA heute nicht zu einer Senkung der Zölle führen, ist mit einem Abwärtsimpuls bei CHN.cash und einer teilweisen Auslöschung der Gewinne zu rechnen. Wenn die USA andererseits ihre Politik lockern und nur teilweise Zölle beibehalten, könnte der chinesische Markt davon profitieren, da sich die Bedingungen für wirtschaftliche Anreize verbessern würden. Insbesondere inländische chinesische Unternehmen könnten in einem solchen Szenario profitieren. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass ein Schlag gegen die chinesische Wirtschaft einen finanziellen Schock auslösen und die Probleme im Immobilien- und Bankensektor weiter verschärfen könnte. Die heutige Erholung scheint auch teilweise durch die Aktivitäten staatlicher chinesischer Fonds unterstützt zu werden, die möglicherweise chinesische Vermögenswerte aufkaufen, um die Rückgänge zu begrenzen. Der wichtigste Widerstand liegt derzeit bei 7.600 Punkten, während die wichtigsten Unterstützungsniveaus bei etwa 6.700 und 6.550 Punkten liegen, wo zuvor Preisreaktionen stattgefunden haben. Quellen: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

