Intel-Aktien steigen inmitten möglicher Fusionspläne von TSMC und Broadcom 📈

Die Intel-Aktie stieg um über 9,5 %, nachdem berichtet wurde, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) und Broadcom separate Geschäfte in Betracht ziehen, die den amerikanischen Chipgiganten in zwei Einheiten aufteilen könnten. Diese dramatische Entwicklung markiert einen potenziell transformativen Moment für die Halbleiterindustrie und deutet sowohl auf die jüngsten Schwierigkeiten von Intel als auch auf die sich entwickelnde Landschaft der globalen Chipherstellung hin. Kernpunkte: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Broadcom prüft Intels Chip-Design- und Marketinggeschäft

TSMC erwägt die Kontrolle über einige oder alle Fertigungsanlagen von Intel

Die Gespräche sind vorläufig, es wurden keine formellen Angebote abgegeben

Für jede Transaktion wäre die Zustimmung der US-Regierung erforderlich Vorgeschlagene Struktur Die vorgeschlagene Aufteilung würde zwei getrennte Geschäftsbereiche aus der derzeitigen Struktur von Intel schaffen. Broadcom hat die Übernahme des Chip-Design- und Marketinggeschäfts geprüft, während TSMC die Übernahme der Kontrolle über die Produktionsanlagen von Intel untersucht hat, möglicherweise als Teil eines Investorenkonsortiums. Beide Unternehmen arbeiten unabhängig voneinander, und die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium, ohne dass dem Vorstand von Intel formelle Angebote vorgelegt wurden. Regulatorische Landschaft Die Situation hat die Aufmerksamkeit der Trump-Administration auf sich gezogen, wobei der Interims-Vorstandsvorsitzende von Intel, Frank Yeary, die Gespräche mit möglichen Interessenten und Regierungsbeamten leitet. Das Weiße Haus hat angedeutet, dass der Präsident wahrscheinlich gegen jede Vereinbarung sein würde, die eine ausländische Kontrolle über die Fabriken von Intel beinhaltet, da das Unternehmen eine entscheidende Rolle für die nationale Sicherheit spielt. Diese Haltung macht jede potenzielle Vereinbarung komplexer, insbesondere was die Beteiligung von TSMC betrifft. Herausforderungen in der Fertigung Der Produktionsaspekt des Deals steht vor erheblichen operativen Herausforderungen. Die Umrüstung der Intel-Fabriken auf die Spezifikationen von TSMC würde erhebliche Investitionen und technisches Know-how erfordern. Einwanderungsbeschränkungen könnten die Fähigkeit von TSMC beeinträchtigen, ihre Ingenieure in den USA einzusetzen, da viele ihrer technischen Mitarbeiter aus Taiwan und anderen Regionen außerhalb Amerikas stammen. Darüber hinaus ist die jüngste Finanzierung von Intel durch den CHIPS Act mit der Auflage verbunden, die Mehrheit der Produktionsanlagen zu behalten, was eine mögliche Deal-Struktur weiter verkompliziert. Marktkontext Intels Offenheit gegenüber solch dramatischen Veränderungen folgt auf eine schwierige Zeit für das Unternehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens ist im Jahr 2024 um etwa 60 % gesunken, was im Dezember zum Rücktritt von CEO Pat Gelsinger führte. Das Unternehmen hatte Mühe, mit TSMC in der fortschrittlichen Chipherstellung Schritt zu halten, und verpasste den von Nvidia dominierten Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz weitgehend. Der zunehmende Wettbewerb durch Advanced Micro Devices in ihrem Kernprozessorgeschäft hat ihre Marktposition weiter geschwächt. Analystenmeinungen Analysten haben unterschiedliche Perspektiven zu den potenziellen Geschäften geäußert. Charles Shum, Analyst bei Bloomberg Intelligence, warnt, dass TSMC seine Rentabilität und seinen Wettbewerbsvorteil aufs Spiel setzt, wenn es in die US-amerikanischen Fertigungsanlagen von Intel investiert, und verweist auf Integrationsherausforderungen und eine verzögerte Rentabilität bis 2027. C.J. Muse, Analyst bei Cantor Fitzgerald, ist optimistischer und vermutet, dass die anhaltenden Gerüchte über eine Trennung zwischen Design- und Fertigungsbetrieben wahrscheinlich Substanz haben. Aktuelle Vorbereitungen Intel hat bereits mit den Vorbereitungen auf mögliche strukturelle Veränderungen begonnen. Das Unternehmen hat vor kurzem damit begonnen, seine Fabriken so zu betreiben, als wären sie separate Einheiten, und nimmt Aufträge sowohl von internen Designteams als auch von externen Kunden gleichermaßen an. Die Finanzergebnisse für die Fertigungsabteilung werden nun separat ausgewiesen, und es gibt Pläne, eine Tochtergesellschaft mit einem eigenen operativen Vorstand zu gründen. Diese Umstrukturierung könnte externe Investitionen in die Fertigungsbetriebe erleichtern, sei es von Kunden oder Private-Equity-Unternehmen. Intel Aktie Chartanalyse – Daily: Die Aktie wird über dem 200-Tage-SMA gehandelt und nähert sich derzeit dem Novemberhoch. Bullen werden versuchen, die Lücke vom August bei 29 $ zu schließen, während Bären einen erneuten Test des 100-Tage-SMA bei 21,98 $ anstreben werden. Der RSI erreicht höhere Höchststände im überkauften Bereich, während der MACD weiter ansteigt, was auf eine starke Dynamik hindeutet. Quelle: xStation5 von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trad

