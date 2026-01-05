DAX Prognose 05.01.2026 – DAX aktuell, Chartanalyse & Ausblick

- Technisches Gesamtbild bleibt bullisch
DAX aktuell stabil über 24.000 Punkten – DAX Prognose leicht bullish zum Wochenschluss
Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.590 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich gab der Index etwas nach, konnte sich mit Aufnahme des Xetra Handels aber dynamisch erholen und bis knapp über die 24.700 Punkte laufen, sich dort aber nicht festsetzen. Es ging im weiteren Handelsverlauf genauso dynamisch in Richtung Süden, wobei das Tief am Morgen nicht mehr erreicht wurde. Der Index drehte gegen Mittag wieder und schob sich moderat aufwärts zurück über die 24.600 Punkte-Marke. Am Nachmittag ging es mit Dynamik abwärts. Der DAX konnte sich vom Tagestief wieder erholen und über die 24.500 Punkte laufen und einen Xetra Schluss über dieser Marke formatieren. Damit hat der DAX in der ersten Handelswoche dieses Jahres an jedem Handelstag einen Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich legte der Index wieder etwas zu. Der DAX ging bei 24.583 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
📈Technisches Gesamtbild bleibt bullisch:
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX oberhalb zentraler gleitender Durchschnitte (SMA20/SMA50). Solange die SMA20 hält, bleibt die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse erhöht.
-
📈Entscheidende kurzfristige Marke bei 24.677 Punkten:
Oberhalb dieses Niveaus eröffnen sich weitere Aufwärtsziele bis in den Bereich 24.852/25.015 Punkte. Ein nachhaltiger Bruch nach unten würde hingegen Rücksetzer bis 24.476 Punkte begünstigen.
-
📈Marktstimmung neutral mit leicht positivem Bias:
Der Fear-and-Greed-Index liegt im neutralen Bereich, während die Setup-Wahrscheinlichkeit mit 60 % zugunsten des bullischen Szenarios spricht. Erwartet wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handel innerhalb der definierten Tagesrange.
Der DAX startete am Freitagmorgen bei 24.590 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits vor Xetra zeigte sich leichte Schwäche, die jedoch mit Handelsbeginn dynamisch aufgefangen wurde. Der Index konnte bis knapp über 24.700 Punkte ansteigen, scheiterte dort jedoch an einer nachhaltigen Etablierung.
Im weiteren Verlauf setzte eine ebenso dynamische Abwärtsbewegung ein. Das Vormittagstief wurde nicht mehr erreicht, und gegen Mittag drehte der DAX erneut nach oben. Am Nachmittag überwog erneut Verkaufsdruck, bevor sich der Index vom Tagestief erholen konnte und einen Xetra-Schlusskurs über 24.500 Punkten markierte.
Damit verbuchte der DAX in allen Handelstagen der ersten Kalenderwoche 2026 einen positiven Xetra-Schluss. Nachbörslich konnte der Index weiter zulegen und schloss den Tages- und Wochenhandel bei 24.583 Punkten.
Marktbreite & Einzelwerte
Zum Xetra-Schluss notierten 20 DAX-Werte im Plus, 20 im Minus.
Top-Gewinner:
-
MTU +4,71 %
-
RWE +3,53 %
-
Airbus +3,15 %
Schlusslichter:
-
Münchener Rück −4,08 %
-
Hannover Rück −3,56 %
-
SAP −3,41 %
DAX Prognose: Chartanalyse im 1-Stunden-Chart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte am Freitagmorgen oberhalb der SMA20 (aktuell 24.608 Punkte). Diese Durchschnittslinie wirkte im Tagesverlauf mehrfach als magnetischer Bereich. Mehrere Ausbruchsversuche nach oben scheiterten, Rücksetzer führten immer wieder an oder unter die SMA20.
Am Nachmittag fiel der Index bis zur SMA50 (24.562 Punkte) zurück, konnte sich jedoch im Frühhandel erneut darüber stabilisieren. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild bullisch aufgehellt.
