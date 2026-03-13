DAX Verlierer: Deutsche Bank Aktie unter Druck – Deutsche Bank Prognose bleibt bärisch

- Deutsche Bank größter DAX Verlierer
- Chartbild deutlich eingetrübt
- Weitere Kursziele auf der Unterseite möglich
- Deutsche Bank größter DAX Verlierer
- Chartbild deutlich eingetrübt
- Weitere Kursziele auf der Unterseite möglich
Per Xetra-Schluss am 12.03.2026 notierten im DAX 20 Aktien im Plus und 20 Werte im Minus. Zu den größten DAX Verlierern zählte die Deutsche Bank.
Am Ende der Tabelle stand die Deutsche Bank Aktie (DBK) mit einem Tagesverlust von 5,70 Prozent. Ebenfalls schwach präsentierten sich Heidelberg Materials mit einem Minus von 4,75 Prozent sowie die Commerzbank mit einem Rückgang von 3,97 Prozent.
► Deutsche Bank WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker: DBK
🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute
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Deutsche Bank größter DAX Verlierer: Die Deutsche Bank Aktie verlor am 12.03.2026 im Xetra-Handel 5,70 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Tages.
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Chartbild deutlich eingetrübt: Der Kurs ist unter SMA20, SMA50 und SMA200 gefallen. Damit hat sich das technische Bild klar verschlechtert und die Deutsche Bank Prognose bleibt kurzfristig bärisch.
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Weitere Kursziele auf der Unterseite möglich: Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, könnten weitere Rücksetzer folgen. Mögliche Ziele liegen zunächst bei 23,50 EUR und anschließend beim offenen Gap bei 21,04 EUR.
DAX Verlierer: Deutsche Bank mit deutlichem Kursrückgang
Die Deutsche Bank Aktie verlor zum Xetra-Handelsschluss 5,70 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Tages. Der Kurs gab bis in den Bereich von 25 EUR nach und setzte damit die Abwärtsbewegung der vergangenen Handelswochen fort.
Chartanalyse – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Blick auf den Tageschart zeigt, dass sich die Aktie im Jahr 2025 bis August kontinuierlich aufwärts bewegen konnte. Anschließend etablierte sich eine Seitwärtsphase in einer engen Handelsspanne, die Mitte Februar nach unten aufgelöst wurde.
Seit diesem Ausbruch nach unten hat sich der Verkaufsdruck spürbar verstärkt. Besonders in den letzten beiden Handelswochen dominierte klar die Abwärtsbewegung.
Die SMA50 (31,29 EUR) und die SMA20 (29,08 EUR) fungierten bis Anfang Februar als solide Unterstützung. Rücksetzer unter diese gleitenden Durchschnitte wurden in der Vergangenheit häufig schnell wieder aufgeholt.
Im Zuge der aktuellen Schwäche fiel die Aktie jedoch nicht nur unter die SMA20 und SMA50, sondern auch unter die SMA200 (29,69 EUR). Diese langfristige Durchschnittslinie wurde zuletzt vor rund zehn Monaten getestet.
Damit hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt.
Deutsche Bank Prognose im Tageschart
Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, bleibt die Deutsche Bank Prognose aus charttechnischer Sicht negativ.
Mögliche Kursziele auf der Unterseite könnten zunächst bei:
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23,50 EUR
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sowie beim offenen Gap bei 21,04 EUR
liegen.
Sollte der gestrige Schlusskurs im heutigen Handel nicht bestätigt werden, könnte eine technische Gegenbewegung einsetzen. In diesem Fall wäre ein Anlauf an die SMA20 denkbar.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch
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Chartanalyse – 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein klarer Trendwechsel. Bis Ende Februar wurde die Aktie noch von allen drei wichtigen Durchschnittslinien gestützt.
Die SMA20 (27,21 EUR) und SMA50 (28,99 EUR) hielten kurzfristige Rücksetzer häufig auf. Wenn diese Linien unterschritten wurden, diente die SMA200 (31,53 EUR) als stabiler Support.
In der Nähe dieser Durchschnittslinie konnte sich die Aktie sowohl im November 2025 als auch im Januar stabilisieren und anschließend erholen.
Anfang Februar wurde die SMA200 jedoch nachhaltig unterschritten. Seitdem befindet sich die Aktie in einer klaren Abwärtsbewegung. Erholungen scheiterten zuletzt regelmäßig im Bereich der SMA50.
Deutsche Bank Prognose im 4h-Chart
Auch auf dieser Zeitebene bleibt die Deutsche Bank Prognose negativ. Solange der Kurs unter der SMA20 bleibt, dürfte der Verkaufsdruck anhalten.
Sollte der Aktie jedoch eine Rückkehr über die SMA20 gelingen, könnten folgende Kursziele aktiviert werden:
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29,14 EUR (Gap)
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30,11 EUR (Gap)
Für ein Schließen des Gaps bei 30,11 EUR müsste der Kurs zusätzlich die SMA50 überwinden. Ob sich dieses Szenario kurzfristig einstellt, bleibt abzuwarten.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch
Tagesprognose Deutsche Bank Aktie
Tendenz: abwärts
Widerstände
27,21
27,51
28,99
29,08
29,14 (Gap)
29,69
30,11 (Gap)
31,29
31,53
30,27
31,10 (Gap)
Unterstützungen
27,89
24,17 (Gap)
21,04 (Gap)
19,70 (Gap)
Quelle: Daten und Charts aus xStation5
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