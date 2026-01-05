Tesla Aktie: Schwache Auslieferungen, starker Wettbewerb. Jetzt Tesla Aktien kaufen oder abwarten?

- Tesla Aktie unter Druck: Auslieferungen enttäuschen den Markt
Die Tesla Aktie steht nach der Veröffentlichung der jüngsten Produktions- und Auslieferungszahlen erneut im Fokus der Anleger. Der Elektroauto-Pionier meldete für das vierte Quartal 2025 bereits den zweiten Rückgang in Folge, was die Diskussion um Wachstum, Wettbewerb und Bewertung neu entfacht. Für Investoren stellt sich damit eine zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Tesla Aktien zu kaufen – oder überwiegen die Risiken?
► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🚀 Key Takeaways
📊 1. Tesla Aktie unter Druck: Auslieferungen enttäuschen den Markt
Die jüngsten Zahlen blieben klar hinter den Erwartungen zurück:
-
🚘 Q4-Auslieferungen: 418.227 Fahrzeuge
-
📉 Erwartung der Wall Street: ca. 426.000 Fahrzeuge
-
🔻 –16 % gegenüber Q4 2024
-
📉 Aktie reagierte mit –2,59 %
Auch auf Jahressicht zeigt sich ein Rückgang:
-
📆 Auslieferungen 2025: 1,64 Mio. Fahrzeuge
-
📉 –8,6 % gegenüber 2024
Für die Tesla Aktie ist dies ein Warnsignal, da Auslieferungen als wichtigste Näherung für den Umsatz gelten.
⚔️ 2. Wettbewerb & Politik belasten das Tesla-Geschäft
Tesla steht zunehmend unter Druck:
-
BYD überholt Tesla als weltweit größter EV-Hersteller
-
Absatz: 2,26 Mio. Fahrzeuge (+28 %)
-
-
Starke Konkurrenz durch Hyundai, Kia & Volkswagen
-
Wegfall staatlicher E-Auto-Subventionen belastet Nachfrage
-
🌍 Verbraucherreaktionen auf politische Aussagen von Elon Musk
Besonders problematisch: Trotz über 1 Mio. Vorbestellungen bleibt der Cybertruck bislang ein Nischenprodukt. Der zunehmende Wettbewerbsdruck stellt die Wachstumsstory der Tesla Aktie klar infrage.
🔋 3. Lichtblicke: Energiegeschäft & langfristige Fantasie
Trotz der Schwächen im Kerngeschäft gibt es auch positive Aspekte:
-
🔋 Energiespeicher-Geschäft:
-
Q4: 14,2 GWh installierte Kapazität
-
Neuer Rekord nach starkem Vorquartal
-
-
📈 Tesla Aktie erholte sich in H2 2025 um rund +40 %
-
💰 Elon Musk kaufte Aktien im Wert von 1 Mrd. USD
-
🗓️ Quartalszahlen am 28. Januar als nächster Kurstreiber
Das Energiegeschäft gewinnt zunehmend an Bedeutung und könnte langfristig zu einem stabilisierenden Faktor für die Tesla Aktie werden.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
📌 Fazit: Tesla Aktie – Aktien kaufen nur mit hoher Risikobereitschaft
Die Tesla Aktie steht an einem kritischen Punkt. Schwache Auslieferungen, zunehmender Wettbewerb und politische Risiken belasten kurzfristig das Sentiment. Gleichzeitig bieten das Energiegeschäft, technologische Fantasie und die starke Marktposition weiterhin langfristiges Potenzial.
🟢 Chancen
-
Wachstum im Energie- & Speichersegment
-
Hohe Markenbekanntheit & Innovationskraft
-
Kurstreiber durch Quartalszahlen
🔴 Risiken
-
Rückläufige Fahrzeugauslieferungen
-
Starker Wettbewerb im EV-Markt
-
Politische & regulatorische Unsicherheiten
Fazit:
Wer Tesla Aktien kaufen möchte, sollte sich der erhöhten Volatilität bewusst sein. Kurzfristig bleibt die Aktie anfällig, langfristig bleibt Tesla jedoch ein spekulativer Wachstumswert mit hoher Fallhöhe – und ebenso hohen Chancen.
Tesla Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Tesla Aktie
Was macht Tesla als Unternehmen?
Tesla ist ein US-Technologie- und Automobilkonzern, der Elektrofahrzeuge, Energiespeicherlösungen und Solartechnologie entwickelt und verkauft.
Warum schwankt die Tesla Aktie so stark?
Die Tesla Aktie reagiert stark auf Auslieferungszahlen, Margen, Wettbewerb im E-Auto-Markt, politische Aussagen von Elon Musk sowie Erwartungen an zukünftiges Wachstum.
Sollte man die Tesla Aktie aktuell kaufen?
Ob man Tesla Aktien kaufen sollte, hängt von der individuellen Risikobereitschaft ab. Kurzfristig ist die Aktie volatil, langfristig bietet Tesla weiterhin Wachstumspotenzial – insbesondere im Energie- und Technologiesektor.
Welche Risiken gibt es bei der Tesla Aktie?
Zu den größten Risiken zählen rückläufige Fahrzeugauslieferungen, zunehmender Wettbewerb (z. B. BYD), regulatorische Änderungen sowie Abhängigkeit von staatlichen Förderungen.
Welche Chancen bietet die Tesla Aktie langfristig?
Chancen ergeben sich aus dem Energiespeicher-Geschäft, autonomen Fahrsystemen, Softwareerlösen und der starken Marke Tesla.
Kann man Tesla auch kurzfristig traden?
Ja, die Tesla Aktie eignet sich aufgrund ihrer hohen Volatilität gut für kurzfristiges Trading, etwa über CFDs. Dabei ist ein konsequentes Risikomanagement entscheidend.