Bullisches Szenario (1h):
-
Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt
-
Mögliche Anlaufziele: 24.785/805 Punkte, später 24.920/935 Punkte
Bearisches Risiko (1h):
-
Rücksetzer bis SMA20 möglich
-
Bricht dieser Support, wird die SMA50 zur entscheidenden Unterstützung
-
Ein Bruch der SMA50 würde das bullische Szenario infrage stellen
Kurzfristige Einschätzung (1h): bullisch
DAX Prognose: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich der übergeordnete Aufwärtstrend weiterhin stabil. Seit dem Tief Mitte Dezember konnte der DAX zunächst die SMA50 (24.340 Punkte) überwinden und anschließend bis zur SMA20 (24.524 Punkte) ansteigen.
Die jüngste Schwächephase führte zu einem Rücksetzer exakt an diese SMA20, die als tragfähiger Support bestätigt wurde. Die lange Lunte der vorletzten 4h-Kerze unterstreicht die Relevanz dieses Bereichs.
Bullisches Szenario (4h):
-
Stabilisierung oberhalb der SMA20
-
Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich
-
Oberziele identisch mit der Stundenbetrachtung
Bearisches Szenario (4h):
-
Bruch der SMA20 würde das Chartbild eintrüben
-
In diesem Fall Rücklauf zur SMA50 wahrscheinlich
Kurzfristige Einschätzung (4h): bullisch
DAX aktuell: Ausblick für Montag, 05.01.2026
Der DAX startete heute Morgen bei 24.677 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:
-
+87 Punkte über der ersten Vorbörse vom Freitag
-
+94 Punkte über dem Wochenschluss
Long-Szenario (DAX Prognose bullish)
Kann sich der DAX oberhalb von 24.677 Punkten halten, ergeben sich folgende Anlaufziele:
24.691/93 → 24.709/11 → 24.722/24 → 24.745/47 →
24.763/65 → 24.780/82 → 24.796/98 → 24.816/18 →
24.836/38 → 24.852/54
Oberhalb von 24.852/54 Punkten:
24.871/73 → 24.889/91 → 24.911/13 → 24.929/31 →
24.955/57 → 24.973/75 → 24.990/92 →
25.002/04 → 25.013/15 Punkte
Short-Szenario (DAX Prognose bearish)
Scheitert der DAX an 24.677 Punkten, sind folgende Abwärtsziele relevant:
24.665/63 → 24.648/46 → 24.631/29 → 24.615/13 →
24.598/96 → 24.580/78 → 24.566/64 →
24.549/47 → 24.533/31 → 24.516/14 →
24.495/93 → 24.476/74
Unterhalb von 24.476/74 Punkten:
24.463/61 → 24.445/43 → 24.428/26 →
24.411/09 → 24.394/92 → 24.378/76 →
24.361/59 → 24.344/42 Punkte
DAX Unterstützungen und Widerstände (technisch)
Widerstände:
-
24.711
-
24.835/84
-
24.914
-
25.015/36
-
25.112/49
Unterstützungen:
-
24.608
-
24.562/24
-
24.482
-
24.340/12
-
24.211
-
24.155
-
24.049/06
Marken in fett gelten als Kreuzunterstützungen bzw. Kreuzwiderstände.
Marktausblick & Wahrscheinlichkeiten (DAX Prognose)
Auf Basis unseres Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bearisches Szenario: 40 %
Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag
Erwartete Tagesrange:
24.765 / 24.891 bis 24.613 / 24.564 Punkte
DAX aktuell: Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 45 Punkten und liegt damit im neutralen Bereich.
-
Vor einer Woche: 44 (Fear)
-
Vor einem Monat: 23 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 24 (Extreme Fear)
Der mittlere Referenzwert liegt bei 50:
-
Über 50: bullish (Greed)
-
Unter 50: bearish (Fear)
-
Extremzonen (>70 / <30) deuten häufig auf bevorstehende Marktumkehrungen hin
