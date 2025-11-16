DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 47 / 2025) - DAX Aktuell

Die wichtigsten Punkte

Der DAX konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche zwar wieder über SMA20 (aktuell bei 24.125 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell bei 24.028 Punkten) schieben, hat sich aber nicht vermocht, sich auch darüber zu etablieren. Die letzten beiden Tageskerzen sind rot eingefärbt und haben den Index wieder unter beide Durchschnittslinien geführt. Der Wochenschluss wurde unter der SMA50 formatiert, damit steht der DAX zum Wochenschluss praktisch da, wo er zu Wochenbeginn bereits war.

An unserer grundsätzlichen Interpretation des Tagescharts hat sich nicht viel geändert. Die Bullen sind gefordert, den Index per Tagesschluss nicht nur über die SMA50 / SMA20 zu schieben, sondern auch verbindlich über dieser Linie festzusetzen. Dass dies kein leichtes Unterfangen ist, zeigen die Tageskerzen der letzten Handelswoche. Erst mit einem bestätigten Tagesschluss über der 24.400 Punkte-Marke würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter in Richtung des Allzeithochs fortsetzen könnte.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 16.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

📰🌍 DAX Aktuell: Rahmenbedingungen und Marktanalyse

Die aktuellen Rahmenbedingungen beeinflussen auch den DAX spürbar. In den USA wurde der längste Government Shutdown der Geschichte beendet – nach fünf Wochen fehlen jedoch wichtige Konjunkturdaten, die aufgrund geschlossener Statistikämter nicht veröffentlicht wurden. Neben den direkten Wachstumsauswirkungen sorgt dies weiterhin für Unsicherheit unter Verbrauchern und Investoren. Da lediglich ein US Übergangshaushalt bis zum 30. Januar beschlossen wurde, droht dem Markt in Kürze erneut ein Shutdown, sollte keine Einigung erzielt werden.

Auch in Deutschland erwarten die Wirtschaftsweisen im kommenden Jahr keinen breit aufgestellten Aufschwung. Die Prognose des Sachverständigenrats liegt bei einem Wachstum von lediglich 0,9 %. Zwar wurde ein Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz geschaffen, doch werden dessen Effekte durch Umschichtungen im Haushalt abgeschwächt. Der Rat betont, dass deutlich stärkere Impulse möglich wären, wenn die Mittel vollständig in die vorgesehenen Investitionen fließen würden.

🔙 DAX Rückblick (10.11.2025 – 14.11.2025)

Der DAX startete bei 23.878 Punkten in die Handelswoche – 148 Punkte schwächer als die Vorwoche im vorbörslichen Handel, aber 107 Punkte über dem vorherigen Wochenschluss. Nach einer frühen Stabilisierung setzten zunächst moderat steigende Kurse ein, doch der Handel zur Wochenmitte brachte erneute Gewinnmitnahmen. Erst am Freitagnachmittag setzte eine spürbare Erholung ein, sodass der Index bei 23.857 Punkten ins Wochenende ging.

Wir hatten in der Vorwochen-Prognose mit dem Überschreiten der 24.311/15 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel bei 24.333/35 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten. Das Setup hat damit nicht gegriffen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Handelsspanne lag mit 786 Punkten über dem Jahresdurchschnitt. Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen über den Marken der Vorwoche, womit nach zwei Verlustwochen ein kleiner Wochengewinn erzielt wurde.

Das erwartete Anlaufen des Bereichs 24.333/35 Punkte nach Überschreiten der 24.311/15 wurde tatsächlich erreicht – sogar deutlich übertroffen. Die anschließenden Rücksetzer unterschritten zwar die 23.633/31-Marke, trafen das nächste Ziel bei 23.616/14 jedoch nicht.

DAX Performance, historische Entwicklung Woche, Monat, Jahr, 5 Jahre

📊 DAX Analyse – Ausblick & wichtige Kursmarken

DAX-Widerstände

23.918 / 23.933 / 23.969

24.007 / 24.016 / 24.028 / 24.077 / 24.096

24.125 / 24.130 / 24.142 / 24.156 / 24.177 / 24.181

24.205 / 24.245 / 24.272

24.326

24.416

24.513

DAX-Unterstützungen

23.807

23.781 / 23.731

23.688 / 23.649 / 23.623

23.581 / 23.518

23.439

23.365 / 23.328

Zentrale Marken aus dem DAX Setup

Intraday-Marken: 24.137 und 23.243

Tagesschlussmarken: 24.563 und 22.816

Break1 Bull (Wo-Schluss): 13.167

Break2 Bull (Mo-Schluss): 12.866

Boxbereich: 25.639 – 15.055

Zyklische Bewegungen: 2020–2033

Gesamtrange: 26.505 – 7.976

DAX Chartcheck – Daily & 4h Analyse

⏱Daily-Chart – DAX Prognose & Trendbewertung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich zeitweise über die SMA20 (24.125) und die SMA50 (24.028) schieben, scheiterte jedoch an einer nachhaltigen Etablierung. Die letzten beiden Tageskerzen waren negativ und führten den Index wieder unter beide gleitende Durchschnitte.

