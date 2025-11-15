Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 47/2025 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Die Seitwärtsbewegung der letzten Handelstage von Gold kann im 4h Chart noch besser nachvollzogen werden als im Tageschart: aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass diese Durchschnittslinie Gold in den letzten Handelstagen eine gute Unterstützung geboten hat. Es ging vergleichsweise lange an dieser Durchschnittslinie entlang. Das Edelmetall konnte sich zu Wochenbeginn über alle drei Linien schieben und aufwärtslaufen. Nachdem die Aufwärtsbewegung ausgelaufen ist, wurde die SMA20 wieder aufgegeben. Es ist gut erkennbar, dass die SMA50 als auch die SMA200 dem Edelmetall zum Wochenschluss einen guten Support geboten haben.

Kann der Move jedoch nicht abgebildet werden und rutscht das Edelmetall im Rahmen von weiteren Rücksetzern unter die SMA200, so könnte sich die Schwäche bis in den Bereich des 23,6 % Retracements fortsetzen. Im Chart kann die Relevanz dieses Retracements sehr gut herausgelesen werden. Spätestens hier sollte Gold die Laufrichtung ändern, um die Perspektiven auf der Oberseite aufrecht zu erhalten.

Wir sehen für unsere Prognose eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario für die neue Handelswoche.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 15.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick (10.11.2025 – 14.11.2025)

In der zurückliegenden Handelswoche zeigte der Goldpreis erneut eine erhöhte Volatilität. Gold startete am Montagmorgen bei 4.017,3 US-Dollar und lag damit 57,6 USD über dem Niveau der Vorwoche. Bis Donnerstag stieg der Preis in der Spitze auf 4.245,4 US-Dollar, was zugleich das Wochenhoch markierte.

Nach diesem Hoch setzte ein deutlicher Abverkauf ein. Gold fiel unter die 4.150-USD-Marke, erholte sich kurzzeitig im Frühhandel am Freitag über die 4.200 USD, verlor aber erneut an Kraft. Erst im Bereich der 4.050 US-Dollar stabilisierte sich der Goldpreis wieder moderat.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Wochenabschluss erfolgte bei 4.087,0 US-Dollar.

Sowohl Wochentief als auch Wochenhoch lagen über den Vorwochenwerten. Die Wochenrange lag deutlich über dem Jahresdurchschnitt und fiel mehr als doppelt so groß aus wie in der Vorwoche.

Die Bewegung über 4.106 US-Dollar markierte eine deutliche Übertreffung des erwarteten maximalen Anlaufziels aus unserer Vorwochen-Prognose. Die Short-Ziele wurden hingegen nicht angesteuert.

Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre

📊 Goldpreis: Wichtige Unterstützungen und Widerstände (Gold Charttechnik)

Goldkurs Widerstände

4.141,2

4.155,8

4.177,8

4.186,2

4.245,4

4.272,3

4.344,2

Goldkurs Unterstützungen

4.076,0

4.072,9

4.057,2

4.051,4

4.032,0

3.954,5

3.946,6

3.928,9

3.886,5

3.819,5

📈 Gold Analyse – Wichtige Chartmarken (Setup-Basis)

Intraday-Marken: 4.157 & 3.929

Tagesschlussmarken: 4.266 & 3.800

Break 1 Bull (Wo-Schluss): 2.491

Break 2 Bull (Mo-Schluss): 1.977

Boxbereich: 4.617 – 2.941

Range: 4.895 – 2.491

Zyklische Bewegungen 2020–2033: 11.222 – 1.045

📈 Goldpreis Chartanalyse (Daily & 4h) – Gold Prognose

Daily Chart Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gold fiel nach seinem Allzeithoch zunächst unter die SMA20 (4.051,4 USD), konsolidierte jedoch in den Folgewochen. Die Erholung brachte den Goldpreis zeitweise wieder über die 4.200-USD-Marke.

Zum Wochenschluss dominierten jedoch Verkäufer. Die untere Lunte der Tageskerze berührte die SMA20, während der Kerzenkörper knapp darüber schloss.

Bull-Szenario Daily

Solange Gold über der SMA20 per Tagesschluss bleibt, besteht weiterhin Potenzial auf eine erneute Bewegung in Richtung Allzeithoch.

Wichtig ist ein früher Richtungswechsel zu Wochenbeginn.

Dynamische grüne Tageskerzen würden die bullische Struktur stützen.

Bear-Szenario Daily

Ein Tagesschluss unter der SMA20 könnte einen Test der SMA50 (3.946,6 USD) und des 23,6%-Retracements einleiten.

Ein Bruch der SMA50 würde das Chartbild klar eintrüben und die Unterseite in den Fokus rücken.

Übergeordnetes Daily-Bild: bullisch / neutral

4-Stunden-Chart Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der 4h-Chart zeigt die Seitwärtsphase noch deutlicher. Nach dem Rückfall unter die SMA20 und SMA50 stabilisierte die SMA200 (4.057,2 USD) den Goldpreis mehrfach.

Wichtige Beobachtungen

Die Erholung führte Gold kurzfristig über alle gleitenden Durchschnitte.

Die erneute Schwäche führte zum Rückfall unter die SMA20, wobei SMA50 und SMA200 zum Wochenschluss starken Support boten.

Zu Wochenbeginn braucht Gold einen klaren Move über SMA50 und SMA20, um bullisches Momentum aufzubauen.

Gefahren

Kommt es nach dem Überschreiten der SMA20 zu keiner fortgesetzten Dynamik, droht ein Fehlausbruch.

Unterhalb der SMA200 rückt wieder die Region des 23,6%-Retracements in den Fokus – eine Schlüsselzone.

