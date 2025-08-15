HSCEI Aktuell: hinesische Index-Futures gaben zunächst nach, nachdem schwächer als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden. Käufer versuchen jedoch, weitere Rückgänge zu begrenzen – unterstützt durch die optimistische Stimmung an den globalen Märkten und die Erwartung einer stärkeren Unterstützung auf zentralstaatlicher Ebene für Chinas Wirtschaft. Obwohl die Daten hinter den Prognosen zurückblieben (und die Arbeitslosigkeit stieg), bleiben die Einzelhandelsumsätze relativ stabil. ►HSCEI (CHN.cash) WKN: 145734 | ISIN: HK0000004330 Im Juli legten die Einzelhandelsumsätze in China um 3,7 % im Jahresvergleich zu – weniger als die erwarteten 4,6 % und den vorherigen Wert von 4,8 %. Die Industrieproduktion wuchs um 5,7 % im Jahresvergleich, verfehlte jedoch die Prognose von 6 % und lag unter dem Juniwert von 6,8 %. Die Arbeitslosenquote stieg auf 5,2 % (Juni: 5,0 %), über dem erwarteten Wert von 5,1 %. Die Sachinvestitionen in städtischen Gebieten erhöhten sich um 1,6 % im Jahresvergleich, deutlich unter der Erwartung von 2,6 % und dem Juniwert von 2,7 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Unternehmensseitig sorgten die Quartalszahlen von JD.com nur kurzzeitig für Optimismus. Heute vor US-Markteröffnung legt auch Alibaba seine Ergebnisse vor. Zudem wurde bekannt, dass der Hedgefonds Bridgewater Associates (Ray Dalio) im zweiten Quartal alle chinesischen Aktienpositionen sowie Beteiligungen an zwei China-ETFs im Wert von rund 1,5 Mrd. USD vollständig verkauft hat. HSCEI Prognose: eit etwa November 2024 steigt Chinas Kreditimpuls stetig an. Dies stützt die Nachfrage nach chinesischen Vermögenswerten und deutet auf eine mögliche nachhaltigere Verbesserung der inländischen Konjunktur hin. In Verbindung mit den jüngsten geldpolitischen Signalen könnte dies die Erholung des Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) in den kommenden Monaten unterstützen – auch wenn kurzfristige Volatilität aufgrund schwächerer Wirtschaftsdaten nicht ausgeschlossen ist.

Quelle: MicroMacro, Bloomberg Finance L.P. HSCEI / CHN.cash Index im Tageschart Die Hang Seng-Futures (CHN.cash) versuchen, ihren Rückgang zu stoppen, nachdem bei 9.300 Punkten, einer Marke, die in der Vergangenheit wiederholt Verkaufswellen ausgelöst hat, Verkaufsdruck aufgekommen ist. Die chinesischen Indizes haben kürzlich ihren besten Wochenabschluss seit sieben Monaten verzeichnet. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

