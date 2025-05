Das war der Handelstag, 23.05.2025: Wall Street verliert aufgrund von Trumps Zollangst; Gold und EURUSD steigen stark an

Die US-Aktienindizes gaben heute nach, nachdem Donald Trump einen Vorschlag für 50 %-Zölle auf Importe aus der Europäischen Union angekündigt hatte, die bereits am 1. Juni in Kraft treten sollen. In der zweiten Handelshälfte konnten die Verluste jedoch teilweise wieder aufgeholt werden. Derzeit verliert der S&P 500 0,4 %, der Dow Jones 0,3 % und der Nasdaq 100 0,6 %.

Der US-Dollar schwächt sich ab, was sich in einem Anstieg des EURUSD -Kurses um 0,7 % widerspiegelt, der heute über 1,136 geklettert ist. Gold legt um mehr als 2 % zu, angetrieben von der erhöhten Nachfrage nach sicheren Anlagen. Unterdessen ist Bitcoin unter 110.000 USD gefallen und folgt damit dem Rückgang der Wall-Street-Indizes.

Trump warnte auch Apple und drohte mit 25 % Zöllen, sollte das Unternehmen seine iPhone-Produktion nicht in die Vereinigten Staaten verlagern. Die Apple-Aktie verlor über 2,5 % als Reaktion auf die Äußerungen des Präsidenten.

Auch die europäischen Indizes reagierten mit Kursverlusten auf Trumps Drohung, Zölle in Höhe von 50 % zu erheben. Der DAX konnte jedoch einen Großteil seiner Verluste wieder wettmachen und beendete die Woche mit einem Minus von knapp 1,6 %. Die europäische Automobil- und Luxusgütersektor reagierte besonders empfindlich auf diese Nachrichten.

Eine kurze Risikoaversion führte zu einem Rückgang der US-Treasury-Renditen, wobei die 10-jährigen Renditen unter 4,5 % fielen. Ein Teil dieser Bewegung hat sich jedoch inzwischen umgekehrt, und die Renditen halten sich derzeit über dieser Schwelle.

Die Volatilität nahm ebenfalls zu, wobei die VIX -Futures um rund 4 % zulegten, nachdem sie jedoch die Hälfte ihres früheren Anstiegs wieder abgegeben hatten.

Die kanadischen Einzelhandelsdaten zeigten für März ein stärkeres Wachstum gegenüber dem Vormonat (+0,8 %) als erwartet (+0,7 %). Ohne Berücksichtigung der Autoverkäufe, die wahrscheinlich durch Käufe vor der Einführung der Zölle angekurbelt wurden, sank der Kernumsatz im Einzelhandel jedoch um -0,7 % gegenüber dem Vormonat.

Die Neuzugänge bei den US-Hausverkäufen lagen mit 743.000 verkauften Häusern im April leicht über den Erwartungen, die bei 693.000 lagen.

Auf dem Agrarrohstoffmarkt blieb die Volatilität begrenzt, mit Ausnahme von Kakao, der einen Einbruch von mehr als 4 % verzeichnete. Industriemetalle verzeichneten moderate Gewinne, während Platin und Silber dem Gold folgten und ebenfalls zulegten.

US-Finanzminister Bessent erklärte, dass die Vereinigten Staaten eine Senkung der Anleiherenditen und eine Belebung der privaten Investitionen anstreben. Er fügte hinzu, dass positive Effekte der Deregulierung voraussichtlich bis 2026 in den BIP-Daten sichtbar werden. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.