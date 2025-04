Investieren in unsicheren Zeiten.

Wir leben in einer Zeit der Turbulenzen auf den Finanzmärkten – Pandemien, militärische Konflikte, politische Unsicherheit, die drohende US-Schuldenkrise und die sich schnell verändernde globale Wirtschaftspolitik zwingen Investoren dazu, nach Möglichkeiten zu suchen, ihr Kapital zu schützen und gleichzeitig Renditen zu erzielen – selbst unter schwierigen Bedingungen.

Man kann durchaus sagen, dass in Zeiten der Unsicherheit die Anzahl möglicher Szenarien zunimmt. Um ein altes Sprichwort zu paraphrasieren: „Es können mehr Dinge passieren, als passieren werden.“ Die Bandbreite möglicher Ergebnisse ist groß, aber letztlich wird nur eines davon eintreten. Darüber hinaus ist selbst das wahrscheinlichste Szenario nie garantiert.

Natürlich versuchen Investoren immer noch, Vermögenswerte zu finden, die Gewinne generieren können. Kapital ist immer in Bewegung und auf der Suche nach Renditen – unabhängig von der „Wetterlage“ in der Wirtschaft oder der Geopolitik. Welche Strategien und Anlageklassen könnten sich also in unsicheren Zeiten als effektiv erweisen? Worauf konzentrieren sich globale Investoren? Wie sehen die Aussichten für wichtige Anlageklassen aus – und was können wir in Zukunft erwarten?

Gold – Ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten

Gold gilt seit Jahrhunderten als Symbol für Stabilität – und dieser Ruf hat sich in den letzten Jahren nur noch verstärkt. Während Gold traditionell als sicherer Hafen gilt, hat seine zunehmende Korrelation mit den Aktienmärkten in bestimmten Zeiträumen einige Anleger abgeschreckt. Dies zeigte sich besonders deutlich im Jahr 2022, als Gold angesichts steigender globaler Zinssätze seitwärts gehandelt wurde Trotz seines Rufs, vor Inflation zu schützen, nahmen viele Anleger gerade in einer Zeit mit einer Inflation auf einem Mehrjahrzehntestand Gewinne mit.

Seitdem hat sich die Situation erheblich verändert. Die Anleger kehrten zu Gold zurück, angetrieben von geopolitischen Bedenken, der Angst vor Handelskriegen und wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit. An der COMEX-Börse leerten Rekordmengen an physischen Goldlieferungen in US-Tresore die Lagerbestände in London und der Schweiz. Eine Zeit lang mussten die Anleger monatelang auf die Erfüllung der Lieferung warten. Der physische Markt ist nach wie vor angespannt, was die Preisreaktionen verstärken könnte, wenn die Erholung anhält

Seit der Eskalation des Nahostkonflikts – und angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine – sind dieGoldpreise gestiegen und reagieren damit auf die wachsende globale Instabilität. Im März 2025 erreichte das Metall ein Allzeithoch und näherte sich 3.100 US-Dollar pro Unze, was durch Spekulationen über die Wirtschaftspolitik von Donald Trump weiter angeheizt wurde – insbesondere durch das Potenzial für neue Zölle, die den Welthandel erschüttern könnten Hinzu kommt die Schuldenkrise in den USA, die die Vorstellung von globaler Finanzstabilität in Frage stellt. Es gibt sogar Diskussionen über eine mögliche Neubewertung von Gold als US-Reservewährung, was zu einer weiteren Nachfrage von Zentralbanken führen könnte. In den letzten drei Jahren haben Zentralbanken jährlich mehr als 1.000 Tonnen Gold gekauft. 2025 wird diesem Trend wahrscheinlich folgen.

Warum Gold?

In Zeiten, in denen die traditionellen Finanzmärkte an Vorhersehbarkeit verlieren, wird Gold als Absicherung gegen steigende Inflation und Währungsabwertung gehandelt. Es generiert zwar keine Zinsen oder Dividenden, gewinnt aber in Zeiten des Chaos tendenziell an Wert, was es zu einem attraktiven Vermögenswert für diejenigen macht, die nach Diversifizierung streben. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern: Die Goldvorräte der Welt sind begrenzt. Die Goldproduktion wächst zwar jährlich um etwa 2 %, aber das ist weit weniger als das Wachstum der globalen Geldmenge. Darüber hinaus sind viele Anleger angesichts der Schlagzeilen über Rezession und Stagflation unsicher, ob sie ihr Vermögen in risikoreichere Anlagen wie Aktien oder Kryptowährungen investieren sollen. Infolgedessen wird Gold oft zur ersten Wahl für die Wertaufbewahrung, und ETFs machen den Zugang dazu einfacher als je zuvor.

Gold gewinnt vor allem aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Handelspolitik von Donald Trump an Wert. In der Vergangenheit hat Gold bei zahlreichen geopolitischen Ereignissen in den letzten Jahrzehnten mittel- und langfristig tendenziell an Wert gewonnen.



Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Aktien – Flucht in defensive Vermögenswerte

Der Aktienmarkt – insbesondere in den USA – blieb nach dem Investitionsboom im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) überhitzt. Die Aktien der größten Technologieunternehmen der Welt stiegen aufgrund des Optimismus der Anleger hinsichtlich des zukünftigen Wachstums und des Potenzials für noch höhere Gewinne.

Schließlich kam jedoch die Ernüchterung: Die Unternehmensgewinne konnten die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Nun hat sich an den Aktienmärkten ein klarer Trend herausgebildet – eine Kapitalverlagerung hin zu sogenannten defensiven Aktien.

Defensive Aktien gehören Unternehmen, deren Finanzergebnisse weniger anfällig für Konjunkturzyklen sind. Dazu gehören in der Regel Sektoren wie:

Versorgungsunternehmen (Energie und Infrastruktur)

Gesundheitswesen

Verbrauchsgüter (Grundnahrungsmittel und -dienstleistungen)

Europäische Rüstungsaktien im Rampenlicht

In Europa wird verteidigungsbezogenen Unternehmen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das Potenzial für höhere Verteidigungsausgaben innerhalb der Europäischen Union – angetrieben durch zunehmende geopolitische Spannungen – hat diesen Sektor zu einem Magneten für Investoren gemacht.

Die EU könnte bis zu 800 Milliarden Euro in Verteidigungsinitiativen investieren, wobei

650 Milliarden Euro direkt von den Mitgliedstaaten kommen sollen (einschließlich eines Vorschlags, Militärausgaben von den Schuldenobergrenzen auszunehmen), und

direkt von den Mitgliedstaaten kommen sollen (einschließlich eines Vorschlags, Militärausgaben von den Schuldenobergrenzen auszunehmen), und weitere 150 Milliarden Euro, die möglicherweise durch gemeinsame Schuldtitelemissionen finanziert werden.

Deutschland – das traditionell zögert, neue Schulden aufzunehmen – lockert nun die Haushaltsbeschränkungen. Das Land plant, 500 Milliarden Euro in die Infrastruktur zu investieren, und da das Ziel für die Verteidigungsausgaben bei fast 3 % des BIP liegt, könnten die Gesamtausgaben in den kommenden Jahren 1 Billion Euro erreichen.

Entscheidend ist, dass diese Investitionsoffensive unabhängig von einer Verlangsamung der europäischen Verbrauchernachfrage fortgesetzt werden könnte, was eine grundlegende Verschiebung der Haushaltsprioritäten widerspiegelt.

Defensive Aktien: bescheiden im Boom, widerstandsfähig im Sturm

Defensive Aktien bieten in Bullenmärkten selten spektakuläre Renditen, aber ihre Stabilität wird in unsicheren Zeiten zu einem entscheidenden Vorteil. Insbesondere die europäischen Märkte könnten von einer weiteren Beschleunigung der Investitionspläne im Verteidigungssektor profitieren. In den kommenden Monaten werden die Anleger prüfen, welche Unternehmen am stärksten von steigenden Zöllen betroffen sein könnten. Eines ist sicher: Viele Unternehmen werden mit höheren Kosten konfrontiert sein, und nicht alle werden in der Lage sein, diese durch höhere Umsätze auszugleichen – insbesondere, wenn die Verbraucher gegen höhere Preise vorgehen.

Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben sich die Aktien europäischer Rüstungsunternehmen außerordentlich gut entwickelt – und nach dem Sieg von Donald Trump hat sich dieser Trend noch beschleunigt. Derweil hat der US-Rüstungssektor eine unterdurchschnittliche Leistung erbracht. Warum? Der Markt setzt darauf, dass Europa seine Verteidigungsausgaben unabhängig von der globalen Lage erhöhen wird, angetrieben durch steigende NATO-Budgets und geopolitische Risiken – insbesondere wenn die USA einen möglichen Rückzug vom Kontinent signalisieren.

Gleichzeitig lassen das Wiederaufleben des amerikanischen Isolationismus und die erneute Fokussierung auf Haushaltsdisziplin Zweifel daran aufkommen, ob die USA ihre Rüstungsunternehmen weiterhin stark subventionieren werden. Es stellt sich auch die Frage, ob alle Waffenkategorien – einschließlich derjenigen, die im Kontext der modernen Kriegsführung als kostspielig oder veraltet gelten – weiterhin Produktionsunterstützung erhalten werden.

Anleihen – eine Bastion der Kapitalerhaltung

Bonds – oder ETFs, die ein indirektes Engagement in ihnen bieten – bleiben ein Kernbestandteil jedes ausgewogenen Anlageportfolios, insbesondere in Zeiten stabiler Märkte. Sie bieten einen regelmäßigen, vorhersehbaren Einkommensstrom durch Zinszahlungen, was eine bessere Finanzplanung ermöglicht.

