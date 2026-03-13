DAX Prognose heute (13.03.2026): DAX aktuell zwischen Erholung und erneuter Schwäche

- DAX aktuell stabil um 23.500 Punkte
- DAX Prognose kurzfristig leicht bärisch
- Wichtige Marken entscheiden über die nächste Bewegung
- DAX aktuell stabil um 23.500 Punkte
- DAX Prognose kurzfristig leicht bärisch
- Wichtige Marken entscheiden über die nächste Bewegung
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.399 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels eine Erholungsbewegung starten. Diese setzte sich mit Aufnahme des Xetra Handels weiter fort. Es ging im Handelsverlauf gegen Mittag bis knapp über die 23.700 Punkte. Das Tageshoch wurde am Nachmittag abverkauft. Der Index lief im Zuge der Schwäche bis knapp unter die 23.400 Punkte, konnte sich hier stabilisieren und bis zum Xetra Schluss wieder deutlich erholen. Nachbörslich hat sich der DAX an der 23.600 Punkte-Marke abgearbeitet. Der DAX ging bei 23.520 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
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DAX aktuell stabil um 23.500 Punkte
Der DAX konnte sich nach einem Rücksetzer am Donnerstag wieder stabilisieren und schloss bei 23.520 Punkten. Kurzfristig bleibt die Zone um 23.500 Punkte eine wichtige Entscheidungsmarke für den weiteren Tagesverlauf.
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DAX Prognose kurzfristig leicht bärisch
Im 4h-Chart bleibt das Bild angeschlagen, da der Index weiterhin unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA20 und SMA50 notiert. Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.
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Wichtige Marken entscheiden über die nächste Bewegung
Oberhalb von 23.506 Punkten könnten Erholungen in Richtung 23.700 bis 23.800 Punkte laufen. Fällt der Index darunter, rücken Unterstützungen bei 23.390 und 23.232 Punkten in den Fokus.
DAX aktuell – Rückblick auf den Handel vom 12.03.2026
Der DAX aktuell startete gestern bei 23.399 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits am Morgen setzte eine Erholungsbewegung ein, die sich mit Beginn des Xetra-Handels weiter fortsetzte. Im Verlauf des Vormittags konnte der Index bis knapp über 23.700 Punkte steigen.
Am Nachmittag kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen. Der Index fiel im Zuge dieser Bewegung zeitweise wieder auf knapp unter 23.400 Punkte, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Zum Xetra-Schluss konnte sich der Markt deutlich erholen. Nachbörslich bewegte sich der DAX überwiegend um die 23.600-Punkte-Marke, bevor der Handel bei 23.520 Punkten beendet wurde.
Im DAX hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage:
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20 Aktien im Plus
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20 Aktien im Minus
Zu den stärksten Werten gehörten:
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Zalando +8,89 %
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Brenntag +5,30 %
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BASF +5,29 %
Die schwächsten Titel waren:
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Deutsche Bank −5,70 %
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Heidelberg Materials −4,75 %
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Commerzbank −3,97 %
DAX Prognose – Chartanalyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX aktuell notierte gestern zunächst unter der SMA20 (23.567 Punkte). Im Tagesverlauf gelang es dem Index zwar, diese Durchschnittslinie zu überwinden, allerdings scheiterte der Markt mehrfach an der SMA50 (23.586 Punkte).
Erst im Frühhandel konnte diese Marke kurzzeitig überschritten werden. Der Index bewegt sich aktuell weiterhin im Bereich dieser Durchschnittslinie.
Bullisches Szenario
Für eine stabilere Erholung müsste der Index:
-
sich über der SMA50 halten
-
anschließend in Richtung SMA200 (23.801 Punkte) laufen
Diese Linie wurde Anfang des Monats unterschritten und bislang nicht wieder getestet. Sollte der DAX diese Zone erreichen, ist mit erhöhter Marktreaktion zu rechnen.
