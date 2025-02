Nach dem verlängerten Wochenende an den US-Aktienmärkten durch den US-Feiertag „President’s Day“ findet sich die Aktie des Chipherstellers Intel (Ticker: INTC) in der Vorbörse an der Spitze der Kursgewinner wieder, potenziell profitierend von der Meldung, dass Intels Konkurrenten Taiwan Semiconductor (Ticker: TSM) und Broadcom (Ticker: AVGO) jeweils potenzielle Geschäfte im Auge haben, die Intel in zwei Unternehmen aufsplitten würde. Intel Übernahmegerüchte intensivieren sich 🔴 Aktie vor Gap Close der Earnings aus 2024? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Intel Handelsideen 🔴 Intel Prognose & Ausblick ► Intel WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker: INTC Laut Gerüchten hat sich Broadcom eingehend mit Intels Chip-Design und Marketinggeschäft befasst und fügte hinzu, dass das Unternehmen ein potenzielles Angebot mit seinen Beratern diskutiert habe, aber wahrscheinlich nur dann fortfahren würde, wenn es einen Partner für Intels Fertigungsgeschäft finden würde. Taiwan Semiconductor, der weltweit größte Auftrags-Chiphersteller, hat unabhängig davon die Kontrolle über einige oder alle Chipfabriken von Intel untersucht, möglicherweise als Teil eines Investorenkonsortiums oder einer anderen Struktur. Demnach arbeiten Broadcom und TSMC wohl nicht zusammen, alle bisherigen Gespräche sind vorläufig und weitgehend informell, so zumindest das Wall Street Journal. Dass ein Aufsplitten bzw. eine Übernahme Intels zunehmend konkreter wird, darauf deuten die Kommenatre des Interims-CEO von Intel, Frank Yeary, hin der Gespräche mit möglichen Interessenten und Vertretern der Trump-Regierung führt und sich laut Insidern vor allem darauf konzentriert, den Wert für die Intel-Aktionäre zu maximieren. Während es unwahrscheinlich scheint, dass unter der Trump-Administration ein US-amerikanisches Unternehmen durch ein ausländisches Unternehmen wie Taiwan Semiconductor übernommen wird oder eine US-amerikanischen Chipfabrik von Intel von einem ausländischen Unternehmen betrieben wird, wäre nicht auszuschließen, dass TSMC eine Mehrheitsbeteiligung an den Fabriken von Intel übernimmt. Für die Aktie könnten anhaltende Spekulationen rund um eine Übernahme Intels bullish treibend wirken, sollte es zu einem Bruch über 25/26 US-Dollar kommen, so wäre ein Gap Close des Earnings Gaps aus dem Juli 2024 durchaus realistisch, verlaufend um rund 30 USD. Weitere Aufschläge könnten die Aktie in Gefilde um zunächst 33 bis 35 USD befördern. Intel Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trad

