Broadcom Aktie vor Quartalszahlen: KI-Boom treibt Erwartungen - Börse Aktuell

Die Broadcom Aktie steht im Fokus der Anleger. Nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlicht der Halbleiterkonzern seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Erwartungen an die Zahlen sind hoch, denn die starke Nachfrage nach KI-Netzwerklösungen und maßgeschneiderten Chips dürfte das Wachstum weiter beschleunigen.

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Broadcom Aktie: Das erwartet der Markt

Der Analystenkonsens geht davon aus, dass Broadcom die Erwartungen übertreffen und gleichzeitig die Prognose für die kommenden Quartale anheben wird.

Die wichtigsten Erwartungen im Überblick:

Umsatz von mehr als 22 Milliarden US-Dollar

Gewinn je Aktie (EPS) von über 2 US-Dollar

Anhebung der Jahresprognose

Weiterhin starkes Wachstum im KI-Geschäft

Besonders optimistische Analystenhäuser wie Jefferies und Morgan Stanley rechnen sogar mit einem Umsatz von rund 29 Milliarden US-Dollar.

KI-Geschäft bleibt entscheidender Wachstumstreiber

Für die Entwicklung der Broadcom Aktie werden jedoch nicht nur die Gesamtzahlen entscheidend sein. Investoren werden vor allem auf die Entwicklung der Cloud- und KI-Segmente achten.

Analysten erwarten, dass die KI-bezogenen Umsätze auf rund 17 Milliarden US-Dollar steigen könnten. Wachstumstreiber sind dabei:

Starke Nachfrage nach Netzwerkhardware für Rechenzentren

Einführung neuer Hochleistungs-Switches

Wachsende Marktanteile im Bereich optischer Verbindungen

Ausbau von ASIC-Lösungen für führende KI-Unternehmen

Besondere Aufmerksamkeit gilt einem Auftrag von Anthropic im Volumen von rund 10 Milliarden US-Dollar. Nachdem die Bestellung von kompletten Server-Racks auf reine Chip-Lieferungen umgestellt wurde, könnten daraus im aktuellen Zeitraum Umsätze zwischen 2,0 und 2,5 Milliarden US-Dollar resultieren.

Morgan Stanley: Nachfrage verschiebt sich teilweise ins Jahr 2027

Morgan Stanley verweist darauf, dass sich ein Teil der Nachfrage nach KI-Racks in das Jahr 2027 verschiebt. Die Analysten sehen darin jedoch keine Stornierungen, sondern lediglich zeitliche Verzögerungen.

Stattdessen werde Produktionskapazität aktuell auf andere TPU-Kunden verteilt. Für den langfristigen Wachstumstrend der Broadcom Aktie bleibt dies nach Einschätzung der Bank ohne größere Auswirkungen.

Ausblick auf 2027 könnte wichtiger sein als die aktuellen Zahlen

Für die Märkte dürfte vor allem der Ausblick entscheidend werden. Die Halbleiterbranche erlebt derzeit eine außergewöhnliche Wachstumsphase, die vor allem durch massive Investitionen großer Cloud-Anbieter und KI-Unternehmen getragen wird.

Die enormen Investitionsbudgets der sogenannten Hyperscaler sorgen für eine außergewöhnlich hohe operative Hebelwirkung. Gleichzeitig bleibt die Visibilität für die kommenden Jahre begrenzt.

Deshalb werden Aussagen des Managements zum Wachstumstempo im Jahr 2027 eine zentrale Rolle für die Bewertung der Broadcom Aktie spielen.

Analysten sehen Potenzial von mehr als 120 Milliarden US-Dollar im KI-Geschäft

Mehrere Analysten gehen mittlerweile davon aus, dass Broadcoms Umsatz mit KI-Chips langfristig die Marke von 120 Milliarden US-Dollar überschreiten könnte. Damit läge das Unternehmen deutlich über der bisherigen Zielsetzung des Managements von mehr als 100 Milliarden US-Dollar.

Allerdings berichten Marktbeobachter auch von zuletzt etwas vorsichtigeren Signalen aus asiatischen Lieferketten. Dadurch könnte der Spielraum für weitere positive Prognoseanhebungen begrenzt sein. Dennoch sehen einige Investmentbanken weiterhin Potenzial für steigende Erwartungen, da immer mehr ASIC-Projekte in die Produktionsphase übergehen.

Konkurrenz durch MediaTek bleibt überschaubar

Ein weiteres Thema ist die mögliche Konkurrenz durch MediaTek innerhalb der TPU-Lieferkette von Google. Morgan Stanley schätzt, dass maximal rund 15% des TPU-Geschäfts potenziell gefährdet sein könnten. Die Analysten gehen jedoch davon aus, dass Broadcom den Großteil der Aufträge behalten wird. Der Grund: Der Austausch eines etablierten Lieferanten in komplexen KI-Infrastrukturen ist mit hohen Risiken verbunden und erfolgt nur selten.

Technische Analyse der Broadcom Aktie

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Broadcom Aktie unmittelbar vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Der Kurs ist zuletzt am 161,8 %-Fibonacci-Extension-Level der Aufwärtsbewegung zwischen Dezember 2025 und April 2026 auf Widerstand gestoßen.

Mögliche Kursmarken:

Bullishes Szenario

Oberhalb des aktuellen Widerstands könnte ein Anstieg in Richtung 600 US-Dollar folgen.

Dort treffen mehrere langfristige Fibonacci-Extensionen aufeinander.

Zusätzlich verläuft in diesem Bereich die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals.

Bärisches Szenario

Kommt es nach den Quartalszahlen zu Gewinnmitnahmen, liegt die erste wichtige Unterstützungszone bei rund 430 US-Dollar.

Dieses Niveau könnte als erstes Kursziel auf der Unterseite dienen.

Börse Aktuell: Fazit zur Broadcom Aktie

Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten für die Broadcom Aktie richtungsweisend werden. Während die Erwartungen bereits hoch sind, dürfte insbesondere der Ausblick auf das KI-Geschäft und das Jahr 2027 über die weitere Kursentwicklung entscheiden.

Für Anleger bleibt Broadcom einer der wichtigsten Profiteure des globalen KI-Booms. Entsprechend aufmerksam verfolgt die Börse aktuell jede neue Prognose des Unternehmens sowie die Entwicklung der Nachfrage nach KI-Chips und Netzwerklösungen.

SO SEHEN SIEGER AUS!