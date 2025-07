🖥️ Intel Aktie schwächelt weiter – Jetzt noch Aktien kaufen?

✍  Einleitung Die Intel Aktie bleibt unter Druck. Nach einem enttĂ€uschenden Quartalsbericht und der ĂŒberraschenden Absage des geplanten Chipfabrik-Baus in Magdeburg rutschte der Kurs deutlich ab. Anleger stellen sich nun die Frage: Sollte man jetzt Aktien kaufen, oder lĂ€sst man besser die Finger von der Intel Aktie? â–ș Intel | WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker: INTC 📉 Quartalszahlen enttĂ€uschen – Milliardenverlust belastet Intel legte seine Zahlen fĂŒr das zweite Quartal vor – mit ernĂŒchterndem Ergebnis: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nettoverlust: 2,9 Mrd. USD bzw. 67 Cent je Aktie

Im Vorjahr: 1,61 Mrd. USD Verlust bzw. 38 Cent je Aktie

Abschreibung: 800 Mio. USD wegen unbrauchbarer Werkzeuge – belastet EPS zusĂ€tzlich um 20 Cent

Ausblick Q3: 13,1 Mrd. USD Umsatz erwartet (ĂŒber Markterwartung), aber kein Gewinn in Sicht Diese Zahlen dĂŒrften selbst hartgesottene Intel-AnhĂ€nger enttĂ€uscht haben. 🏗  Strategiewechsel: Magdeburg-Fabrik gestrichen Ein harter Schlag – nicht nur fĂŒr das Unternehmen, sondern auch fĂŒr den Standort Deutschland: Intel stoppt den geplanten Bau einer Chipfabrik in Magdeburg

CEO Lip-Bu Tan rĂ€umt ein: „Zu frĂŒh zu viel investiert – ohne ausreichende Nachfrage“

Der Konzern will seine Bauprojekte radikal kĂŒrzen und sich neu fokussieren Das wirft Fragen zur langfristigen Strategie und Kapitalallokation auf – ein Warnzeichen fĂŒr Investoren, die Aktien kaufen wollen. 🧠Foundry-GeschĂ€ft mit Milliardenverlust Die hauseigene Foundry-Sparte, die Chips im Auftrag anderer produziert, macht hohe Verluste: Umsatz: 4,4 Mrd. USD

Operativer Verlust: 3,17 Mrd. USD

Noch kein Großkunde in Sicht, der fĂŒr StabilitĂ€t sorgen könnte Im Rechenzentrumsbereich konnte Intel hingegen leichte Zugewinne verbuchen: Umsatz: +4 % auf 3,9 Mrd. USD

Fokus liegt auf dem RĂŒckgewinn verlorener Marktanteile im KI- und Server-Segment ✠Key Takeaways đŸ”č Intel schreibt tiefrote Zahlen: Der Nettoverlust verdoppelt sich fast – die Aktie reagiert entsprechend negativ. đŸ”č Chipfabrik in Magdeburg gestoppt: Ein RĂŒckschlag fĂŒr Europas Chipambitionen – und fĂŒr Intels ExpansionsplĂ€ne. đŸ”č Foundry-GeschĂ€ft unter Druck: Milliardenverluste ohne Großkunden lassen Investoren zögern, Aktien zu kaufen. 📊 Technische Lage der Intel Aktie Die Intel Aktie bewegt sich seit ĂŒber einem Jahr in einer engen SeitwĂ€rtsrange zwischen 18 und 27 USD. Trotz kurzzeitiger Anstiege fehlt es an nachhaltigem Momentum. Solange kein klarer Ausbruch erfolgt – weder technisch noch fundamental – bleibt die Aktie aus Anlegersicht uninteressant. 🏁 Fazit: Intel Aktie – Aktien kaufen oder lieber abwarten? Die Kombination aus enttĂ€uschenden Zahlen, strategischem RĂŒckzug bei Großprojekten und operativen Verlusten macht die Intel Aktie derzeit wenig attraktiv. Wer auf Zukunftspotenzial bei Halbleitern setzen möchte, findet bessere Alternativen im Markt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist „Aktien kaufen“ bei Intel eher nicht ratsam, zumindest nicht fĂŒr sicherheitsbewusste Anleger. Intel Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.07.2025. Zeithistorie gemĂ€ĂŸ der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator fĂŒr zukĂŒnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche WĂ€hrungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie fĂŒr Neukunden:  Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt fĂŒr Neukunden als Aktion zusĂ€tzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen ĂŒber den Link

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuĂ€ndern oder zu ergĂ€nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, EinschĂ€tzung, Idee oder Prognose Ă€ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von WĂ€hrungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere WĂ€hrung als die offizielle WĂ€hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansĂ€ssig ist bzw in welcher WĂ€hrung das Handelskonto gefĂŒhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prĂŒft nicht, ob eine Anlageentscheidung fĂŒr die Kunden steuerlich gĂŒnstig ist. Die steuerliche Behandlung hĂ€ngt von den persönlichen VerhĂ€ltnissen eines Kunden ab und kann kĂŒnftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS fĂŒr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.