Intel Aktie: Gespräche über 10-Milliarden-Dollar-Beteiligung Die Intel Aktie (INTC.US) steht derzeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit an der US Börse. Hintergrund ist ein möglicher Deal zwischen Intel und der US-Regierung: Ein Teil der CHIPS-Act-Förderung in Höhe von 10,9 Milliarden USD könnte in eine 10-prozentige Beteiligung umgewandelt werden. Volumen: rund 10 Milliarden USD

Beteiligung: US-Regierung könnte einer der größten Intel-Aktionäre werden

Die mögliche Beteiligung wird als Rettungsanker für das angeschlagene Geschäft von Intel gewertet. Besonders im Fokus steht das Megafabrik-Projekt in Ohio, das eigentlich zum größten Chip-Produktionsstandort der Welt ausgebaut werden sollte. Unter Ex-CEO Pat Gelsinger hatte Intel bereits 8 Milliarden USD an Förderungen für verschiedene US-Werke gesichert. Der neue CEO Lip-Bu Tan verfolgt dagegen eine vorsichtigere Strategie: Er verlangsamt den Ausbau und macht die Erweiterungen stärker von der tatsächlichen Nachfrage abhängig. Ausblick Intel-Aktie: Chancen & Risiken für Anleger Für Investoren bleibt die Intel Aktie spannend: Chancen: staatliche Beteiligung könnte Stabilität schaffen und das Vertrauen in die Zukunft des Konzerns stärken.

Risiken: Verzögerungen beim Fabrikbau und politische Unsicherheiten könnten die Kursentwicklung belasten. Die Entwicklung zeigt einmal mehr, wie eng US-Technologiepolitik und Börse miteinander verknüpft sind – und warum die US Börse aktuell so stark auf Nachrichten rund um Intel reagiert. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