Ein klar bullisches Bild im Stundenchart würde erst entstehen, wenn sich der Index über dem 23,6 %-Retracement stabilisiert.
Bärisches Szenario
Sollte der Index hingegen:
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unter die SMA20 zurückfallen
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und den Kontakt zu dieser Linie verlieren
könnte sich die Schwäche in Richtung:
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38,2 %-Retracement
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sowie zum Wochentief
fortsetzen.
Einschätzung 1h Chart: neutral
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DAX Prognose – Chartanalyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild bleibt das Chartbild aktuell schwächer. Der DAX aktuell ist zu Wochenbeginn unter alle drei relevanten Durchschnittslinien gefallen.
Mehrere Versuche, sich über der SMA20 (23.605 Punkte) zu etablieren, scheiterten bislang. Auch das 23,6 %-Retracement konnte mehrfach nicht nachhaltig überwunden werden. Die SMA50 (23.725 Punkte) wurde zuletzt ebenfalls nicht erreicht.
Solange der Index unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko bestehen, dass weitere Abwärtsziele aus dem kurzfristigen Chartbild angelaufen werden.
Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Dort ist jedoch erneut mit Widerstand zu rechnen, da diese Marke in den letzten Handelstagen mehrfach als Begrenzung fungierte.
Ein deutlich positiveres Chartbild würde erst entstehen, wenn der Index:
-
über SMA20 und SMA50 ansteigen kann
-
und dabei ausreichend Momentum aufbaut.
Einschätzung 4h Chart: bärisch
DAX aktuell heute – Wichtige Marken im Handel
Der DAX aktuell startete heute Morgen bei 23.506 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index:
-
107 Punkte über der ersten Notierung gestern
-
14 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
DAX Prognose – mögliche Kursziele
Long-Szenario
Kann sich der Index über 23.506 Punkten stabilisieren, liegen mögliche Anlaufziele bei:
23.521
23.540
23.561
23.588
23.612
23.630
23.648
23.666
23.682
23.703
23.721
23.735
23.751
23.770
23.789
23.809
Oberhalb von 23.809 Punkten wären weitere Ziele möglich bei:
23.825
23.848
23.866
23.880
23.897
23.915
23.931
23.954
23.975
Short-Szenario
Fällt der Index unter 23.506 Punkte, könnten folgende Marken angelaufen werden:
23.488
23.469
23.448
23.427
23.410
23.393
23.378
23.355
Unterhalb von 23.355 Punkten rücken weitere Ziele in den Fokus:
23.330
23.309
23.289
23.275
23.255
23.238
23.220
23.199
23.180
23.165
23.148
23.130
DAX aktuell – Wichtige Unterstützungen und Widerstände
Widerstände
23.566
23.605
23.725
23.801
23.944
24.004
24.113
24.255
Unterstützungen
23.485
23.390
23.232
23.170
22.928
22.788
DAX Prognose für heute
Auf Basis des aktuellen Setups ergibt sich folgende Wahrscheinlichkeitsverteilung:
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Bullisches Szenario: 40 %
-
Bärisches Szenario: 60 %
Damit bleibt die DAX Prognose für den heutigen Handelstag leicht negativ.
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:
23.668 / 24.753 und 23.408 / 23.180 Punkten
Marktstimmung – Fear & Greed Index
Der Fear-and-Greed-Index, der die Stimmung internationaler Anleger misst, lag zuletzt bei 21 Punkten und damit im Bereich Extreme Fear.
Zum Vergleich:
-
Vor einer Woche: 25 (Extreme Fear)
-
Vor einem Monat: 37 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 15 (Extreme Fear)
Extrem niedrige Werte signalisieren eine stark pessimistische Marktstimmung. Historisch treten solche Phasen häufig in der Nähe kurzfristiger Markttiefs auf, da extreme Angst häufig Gegenbewegungen im Markt begünstigt.
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