Übergeordnetes kurzfristiges Bild: neutral

💡Gold Prognose KW 47/2025 – Unser Fazit

Gold muss sich per Tagesschluss über der SMA20 halten, um eine erneute Chance auf das Allzeithoch zu behalten.

Ein bestätigter Schlusskurs unter der SMA50 würde die Wahrscheinlichkeit für weitere Abwärtsbewegungen erhöhen.

Erwartete Tendenz KW 47/2025: seitwärts / abwärts

Bull-Wahrscheinlichkeit: 40 %

Bear-Wahrscheinlichkeit: 60 %

Goldpreis Szenarien für die neue Handelswoche

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Hält sich Gold über 4.087,0 USD, sind Aufwärtsziele erreichbar bei:

4.089,6 → 4.092,3 → 4.095,7 → 4.098,6 → 4.100,9 → 4.103,5 → 4.106,0 →

4.108,7 → 4.111,6 → 4.113,5 → 4.116,0 → 4.119,1 → 4.120,9 →

4.122,7 → 4.125,5 → 4.128,0 → 4.130,5 …

Darüber folgende Ziele:

4.132,9 → 4.134,9 → 4.137,0 → 4.139,8 → 4.142,7 → 4.145,3 →

4.148,1 → 4.150,5 → 4.153,7 → 4.155,9 → 4.158,8 → 4.161,4 →

4.163,6 → 4.166,5 → 4.169,4 → 4.171,1 → 4.173,5 → 4.175,9 USD.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Unter 4.087,0 USD wären folgende Abwärtsziele denkbar:

4.085,4 → 4.082,1 → 4.079,5 → 4.076,8 → 4.074,2 → 4.071,5 →

4.068,6 → 4.065,3 → 4.062,7 → 4.059,8 → 4.057,1 → 4.054,6 →

4.052,1 → 4.049,7 → 4.046,5 → 4.043,7 → 4.040,6 → 4.037,7 →

4.034,9 → 4.031,8 …

Unterhalb könnten weitere Ziele folgen:

4.028,8 → 4.025,4 → 4.023,0 → 4.020,4 → 4.017,9 → 4.015,7 →

4.012,3 → 4.009,7 → 4.006,3 → 4.003,8 → 4.001,1 → 3.998,9 →

3.996,1 → 3.993,7 → 3.990,8 → 3.988,1 → 3.985,9 → 3.982,7 →

3.979,2 → 3.976,8 → 3.973,4 → 3.969,7 → 3.967,2 USD.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

FAQ – Goldpreis, Gold Analyse & Gold Prognose

1. Wie hat sich der Goldpreis in der Woche vom 10.11.2025 bis 14.11.2025 entwickelt?

Der Goldpreis stieg zu Wochenbeginn auf bis zu 4.245,4 USD, bevor er zum Wochenschluss wieder auf 4.087,0 USD zurückfiel. Die Woche war von hoher Volatilität geprägt und lag deutlich über der durchschnittlichen Jahresrange.

2. Was zeigt die aktuelle Gold Analyse im Daily-Chart?

Die Gold Analyse zeigt, dass Gold über der SMA20 weiterhin Chancen auf einen erneuten Anstieg Richtung Allzeithoch hat. Ein Tagesschluss unter der SMA20 würde jedoch ein Abschwächen des Trends signalisieren und einen Rücksetzer zur SMA50 wahrscheinlich machen.

3. Wohin könnte sich der Goldpreis kurzfristig entwickeln?

Kurzfristig muss Gold im 4-Stunden-Chart über die SMA20 steigen, um bullisches Momentum zu entwickeln. Unterhalb der SMA200 droht hingegen eine Fortsetzung der Korrektur bis zum 23,6%-Retracement.

4. Welche Gold Prognose gilt für die KW 47/2025?

Für KW 47/2025 erwarten wir eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Bewegung.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: ca. 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: ca. 60 %

5. Welche wichtigen Unterstützungen und Widerstände beeinflussen den Goldpreis aktuell?

Relevante Widerstände liegen bei 4.141 USD, 4.155 USD und dem Wochenhoch bei 4.245 USD.

Wichtige Unterstützungen finden sich bei 4.076 USD, 4.057 USD und im Bereich von 3.954 USD.

6. Wann steigt die Wahrscheinlichkeit eines neuen Allzeithochs im Goldpreis?

Ein neues Allzeithoch wird wahrscheinlicher, wenn Gold sich per Tagesschluss über der SMA20 stabilisiert und Dynamik über die 4.200-USD-Marke zeigt. Entscheidend ist ein direkter Folgemove ohne Fehlausbruch.

7. Wann droht ein weiterer Rücksetzer im Goldpreis?

Ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA50 wäre ein klares Schwächesignal. Dann rücken erneut die tieferen Unterstützungen und Retracementzonen in den Fokus.

8. Welche Kursziele ergeben sich aus dem Long-Setup der neuen Woche?

Oberhalb von 4.087 USD liegen die nächsten Long-Ziele bei 4.089 – 4.130 USD. Über 4.130 USD erweitert sich der Zielbereich bis 4.176 USD.

9. Welche Ziele definiert das Short-Setup?

Fällt Gold unter 4.087 USD, liegen die nächsten Ziele zwischen 4.085 USD und 4.032 USD. Unter 4.032 USD könnten Abwärtsbewegungen bis ca. 3.967 USD folgen.

10. Ist die aktuelle Gold Prognose eher bullisch oder bärisch?

Die Prognose für KW 47/2025 ist leicht bärisch, da die Verkaufsdynamik zum Wochenschluss stärker war und die SMA-Struktur im Daily unter Druck steht.