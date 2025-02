Infineon: Management für das laufende Geschäftsjahr optimistisch 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 25.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Infineon

WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Der Konzern bewegt sich nach wie vor in einem anspruchsvollen Marktumfeld, das von Nachfragezurückhaltung geprägt ist. Das Management erwartet im laufenden Geschäftsjahr eine moderate Belegung des Geschäfts. Insbesondere könnte der Bereich KI für Wachstumsimpulse sorgen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 38,07 EUR

Marktkapitalisierung 49,23 Mrd. EUR

Umsatz 2023 14,96 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 54,73 %

KGV 2025* 33,55 %

4 Wochen Performance + 4,42 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2025* 0,91 %

Branche Halbleiterindustrie

* Prognose

Parkettgeflüster:

Das Geschäftsjahr von Infineon ist kein Kalenderjahr, sondern dies beginnt mit dem 01.10. eines jeden Jahres. Der Umsatz im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025 belief sich auf 3.4 Mrd. EUR, nach 3.9 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzrückgänge erklären sich aus einer rückläufigen Nachfrage aus dem Segmenten Automotive, Green Industrial Power, Power & Sensor Systems sowie Connected Secure Systems.

Die Bruttomarge beträgt aktuell 39,2 Prozent und liegt damit auch unter der des Vergleichszeitraums des Vorjahres (41,4 Prozent). Das Ergebnis vor Steuern beträgt im ersten Quartal 246 Mio. EUR. Im Vorjahr stand noch ein Verlust von 84 Mio. EUR zu Buche. Im 1. Quartal lagen die Investitionen bie 731 Mio. EUR und damit auf dem Niveau des Vorjahresquartal (722 Mio. EUR), für das laufende Geschäftsjahr sind Investitionen im Rahmen von 2,5 Mrd. EUR geplant. Leicht erhöht haben sich auch die Finanzschulden, die von 4.811 Mio. EUR auf 4.943 Mio. EUR gestiegen sind.

Das Management ist für das laufende Geschäftsjahr optimistisch und hat die währungsbedingte Jahresprognose erhöht. Das Marktumfeld ist nach wie vor schwach, die konjunkturellen Risiken gegeben, wobei erwartet wird, dass sich die Nachfrage in den kommenden Monaten schrittweise verbessern könnte. Insbesondere der anhaltende Trend zur künstlichen Intelligenz wird die Nachfrage positiv beeinflussen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der Anteilsschein ist übergeordnet in den letzten Monaten seitwärts gelaufen. Auf der Oberseite war im Juni der Bereich der 38,75 / 39,30 EUR das Ende der Bewegung, auf der Unterseite hat die 30 EUR-Marke bis Ende Juli im Zuge von Rücksetzern gehalten.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie Anfang Mai 2024 deutlicher erholen konnte, es aber nicht geschafft hat, sich bis an das Dezember Hoch (39,34 EUR) zu schieben. Die Versuche sind erkennbar, es hat das Momentum gefehlt, um über diese Marke zu laufen. Nachdem es über Wochen nicht weitergegangen ist, hat die Aktie Mitte Juni deutlicher zurückgesetzt. Zwar konnte nach der Stabilisierung eine Erholung abgebildet werden, diese wurde nachfolgend aber abverkauft. Die Rücksetzer gingen wieder in den Bereich der 30 EUR-Marke zurück. Anfang August ist die Aktie deutlich unter die 30 EUR-Marke gefallen, konnte sich aber nachfolgend rasch wieder erholen und an und über diese Marke laufen. Im Zuge der Erholungsbewegungen ist es wieder in den Bereich der 32,50/33,00 EUR gegangen. Von hier aus machte sich erneute und auch deutliche Schwäche breit. Das Wertpapier ist im Zuge der Abgaben unter die wichtige 30 EUR-Marke gefallen. Die Versuche sind im Tageschart erkennbar, wieder verbindlich über die 30 EUR-Marke zu laufen. Es ging in den letzten Handelswochen immer mal wieder über diese Marke, das Wertpapier hat aber bisher nicht die Kraft gehabt sich auch verbindlich über dieser Marke zu etablieren. Erst Anfang Dezember gelang der verbindliche Move über diese Marke, über der sich die Aktie dann auch festsetzen konnte. Mitte Dezember gelang es dem Papier sich über der 33 EUR-Marke festzusetzen, diese Marke wurde dann aber dynamisch aufgegeben. Das Wertpapier konnte sich fangen und wieder aufwärtslaufen. Nach einem erneuten Rücksetzer Ende Januar ging es Anfang Februar mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. die Aktie formatierte in der letzten Handelswoche ein Hoch bei 39,41 EUR.