Ein bullishes Szenario gewinnt erst wieder an Wahrscheinlichkeit, wenn ein bestätigter Tagesschluss über 24.400 Punkten erfolgt. Erst dann steigt die Chance auf eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung Allzeithoch.

Ein bärisches Szenario wird aktiv, wenn der DAX unter SMA50 und SMA20 bleibt. In diesem Fall könnten Rücksetzer bis an die SMA200 (23.466) oder das 23,6 %-Retracement folgen. Ein Tagesschluss unter der SMA200 wäre ein ernstes Schwächesignal.

→ Übergeordnete Prognose Daily: neutral

⏱4h-Chart – Kurzfristige DAX Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index konnte die SMA200 (24.205) mehrfach überschreiten, fiel aber aufgrund deutlicher Gewinnmitnahmen wieder darunter. Auch die SMA20 wurde verloren, erst an der SMA50 (24.016) stabilisierte sich der Markt kurzfristig.

Das 4h-Chart ist aktuell klar bärisch.

Erholungen könnten bis zur SMA50 laufen. Erst ein erneuter Anstieg über SMA20 und SMA200 würde die Situation verbessern.

Solange kein Ausbruch über diese beiden Linien erfolgt, überwiegt das kurzfristige Abwärtspotential – mit Zielbereichen um das 23,6 %-Retracement.

→ Kurzfristige Prognose 4h: bärisch

📊 DAX Prognose – Einschätzung für die neue Handelswoche (KW 47/2025)

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Über 23.857 Punkten könnte der DAX folgende Ziele erreichen:

23.874/76 → 23.893/95 → 23.911/13 → 23.930/32 →

23.945/47 → 23.966/68 → 23.988/90 →

24.011/13 → 24.029/31 → 24.048/50 →

24.069/71 → 24.090/92 → 24.109/11 →

… fortlaufend bis zum Bereich 24.455/57 Punkte.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Unter 23.857 Punkten wären folgende Bereiche möglich:

23.840/38 → 23.822/20 → 23.803/01 →

23.784/82 → 23.769/67 → 23.748/46 →

23.731/29 → 23.715/13 → 23.698/96 →

… bis hin zu 23.327/25 Punkten.

🧩 Fazit – DAX aktuell

Erwartete Tendenz: seitwärts / abwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

❓ FAQ – DAX Aktuell, DAX Analyse & DAX Prognose

1. Was beeinflusst den DAX aktuell am stärksten?

Der DAX wird derzeit von drei Hauptfaktoren bestimmt:

Makropolitische Unsicherheit, insbesondere der mögliche erneute US-Government-Shutdown. Schwache deutsche Konjunkturdaten, die auf ein geringes Wachstum hindeuten. Technische Marktstruktur, die unterhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20/SMA50) angeschlagen wirkt.

Diese Faktoren führen zu einem volatilen und richtungssuchenden Marktumfeld.

2. Wie ist die aktuelle DAX Trendrichtung?

Die Trendlage ist zweigeteilt:

Kurzfristig (4h-Chart): bärisch

Mittelfristig (Daily): neutral

Langfristig: weiter aufwärtsgerichtet solange die SMA200 hält

Wichtig: Erst ein Tagesschluss über 24.400 Punkten bestätigt wieder ein bullisches Trendumfeld.

3. Welche Marken sind derzeit die wichtigsten Unterstützungen im DAX?

Die zentralen Unterstützungszonen lauten:

23.857 Punkte (intraday-relevant)

23.688 / 23.649 Punkte

23.581 Punkte

SMA200 bei 23.466 Punkten

Darunter: 23.320 – 23.050 Punkte als nächste übergeordnete Zone

Gerade die SMA200 ist eine extrem wichtige Trendmarke.

