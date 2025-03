HSCEI legt um 2,5% zu 📈Chinesische Aktien steigen dank Citi-Bemerkungen und Rekord-Inlandsnachfrage

Der chinesische Aktienmarkt zieht erneut die Aufmerksamkeit der weltweiten Anleger auf sich und verzeichnet starke Gewinne, die durch den Optimismus im Technologiesektor und die staatliche Unterst√ľtzung f√ľr Innovationen angetrieben werden. In den letzten Tagen ist der MSCI China Index seit Beginn des Nationalen Volkskongresses um 4,3 % gestiegen und verzeichnete damit die beste Performance w√§hrend dieses Ereignisses seit 2018. Ein sprunghafter Anstieg der Kapitalzufl√ľsse in chinesische Unternehmen, die in Hongkong notiert sind, hat zu einem Rekordhandelsvolumen gef√ľhrt. Eine Wachstumsgeschichte Nach Angaben von Wind Information erreichten die Nettok√§ufe von Aktien durch chinesische Anleger vom Festland gestern 29,62 Mrd. HKD (3,81 Mrd. USD), den h√∂chsten Stand seit dem Start der Programme Shanghai Connect und Shenzhen Connect. Besonderes Interesse zeigten die Anleger an Tech-Giganten wie Alibaba und Tencent, die an den chinesischen Festlandsb√∂rsen nicht erh√§ltlich sind. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die j√ľngste Rallye chinesischer Aktien ist weitgehend auf die Zusagen der Regierung zur√ľckzuf√ľhren, die Unterst√ľtzung f√ľr den Technologiesektor zu verst√§rken. Peking hat h√∂here Ausgaben f√ľr k√ľnstliche Intelligenz und Spitzentechnologien angek√ľndigt und damit das Vertrauen der Anleger gest√§rkt. Dar√ľber hinaus hat die Entscheidung, das Haushaltsdefizit auf 4 % des BIP auszuweiten, einschlie√ülich erweiterter Verbrauchersubventionsprogramme, dem Markt weitere Impulse verliehen. Die Analysten der Citigroup stellten gestern fest, dass chinesische Technologieaktien trotz der Risiken im Zusammenhang mit den US-Z√∂llen weiterhin eine attraktive Anlagealternative darstellen. Folglich stufte die Citigroup ihre Bewertung f√ľr chinesische Aktien, insbesondere den Hang Seng China Enterprises Index, auf "√ľbergewichten" hoch, w√§hrend sie den US-Markt auf "neutral" herabstufte. China - immer noch unterbewertet? Trotz des j√ľngsten Kursanstiegs sind chinesische Aktien nach Ansicht von Analysten im Vergleich zu den westlichen M√§rkten immer noch relativ unterbewertet. Die Anleger beginnen, nach Alternativen zum US-Aktienmarkt zu suchen und verlagern ihren Schwerpunkt zunehmend nach Asien, insbesondere nach China und Hongkong. Nach Einsch√§tzung von Citi machen die niedrigen Bewertungen und die politischen Ver√§nderungen, die den Konsum ankurbeln k√∂nnten, China zu einem attraktiven Markt. Das Thema KI bleibt ein starker Stimmungsmacher. Nach dem KI-Durchbruch von DeepSeek untermauern Tencents Hunyuan-Modell und Alibabas QwQ-32B die technologische F√ľhrungsrolle Chinas weiter. Es wird erwartet, dass Unternehmen aus den Bereichen Technologie, E-Commerce (Alibaba), Restaurantketten (Yum China) und Tourismus in den kommenden Quartalen von der wirtschaftlichen Erholung Chinas profitieren werden. Die Anleger betrachten China zunehmend als Alternative zu anderen Schwellenl√§ndern. Die entscheidende Frage ist , ob die derzeitige Hausse der Beginn eines langfristigen Aufw√§rtstrends oder nur eine kurzfristige Reaktion auf die staatlichen Konjunkturma√ünahmen ist. HSCEI / CHN.cash Analyse im Tageschart Der CHN.cash-Index befindet sich nach wie vor in einem Aufw√§rtskanal und wird derzeit in der N√§he seines oberen Bereichs gehandelt. Ein positives Zeichen ist, dass die Korrektur an der Wall Street der Stimmung gegen√ľber chinesischen Aktien keinen Abbruch getan hat. Die entscheidende Frage ist, ob ein m√∂glicher Wiederanstieg der US-Aktien das Kapital von China weg und zur√ľck in die amerikanischen Indizes lenken wird. Angesichts der sich verbessernden Fundamentaldaten, die den chinesischen Bullenmarkt unterst√ľtzen, und der M√∂glichkeit eines Gipfeltreffens zwischen Xi und Trump im Juni 2025 scheint der Index jedoch dem kurzfristigen Druck standzuhalten und seinen Aufw√§rtstrend fest zu halten. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† BROKERWAHL 2025