In den letzten beiden Handelstagen bröckelten die Notierungen etwas ab, die Aktie hat aber nach wie vor einen veritablen Abstand zur 20-Tage-Linie (aktuell bei 35,97 EUR). Solange das Papier per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie notiert, solange könnten die Aktie an weitere Hochs laufen. Denkbare Anlaufziele könnten die 40,27 EUR, die 43,84 EUR bzw. übergeordnet die 67,68 EUR sein.

Rücksetzer bis in den Bereich der 20-Tage-Linie wären als unkritisch zu interpretieren, solange die Aktie per Tagesschluss im Bereich dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden kann. Gelingt dieser aber nicht, bzw. wird diese Durchschnittslinie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch direkt weiter abwärts bis an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 34,18 EUR) gehen. Verbindlich bärisch eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn die Aktie unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 32,86 EUR) fällt und sich unter dieser Linie etabliert. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann sehr gut auch dem Chart herausgelesen werden.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Kann sich die Aktie über der 20-Tage-Linie halten, so könnte es aufwärts zu neuen Hochs gehen. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 32,86 EUR) erholen. Geht es unter diese Durchschnittslinie, so könnte es wieder in Richtung des Jahrestiefs 2024 gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die Seitwärtsphase im November lässt sich im 4h Chart gut nachvollziehen. Es ist erkennbar, dass die Aktie mehrfach versucht hat, die SMA200 (aktuell bei 33,23 EUR) zu überwinden, aber mit den Versuchen immer wieder gescheitert ist, sich über dieser Linie festzusetzen. Es ging mehrfach an und über diese Linie, das Papier hat es aber erst Ende November geschafft, sich verbindlich von der SMA200 nach Norden zu lösen. Im Rahmen der Schwäche Mitte Dezember ging es wieder unter die SMA20 (aktuell bei 38,18 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 36,63 EUR). Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie an der SMA200 stabilisieren und nachfolgend dynamisch erholen konnte. Es ging mit Momentum sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50. Der folgende Rücksetzer ist an und unter die SMA200 gelaufen. Im Rahmen des GAP up, Anfang Februar, ging es zurück über alle drei Durchschnittslinien. Im Handel gestern wurde die SMA20 angelaufen und unterschritten. Die Aktie hat einen Tagesschluss unter dieser Durchschnittslinie formatiert.

Wesentlich wird sein, ob es das Papier schafft, sich wieder über die SMA20 zu schieben und nachfolgend festzusetzen. Sollte diese Bewegung gelingen, so würde es die bullische Interpretation des Charts stützen, wenn es die Aktie schafft, sich zügig von der SMA20 nach Norden zu lösen. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so könnte das Wertpapier an die Anlaufziele laufen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Wird die SMA20 aber aufgegeben, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an die SMA50 gehen könnten. Das Chartbild würde sich eintrüben, wenn sich der Anteilsschein unter diese Durchschnittslinie festsetzt und nachfolgend auch den Kontakt verliert. Dies würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die Rücksetzer in Richtung der SMA200 ausdehnen könnten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch / neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich die Aktie nicht im Dunstkreis der SMA20 festsetzen, so könnte sich die Schwäche bis in den Bereich der SMA50 fortsetzen. Perspektiven auf der Oberseite ergeben sich dann wieder, wenn sich das Papier über der SMA20 etablieren kann.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

38,29

38,18

38,35

43,84

49,38

52,11

67,68

Unterstützungen

36,63

35,97

35,73

35,48 (GAP)

34,18

33,23

32,86

32,16 (GAP)

30,52

28,26

