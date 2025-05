Fed-Mitglieder äußern sich zur US-Wirtschaft und Geldpolitik 🏛️EURUSD legt um 0,6 % zu

Kommentare von Mitgliedern der US-Notenbank Schmid (Fed): „Bei geldpolitischen Entscheidungen muss die Fed sorgfältig abwägen, wie viel Gewicht sie weichen Daten beimisst.“

„In den kommenden Jahren muss die Fed ernsthaft darüber nachdenken, wie und wann sie ihre Bilanz einsetzen will.“

„Hoffentlich nähert sich die Fed einer stabileren, normalisierten Zinsstrukturkurve.“

„Wenn die Zinsen die Nullzinsgrenze erreichen, passiert nichts Gutes. Eine Senkung der Zinsen auf null würde wahrscheinlich bedeuten, dass wir vor einer Krise stehen.“ Musalem (Fed): „Die Welt nach der Pandemie unterscheidet sich grundlegend von der Welt davor. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Leitzins der Fed wieder gegen null tendiert, liegt höchstens bei einem Fünftel.“

„Das BIP liegt nahe seinem Potenzial, der Arbeitsmarkt ist nahezu voll ausgelastet und die Inflation bleibt über dem Zielwert.“

„Wir können bereits die Auswirkungen der Investitionen in künstliche Intelligenz in den BIP-Daten sehen.“

„Unternehmensführer versuchen herauszufinden, wie sie mit der Unsicherheit in Bezug auf Lieferketten, Lagerbestände und Inflation umgehen sollen.“ Goolsbee (Fed): „Zinssenkungen sind innerhalb eines Zeitraums von 10 bis 16 Monaten weiterhin möglich.“

„Trotz der Volatilität halte ich die Fundamentaldaten der Wirtschaft für weiterhin stark; ohne die Zölle und die Unsicherheit könnten die Zinsen letztendlich sinken.“

„Die Zinsen liegen immer noch im historischen Bereich. Sollte es zu einer Krise der US-Finanzstabilität kommen, könnten die Zinsen steigen.“

„Die Sorgen um die Finanzstabilität sind derzeit übertrieben.“

„Wenn die langfristigen Renditen steigen, kann sich das direkt auf die Realwirtschaft auswirken und würde in die Analyse der Fed einfließen.“

„Es gibt Bedenken, dass die Daten hinterherhinken und die kommenden Berichte möglicherweise schwerwiegendere Folgen der bereits ergriffenen Maßnahmen offenbaren werden.“

„Wenn die Zölle zu einer Stagflation führen, wäre das das Worst-Case-Szenario für die Zentralbank.“

„Kurzfristig muss die Fed abwarten, bis sich die Lage beruhigt hat – bis dahin liegt die Messlatte für Maßnahmen höher.“

„Unternehmen befürchten, dass weitere Zollankündigungen die Lieferketten stören und einen Aufwärtsdruck auf die Preise ausüben könnten.“

„Zölle in Höhe von 50 % würden eine ernsthafte Bedrohung für die Lieferketten darstellen.“

„Ein Zoll von 50 % auf die EU wäre eine ganz andere Größenordnung als die derzeitigen Bedingungen.“

„Unternehmen sagen der Fed, dass sie vor wichtigen Entscheidungen eine konsistente Politik wünschen – CNBC.“ EURUSD-Chart (H1) Das EURUSD-Paar hat seinen Anstieg am 61,8 % Fibonacci-Retracement-Niveau der Abwärtswelle aus der zweiten Aprilhälfte gestoppt. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.