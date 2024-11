Hugo Boss verliert 6 % aufgrund des Gewinnberichts für das 3. Quartal, der durch die sinkende Nachfrage in China belastet wird.

Trotz besserer Daten aus China, die die Stimmung im europäischen Luxusgütersektor tendenziell stützen (der durch die Schwäche der chinesischen Verbraucher angeschlagen ist), verlieren die Aktien von Hugo Boss (BOSS.DE) heute fast 5 % und die Schwäche ist im breiteren Modesektor auf dem alten Kontinent offensichtlich. Das jährliche Umsatzwachstum des Unternehmens stieg im dritten Quartal nur sehr wenig von 1,027 Milliarden Euro im dritten Quartal 2023 auf 1,029 Milliarden Euro heute. Das Unternehmen bekräftigte seine bisherigen vorsichtigen Prognosen für das Gesamtjahr, was die auf eine Aufwärtskorrektur hoffenden Investoren enttäuschte. Der Quartalsnettogewinn fiel auf 55 Millionen Euro, verglichen mit 63 Millionen Euro im dritten Quartal 2023 (0,79 Euro pro Aktie gegenüber 0,91 Euro im Vorquartal); das EBIT fiel auf 78 Millionen Euro, verglichen mit 88 Millionen Euro im dritten Quartal 2023, und der Betriebsgewinn verzeichnete einen Rückgang von 7 % im Jahresvergleich.

Hugo Boss führte die zyklische Schwäche auf die schwache Nachfrage in China zurück. Investoren sehen jedoch ein umfassenderes Problem im Sektor „erschwingliche Mode“, der aufgrund der sinkenden Inflation und der sich ändernden Verbrauchergewohnheiten an „Preismacht“ verloren hat.

Eine Reihe von Kritikern in der Branche ist der Ansicht, dass einige Unternehmen den Fehler gemacht haben, Bekleidungs- und Schuhkollektionen zu niedrigeren Preisen zu entwickeln und ihre Marken zu übertechnisieren. Vor diesem Hintergrund sehen Investoren ein anhaltendes Risiko niedrigerer Bewertungsmultiplikatoren im Modesektor. Dennoch bleiben Marken wie Hermes (RMS.FR) und Brunello Cuccinelli (BC.IT), die nicht in den „kommerziellen" Sektor eingestiegen sind und hohe Preise für eine begrenzte Anzahl von Produkten beibehalten, relativ widerstandsfähig. Hugo Boss Aktie im Stundenchart Quelle: xStation5 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Neben den Hugo-Boss-Aktien verzeichnet auch die französische Modeholding Kering (KER.FR), deren Aktien heute fast 1,5 % verlieren, einen weiteren Rückgang. Die Aktien des Unternehmens befinden sich in der Nähe der Tiefststände von 2016. Quelle: xStation5 von XTB

