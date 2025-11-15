Bitcoin Prognose – Bitcoin Aktuell unter 100.000 USD: Wie geht es jetzt weiter? ₿ 🚨

Der Bitcoin-Kurs hat in der vergangenen Handelswoche ein wichtiges Signal gesendet: Die psychologische Marke von 100.000 USD wurde erneut klar unterschritten, und die Marktstimmung hat sich deutlich eingetrübt. Während der November historisch eigentlich ein starker Monat für Kryptowährungen ist, zeigt sich Bitcoin aktuell schwach. Viele Anleger fragen sich daher: Wie lautet die Bitcoin Prognose – und wohin kann der Kurs kurzfristig und mittel­fristig laufen?

Diese Analyse liefert eine klare Einordnung von Bitcoin Aktuell, inklusive technischer Zonen, Marktdruck und möglicher Szenarien.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

1️⃣ Bitcoin fällt erneut unter 100.000 USD – Bären klar am Ruder 🐻

Bitcoin rutschte erneut unter die Marke von 100.000 USD .

Die versuchte Rückeroberung über 108.000 USD scheiterte – ein klares Zeichen der Schwäche.

Neue Tiefs im Wochenschluss erhöhen das Risiko weiterer Abgaben.

2️⃣ Saisonale Stärke bleibt aus – November im Minus 📉

Historisch liegt die durchschnittliche Bitcoin-Performance im November bei +40 % .

Dieses Jahr jedoch: –10 % im laufenden Monat – entgegen aller saisonalen Erwartungen.

Der Ausfall des bullishen Musters verschärft das bearish Momentum.

3️⃣ Technische Schwäche & makroökonomischer Druck belasten den Kurs ⚠️

Der Bruch der 100.000 USD ist auch psychologisch kritisch :

→ Der VWAP seit der Trump-Wahl 2024 lag bei ~100.000 USD – viele Käufer liegen jetzt im Verlust.

Die erwartete Wahrscheinlichkeit für eine weitere 25bp-FED-Senkung am 10. Dezember liegt nur noch bei 50 % – weniger monetäre Unterstützung für Risk Assets.

Erst ein Reclaim über 108.000 USD würde das Chartbild deutlich aufhellen.

📊 Bitcoin Aktuell – Technische Schlüsselzonen

Zone Bedeutung 108.000 USD Muss zurückgewonnen werden, um bullishe Struktur zu festigen 100.000 USD Psychologische & VWAP-Marke – aktuell gebrochen 90.000–88.000 USD Kritische Supportzone – mögliches Ziel bei weiterem Abverkauf < 88.000 USD Tür zu 80.000 / 75.000 USD könnte sich öffnen

🧠 Fazit: Bitcoin Prognose – Wohin steuert der Kurs?

Die Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig negativ:

Der Bruch der Marke von 100.000 USD in Kombination mit schwacher Saisonalität, fehlender Trendstärke und geringer FED-Unterstützung sorgt für erhöhten Abwärtsdruck.

Worauf es jetzt ankommt:

✔️ Nur ein Close über 108.000 USD hellt das Chartbild spürbar auf.

✔️ Die Zone 88.000–90.000 USD wird zur entscheidenden Support-Region.

✔️ Bleibt die Nachfrage schwach, könnte Bitcoin darunter abrutschen.

Für aktive Trader bleibt Vorsicht geboten – für langfristige Anleger ergeben sich potenziell interessante Einstiegsbereiche, sobald sich eine Bodenbildung abzeichnet.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ – Bitcoin News & Bitcoin aktuell

1. Wohin kann der Bitcoin-Kurs aktuell fallen?

Bitcoin könnte bei weiterem Verkaufsdruck in die wichtige Supportzone zwischen 88.000 und 90.000 USD fallen. Wird dieser Bereich unterschritten, wären sogar Kursziele bei 80.000–75.000 USD möglich.

2. Warum ist Bitcoin unter 100.000 USD so kritisch?

Die Marke von 100.000 USD ist psychologisch entscheidend und entspricht zudem dem VWAP seit der Trump-Wahl 2024. Viele Anleger, die dort eingestiegen sind, liegen nun im Verlust – das erhöht den Verkaufsdruck.

3. Welche Marke muss Bitcoin zurückerobern, um wieder bullish zu werden?

Ein nachhaltiger Ausbruch über 108.000 USD würde die Struktur klar aufhellen und das Potenzial für eine Erholung eröffnen.

4. Warum ist der Bitcoin-Kurs im November schwach?

Obwohl der November historisch der stärkste BTC-Monat ist (+40 % im Schnitt), notiert Bitcoin aktuell –10 %. Die Gründe: fehlender Risk-On-Modus, makroökonomischer Druck und schwache Nachfrage.

5. Was ist die kurzfristige Bitcoin Prognose?

Kurzfristig bleibt Bitcoin anfällig für weitere Abgaben. Erst eine Rückeroberung von 108.000 USD würde das Chartbild stabilisieren.