4. Wo liegen die wichtigsten Widerstände im DAX?

Aktuell beobachtete Resistances:

24.125 / 24.028 Punkte (SMA20/SMA50 – kurzfristige Trendmarker)

24.205 Punkte (SMA200 im 4h-Chart)

24.326 Punkte

24.400 Punkte – zentrale Breakout-Marke

Ein Ausbruch über 24.400 wäre ein starkes bullisches Signal.

5. Wird der DAX kurzfristig steigen oder fallen?

Die DAX Prognose für die kommende Woche lautet:

➡️ Seitwärts bis leicht abwärts (60 % Wahrscheinlichkeit)

Erst wenn der DAX dauerhaft über der SMA20 notiert, kann sich eine kurzfristige Erholung etablieren.

6. Wie lautet die mittelfristige DAX Prognose?

Mittel- bis langfristig bleibt der DAX weiterhin gut unterstützt, solange:

die SMA200 bei 23.466 hält,

die 23.600er Zone verteidigt wird.

Ein möglicher Rücksetzer in Richtung 23.300 ist nicht ausgeschlossen, aber kein Trendbruch, solange die SMA200 verteidigt wird.

7. Wann kann der DAX ein neues Allzeithoch erreichen?

Ein neues Allzeithoch ist möglich, wenn alle drei Bedingungen erfüllt werden:

Tagesschluss über 24.400 Punkten Bestätigung durch Folgekerze Volumenanstieg während des Ausbruchs

Erst danach steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass der DAX die Hochzone erneut anläuft.

8. Wie hoch ist das Risiko eines stärkeren Rücksetzers im DAX?

Das Risiko ist moderat erhöht.

Ein tieferer Rücksetzer wird wahrscheinlich, wenn:

der DAX unter der 23.600er Zone fällt

und die SMA200 bei 23.466 bricht

In diesem Fall wären Ziele bei 23.320 / 23.050 erreichbar.

9. Warum reagiert der DAX aktuell so volatil?

Die Volatilität steigt, weil:

wichtige US-Wirtschaftsdaten fehlen

institutionelle Investoren stärker absichern

politische Risiken (Shutdown) zunehmen

technische Widerstände mehrfach verteidigt werden

Diese Kombination führt zu schnellen Trendwechseln.

10. Wo liegt die aktuelle Handelsspanne (Range) im DAX?

Die wöchentliche Range liegt aktuell bei 786 Punkten, was deutlich über dem Jahresdurchschnitt liegt.

Das spricht für ein instabiles Marktumfeld und größere intraday-Schwankungen.

11. Ist der DAX aktuell eher überkauft oder überverkauft?

Laut Momentum-Indikatoren:

RSI (Daily): neutral

RSI (4h): leicht bärisch

MACD: abgeschwächt, Tendenz fallend

→ Der Markt ist aktuell nicht überkauft, zeigt aber Schwächesignale.

12. Was sind die wichtigsten Signale, auf die Trader jetzt achten sollten?

Trader sollten besonders folgende Punkte beobachten:

Reaktion auf die SMA20 / SMA50 Erholung oder Abweisung an der SMA200 im 4h-Chart Intraday-Verhalten an der 23.857-Punkte-Marke Volumenverhalten bei Rücksetzern Gap-Reaktionen zu Wochenbeginn

Diese Signale entscheiden über kurzfristige Richtungsläufe.

13. Wie wirkt der US-Shutdown auf den DAX?

Ein erneuter Shutdown hätte folgende potenzielle Auswirkungen:

sinkende Risikobereitschaft

fehlende US-Daten → erhöhte Prognoseunsicherheit

Belastung des globalen Aktienmarktes

Flucht in sichere Anlagen (Bunds, Gold)

Für den DAX heißt das:

➡️ höhere Volatilität und eher limitierte Aufwärtsbewegungen.

14. Welche Rolle spielt die deutsche Wirtschaft für den DAX?

Da viele DAX-Unternehmen exportorientiert sind, wirken sich folgende Faktoren besonders stark aus:

schwache Binnennachfrage

niedrige Investitionsdynamik

verhaltene Produktionszahlen

globale Unsicherheiten

Die deutschen Wachstumsprognosen (0,9 %) wirken daher dämpfend auf mittel- und langfristige Rallyes.

15. Wann wird der DAX wieder bullish?

Bullishe Szenarien werden wahrscheinlicher, wenn:

SMA20 überschritten und gehalten wird

SMA50 nachhaltig zurückerobert wird

ein Tagesschluss über 24.400 Punkten erfolgt

Volumenanstieg in Aufwärtsbewegungen sichtbar wird

Dann könnte der DAX in Richtung:

➡️ 24.800 – 25.300 – Allzeithoch laufen.