Inflationserwartungen USA steigen – New York Fed zeigt gemischte Verbraucherstimmung

Inflationserwartungen steigen: Kurzfristig auf 3,4 % und langfristig auf 3,0 %.

🇺🇸 Inflationserwartungen USA steigen – Verbraucherstimmung laut New York Fed gemischt 💬 Einleitung Die New York Federal Reserve hat ihren aktuellen Haushaltsbericht zu Inflationserwartungen und wirtschaftlichen Bedingungen veröffentlicht.

Die Ergebnisse für September zeigen ein gemischtes Bild: Während sich Inflationserwartungen sowohl auf kurze als auch lange Sicht leicht erhöhten, bleibt das Vertrauen in den Arbeitsmarkt und die finanzielle Zukunft der Haushalte gedämpft. 🔑 Key Takeaways 📈 Inflationserwartungen steigen: Kurzfristig auf 3,4 % und langfristig auf 3,0 %.

🏠 Hauspreise stabil: Erwartetes jährliches Wachstum bleibt bei 3 %.

💼 Arbeitsmarkt schwächer: Erwartetes Lohnwachstum sinkt, Jobverlust-Risiko steigt leicht. 📊 Inflationserwartungen & Lebenshaltungskosten Laut dem Bericht der New York Fed stiegen die Inflationserwartungen: Kurzfristig (1 Jahr): 3,4 % (+0,1 Prozentpunkte)

Mittelfristig (3 Jahre): 3,0 % (unverändert)

Langfristig (5 Jahre): 3,0 % (+0,1 Prozentpunkte) Das Vertrauen in stabile Preise bleibt somit begrenzt. Gleichzeitig nahm die Unsicherheit über die langfristige Inflation leicht zu. 📦 Erwartete Preisveränderungen für Konsumgüter: Lebensmittel: +5,8 %

Benzin: +4,2 %

Medizinische Versorgung: +9,3 %

Mieten: +7,0 %

Studiengebühren: -0,8 % auf 7,0 % 🏠 Hauspreise sollen laut Umfrage weiterhin um 3,0 % jährlich steigen – der vierte Monat in Folge mit stabilen Erwartungen. 💼 Arbeitsmarkt: Stimmung kühlt ab Trotz eines leichten Anstiegs der Erwartungen, nach Jobverlust wieder eine Anstellung zu finden (47,4 %, zuvor 44,9 %), bleibt die Stimmung am US-Arbeitsmarkt verhalten. Erwartetes Lohnwachstum: sinkt auf 2,4 %

Jobverlust-Risiko: leicht gestiegen auf 14,9 %

Erwartete Arbeitslosigkeit: 41,1 % (+)

Freiwillige Kündigungen: 20,7 % Die Daten deuten auf eine Verlangsamung der Beschäftigungsdynamik und zunehmende Verunsicherung unter Arbeitnehmern hin. 💵 Finanzen & Konsumverhalten der Haushalte Auch die finanzielle Lage der US-Haushalte zeigt ein gemischtes Bild: Erwartetes Einkommenswachstum: stabil bei 2,9 %

Erwartetes Ausgabenwachstum: verlangsamt auf 4,7 %

Risiko, Zahlungen zu versäumen: gesunken auf 12,6 %

Erwartete Steuererhöhungen: 3,6 %

Erwartete Staatsverschuldung: 7,5 % Positiv: Der Anteil der Haushalte, die glauben, dass Aktienkurse in den nächsten zwölf Monaten steigen werden, wuchs auf 39,8 %. 🧠 Fazit: US-Haushalte erwarten höhere Preise, aber schwächeren Arbeitsmarkt Die Inflationserwartungen in den USA steigen wieder leicht, was zeigt, dass Verbraucher mit anhaltend höheren Preisen rechnen.

Gleichzeitig schwächt sich die Arbeitsmarktstimmung ab – ein Zeichen dafür, dass Haushalte vorsichtiger werden.

