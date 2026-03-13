DAX Prognose heute (13.03.2026): DAX aktuell zwischen Erholung und erneuter Schwäche

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.399 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels eine Erholungsbewegung starten. Diese setzte sich mit Aufnahme des Xetra Handels weiter fort. Es ging im Handelsverlauf gegen Mittag bis knapp über die 23.700 Punkte. Das Tageshoch wurde am Nachmittag abverkauft. Der Index lief im Zuge der Schwäche bis knapp unter die 23.400 Punkte, konnte sich hier stabilisieren und bis zum Xetra Schluss wieder deutlich erholen. Nachbörslich hat sich der DAX an der 23.600 Punkte-Marke abgearbeitet. Der DAX ging bei 23.520 Punkten aus dem Tageshandel.

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🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell stabil um 23.500 Punkte

Der DAX konnte sich nach einem Rücksetzer am Donnerstag wieder stabilisieren und schloss bei 23.520 Punkten. Kurzfristig bleibt die Zone um 23.500 Punkte eine wichtige Entscheidungsmarke für den weiteren Tagesverlauf.

DAX Prognose kurzfristig leicht bärisch

Im 4h-Chart bleibt das Bild angeschlagen, da der Index weiterhin unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA20 und SMA50 notiert. Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.

Wichtige Marken entscheiden über die nächste Bewegung

Oberhalb von 23.506 Punkten könnten Erholungen in Richtung 23.700 bis 23.800 Punkte laufen. Fällt der Index darunter, rücken Unterstützungen bei 23.390 und 23.232 Punkten in den Fokus.

DAX aktuell – Rückblick auf den Handel vom 12.03.2026

Der DAX aktuell startete gestern bei 23.399 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits am Morgen setzte eine Erholungsbewegung ein, die sich mit Beginn des Xetra-Handels weiter fortsetzte. Im Verlauf des Vormittags konnte der Index bis knapp über 23.700 Punkte steigen.

Am Nachmittag kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen. Der Index fiel im Zuge dieser Bewegung zeitweise wieder auf knapp unter 23.400 Punkte, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Zum Xetra-Schluss konnte sich der Markt deutlich erholen. Nachbörslich bewegte sich der DAX überwiegend um die 23.600-Punkte-Marke, bevor der Handel bei 23.520 Punkten beendet wurde.

Im DAX hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage:

20 Aktien im Plus

20 Aktien im Minus

Zu den stärksten Werten gehörten:

Zalando +8,89 %

Brenntag +5,30 %

BASF +5,29 %

Die schwächsten Titel waren:

Deutsche Bank −5,70 %

Heidelberg Materials −4,75 %

Commerzbank −3,97 %

DAX Prognose – Chartanalyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX aktuell notierte gestern zunächst unter der SMA20 (23.567 Punkte). Im Tagesverlauf gelang es dem Index zwar, diese Durchschnittslinie zu überwinden, allerdings scheiterte der Markt mehrfach an der SMA50 (23.586 Punkte).

Erst im Frühhandel konnte diese Marke kurzzeitig überschritten werden. Der Index bewegt sich aktuell weiterhin im Bereich dieser Durchschnittslinie.

Bullisches Szenario

Für eine stabilere Erholung müsste der Index:

sich über der SMA50 halten

anschließend in Richtung SMA200 (23.801 Punkte) laufen

Diese Linie wurde Anfang des Monats unterschritten und bislang nicht wieder getestet. Sollte der DAX diese Zone erreichen, ist mit erhöhter Marktreaktion zu rechnen.

Ein klar bullisches Bild im Stundenchart würde erst entstehen, wenn sich der Index über dem 23,6 %-Retracement stabilisiert.

Bärisches Szenario

Sollte der Index hingegen:

unter die SMA20 zurückfallen

und den Kontakt zu dieser Linie verlieren

könnte sich die Schwäche in Richtung:

38,2 %-Retracement

sowie zum Wochentief

fortsetzen.

Einschätzung 1h Chart: neutral

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DAX Prognose – Chartanalyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild bleibt das Chartbild aktuell schwächer. Der DAX aktuell ist zu Wochenbeginn unter alle drei relevanten Durchschnittslinien gefallen.

Mehrere Versuche, sich über der SMA20 (23.605 Punkte) zu etablieren, scheiterten bislang. Auch das 23,6 %-Retracement konnte mehrfach nicht nachhaltig überwunden werden. Die SMA50 (23.725 Punkte) wurde zuletzt ebenfalls nicht erreicht.

Solange der Index unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko bestehen, dass weitere Abwärtsziele aus dem kurzfristigen Chartbild angelaufen werden.

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Dort ist jedoch erneut mit Widerstand zu rechnen, da diese Marke in den letzten Handelstagen mehrfach als Begrenzung fungierte.

Ein deutlich positiveres Chartbild würde erst entstehen, wenn der Index:

über SMA20 und SMA50 ansteigen kann

und dabei ausreichend Momentum aufbaut.

Einschätzung 4h Chart: bärisch

DAX aktuell heute – Wichtige Marken im Handel

Der DAX aktuell startete heute Morgen bei 23.506 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index:

107 Punkte über der ersten Notierung gestern

14 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss

DAX Prognose – mögliche Kursziele

Long-Szenario

Kann sich der Index über 23.506 Punkten stabilisieren, liegen mögliche Anlaufziele bei:

23.521

23.540

23.561

23.588

23.612

23.630

23.648

23.666

23.682

23.703

23.721

23.735

23.751

23.770

23.789

23.809

Oberhalb von 23.809 Punkten wären weitere Ziele möglich bei:

23.825

23.848

23.866

23.880

23.897

23.915

23.931

23.954

23.975

Short-Szenario

Fällt der Index unter 23.506 Punkte, könnten folgende Marken angelaufen werden:

23.488

23.469

23.448

23.427

23.410

23.393

23.378

23.355

Unterhalb von 23.355 Punkten rücken weitere Ziele in den Fokus:

23.330

23.309

23.289

23.275

23.255

23.238

23.220

23.199

23.180

23.165

23.148

23.130

DAX aktuell – Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Widerstände

23.566

23.605

23.725

23.801

23.944

24.004

24.113

24.255

Unterstützungen

23.485

23.390

23.232

23.170

22.928

22.788

DAX Prognose für heute

Auf Basis des aktuellen Setups ergibt sich folgende Wahrscheinlichkeitsverteilung:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Damit bleibt die DAX Prognose für den heutigen Handelstag leicht negativ.

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

23.668 / 24.753 und 23.408 / 23.180 Punkten

Marktstimmung – Fear & Greed Index

Der Fear-and-Greed-Index, der die Stimmung internationaler Anleger misst, lag zuletzt bei 21 Punkten und damit im Bereich Extreme Fear.

Zum Vergleich:

Vor einer Woche: 25 (Extreme Fear)

Vor einem Monat: 37 (Fear)

Vor einem Jahr: 15 (Extreme Fear)

Extrem niedrige Werte signalisieren eine stark pessimistische Marktstimmung. Historisch treten solche Phasen häufig in der Nähe kurzfristiger Markttiefs auf, da extreme Angst häufig Gegenbewegungen im Markt begünstigt.

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