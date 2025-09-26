IBM Aktie – Innovationstreiber an der Börse Aktuell Die IBM Aktie steht zunehmend im Rampenlicht der Börse Aktuell, da das Unternehmen seine Position als einer der führenden Innovatoren im Bereich Quantencomputing und Künstliche Intelligenz (KI) kontinuierlich stärkt. IBM investiert seit Jahren massiv in Forschung und Entwicklung, um Lösungen zu schaffen, die die Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung in zahlreichen Wirtschaftssektoren revolutionieren können. ►IBM WKN: 851399 | ISIN: US4592001014 | Ticker: IBM (NYSE – New York Stock Exchange) Besonders große Aufmerksamkeit erhielt IBM durch seine Zusammenarbeit mit der HSBC Bank. Mithilfe des IBM-Quantenprozessors „Heron“ konnte die Prognosegenauigkeit im Markt für Unternehmensanleihen um 34 % gegenüber klassischen Methoden verbessert werden. In einer Testreihe mit über einer Million Abfragen zu mehreren tausend Anleihen zeigte sich, wie Quantencomputer konkrete Vorteile im Finanzsektor bieten können – von effizienterem Risikomanagement bis hin zur Investitionsoptimierung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Strategische Roadmap für Quantencomputer Als Teil seiner langfristigen Strategie plant IBM bis 2029 die Einführung des vollständig fehlertoleranten Quantencomputers „Starling“. Dieses System soll mit bahnbrechender Stabilität und Rechenleistung die Ausführung hochkomplexer Quantenoperationen ermöglichen. Bis 2033 will IBM zudem das „Bluejay“-System mit rund 2.000 logischen Qubits auf den Markt bringen, das völlig neue Anwendungsfelder jenseits klassischer Technologien eröffnet. Die Grundlage dafür bilden IBMs innovative Quantenprozessoren, die modulare Quantum System Two-Architektur sowie fortschrittliche Fehlerkorrekturverfahren. Parallel dazu baut IBM sein globales Netzwerk an Quantenforschungszentren in Spanien, Indien und weiteren Standorten aus. IBM Aktie – Milliardeninvestitionen und Marktvertrauen Ein weiterer Treiber für die IBM Aktie ist die geplante Investition von bis zu 150 Milliarden US-Dollar in den kommenden fünf Jahren in Quanten- und KI-Technologien. Diese enorme Summe verdeutlicht IBMs Entschlossenheit, seine Führungsrolle bei Zukunftstechnologien zu sichern. Zusätzlich ist IBM an Großprojekten beteiligt, wie der Modernisierung des US-Flugsicherungssystems der FAA. Nach Veröffentlichung der Testergebnisse mit HSBC stieg der Kurs der IBM Aktie deutlich an. Analysten, darunter auch Morgan Stanley, sehen IBM als klaren Vorreiter im Quantencomputing und heben das wachsende Marktpotenzial hervor. Börse Aktuell – Performance und Anlegerinteresse Im Jahresvergleich hat die IBM Aktie den breiten Markt, repräsentiert durch den US100 und US500, leicht übertroffen. Auch wenn der Vorsprung moderat ist, zeigt die Entwicklung: Investoren reagieren positiv auf IBMs Fortschritte im Quantencomputing und die ambitionierten Investitionspläne. Das wachsende Interesse signalisiert steigendes Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens – ein klarer Hinweis darauf, dass die IBM Aktie im Fokus der Börse Aktuell bleibt. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.