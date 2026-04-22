Intel Prognose 2026: Überbewertet trotz Rally? | Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Rally vs. Fundamentaldaten

KI treibt Bewertung

Risiko durch schwache Profitabilität

Die Intel-Aktie befindet sich aktuell auf dem höchsten Bewertungsniveau seit der Dotcom-Blase und notiert nur wenige Dollar unter ihrem Allzeithoch. Seit dem Tief im Jahr 2024 ist die Aktie um mehr als 250% gestiegen, allein im laufenden Jahr liegt das Plus bei rund 70% - ein Großteil dieser Bewegung fand in den letzten drei Wochen statt. ► Intel WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker: INTC Hyperbolische Rally wirft Fragen auf Die jüngste Aufwärtsbewegung kann als übertrieben stark beschrieben werden: mehr als 70% Gewinn in weniger als einem Monat - ohne wesentliche Veränderungen im Geschäftsmodell oder im makroökonomischen Umfeld. Erst im Bereich der psychologisch wichtigen Marke von rund 70 USD kam die Rally ins Stocken. Historisch betrachtet erreichte Intel ein solches Bewertungsniveau nur zweimal: während der Dotcom-Blase und während der Corona-Pandemie. Daraus ergibt sich eine zentrale Frage für die Intel Prognose: Befinden wir uns erneut in einer späten Phase einer spekulativen Übertreibung? INTC.US im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Börse Aktuell: Erwartungen vs. Realität Die Markterwartungen für die Ergebnisse im ersten Quartal 2026 wirken im Vergleich zur Kursentwicklung eher zurückhaltend: Umsatz: über 13,3 Milliarden USD

EBITDA: ca. 3,25 Milliarden USD

EBIT: ca. 420 Millionen USD

Bereinigtes EPS: rund 0 Diese Prognosen deuten auf einen Rückgang im Jahresvergleich hin. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was die starke Kursentwicklung antreibt. Schlüsselbereiche für die Intel Prognose Zwei zentrale Faktoren stehen aktuell im Fokus der Investoren: 1. Data Center und KI-Segment Dieser Bereich macht etwa 30% des Umsatzes aus, generiert jedoch den Großteil des Gewinns. Das klassische Geschäft mit Servern und PCs dominiert weiterhin den Umsatz, weist jedoch aktuell nur eine Marge von rund 2% auf. 2. Intel Foundry Die Foundry-Sparte ist ein langfristiges Projekt mit strategischer Bedeutung für die Halbleiterindustrie. Ziel ist es, Engpässe im Bereich Chip-Paketierung zu lösen. Umsatz: über 4 Milliarden USD

Verlust: mehr als 2 Milliarden USD Aufgrund technischer Herausforderungen dürfte sich die Profitabilität in den nächsten 4-6 Quartalen nicht signifikant verbessern. Bewertung: Ist die Intel Aktie überbewertet? Für eine nachhaltige Fortsetzung der Rally müssten mehrere Faktoren eintreten: Deutlich höhere Margen im KI- und Data-Center-Segment

Anhebung der Unternehmensprognose

Ankündigung eines großen neuen Auftrags Ohne diese Impulse erscheint die aktuelle Bewertung schwer nachvollziehbar. Die Kombination aus schwacher Profitabilität, strukturellen Herausforderungen und hohen Erwartungen macht die aktuelle Lage aus Sicht der Börse Aktuell besonders kritisch. Fazit zur Intel Prognose Die aktuelle Kursentwicklung der Intel-Aktie steht im deutlichen Kontrast zu den fundamentalen Kennzahlen. Während Zukunftsthemen wie KI und Foundry langfristiges Potenzial bieten, bleibt die kurzfristige Bewertung anspruchsvoll. Für Anleger bedeutet das: Die Intel Prognose ist stark von Erwartungen geprägt - weniger von aktuellen Geschäftszahlen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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