Anleihen tragen durch Risikostreuung zur Stabilisierung von Portfolios bei. Sie entwickeln sich oft gegenläufig zu Aktien und tragen so dazu bei, die Gesamtvolatilität und die Empfindlichkeit gegenüber Marktschwankungen zu verringern.

Zinssätze spielen eine entscheidende Rolle bei der Preisgestaltung von Anleihen, wobei eine umgekehrte Beziehung besteht: Wenn die Zinssätze steigen, fallen die Anleihepreise, und wenn die Zinssätze fallen, steigen die Anleihepreise. In einem stabilen Umfeld ist diese Dynamik vorhersehbarer, was das Risikomanagement erleichtert.

Längere Laufzeiten bedeuten eine größere Sensibilität gegenüber Zinsänderungen – und ein höheres Risiko für den Anleihegläubiger. Die Wahl der richtigen Laufzeit hilft, Risiko und Rendite in Einklang zu bringen. Anleger können ihre Portfolios mithilfe von Strategien wie den folgenden optimieren:

Laddering (Kauf von Anleihen mit gestaffelten Fälligkeiten)

(Kauf von Anleihen mit gestaffelten Fälligkeiten) Immunisierung (Anpassung der Laufzeit des Anleihenportfolios an den Anlagehorizont)

In stabilen Zeiten bieten hochwertige Anleihen eine solide Grundlage, um Kapital zu erhalten und inflationsgeschützte Renditen zu erzielen.

Devisen – Währungen als Schutzschild

Der Devisenmarkt ist oft der Ort, an dem Unsicherheit zuerst auftaucht. In Krisenzeiten oder Zeiten erhöhter globaler Spannungen tendieren Anleger dazu, in sogenannte „sichere Häfen“ zu investieren, wie den US-Dollar (USD), den japanischen Yen (JPY) oder den Schweizer Franken (CHF).

Der US-Dollar ist nach wie vor die weltweit dominierende Reservewährung, auch wenn sein Status unter Druck geraten könnte, wenn eine republikanische Regierung eine aggressive protektionistische Handelspolitik betreibt.

Der Japanische Yen, der lange Zeit mit einem langsamen Wachstum in Verbindung gebracht wurde, gewinnt wieder an Attraktivität als sicherer Hafen. Das jüngste BIP-Wachstum trotz schwachen Konsums, steigender Löhne und das Signal der Bank of Japan, die Zinserhöhungen wieder aufzunehmen, haben das Interesse der Anleger am Yen nach den Turbulenzen im Jahr 2024 wiederbelebt.

Der Schweizer Franken ist nach wie vor eine sichere Währung, die durch die Neutralität der Schweiz und ihre begrenzte Exposition gegenüber Handelskriegen gestützt wird.

Währungsabsicherungen oder der Einsatz von Termingeschäften können dazu beitragen, Investoren vor einer Abwertung der Landeswährung zu schützen. Die Verankerung von Devisenentscheidungen in makroökonomischen Fundamentaldaten reduziert auch das spekulative Risiko und begünstigt diejenigen, die über ein tieferes Verständnis verfügen für:

Konjunkturzyklen

Maßnahmen der Zentralbank

Geopolitische Veränderungen

Der Erfolg auf dem Devisenmarkt hängt oft von der Analyse der Renditen von Staatsanleihen ab, die als Barometer für die Risikobereitschaft und die erwarteten Zinssätze dienen – beides Faktoren, die die Nachfrage nach Währungen stark beeinflussen.

Dennoch bleibt der Devisenmarkt ein äußerst dynamischer und volatiler Markt, auf dem jede makroökonomische Veröffentlichung und jede Erklärung der Zentralbank die Preise beeinflussen kann. Schnelle Reflexe, Erfahrung und kontinuierliches Lernen sind unerlässlich, um sich in diesem schnelllebigen Bereich zurechtzufinden.

Renditen 10-jähriger Staatsanleihen in Japan und den USA (oben) und USD/JPY gegenüber Renditespanne (unten)

Quelle: xStation5

Bitcoin – eine deflationäre Absicherung?

Bitcoin beherrscht weiterhin die Schlagzeilen. Warum? Erstaunliche Gewinne im Jahr 2024 und eine neue US-Regierung, die offenbar gerade erst damit beginnt, den gesamten Kryptosektor zu unterstützen. Sie legt den Grundstein für Richtlinien, die die neue Nachfrage nach Bitcoin direkt ankurbeln könnten.

Als älteste Kryptowährung hat Bitcoin eine etablierte Position innerhalb des Blockchain-Ökosystems und könnte einen einzigartigen Status als strategischer Vermögenswert der USA erhalten. Infolgedessen könnte das spekulative Interesse zunehmen – selbst wenn die Preisvolatilität hoch bleibt.

Das Angebot an Bitcoins ist auf 21 Millionen BTC begrenzt, wobei bereits mehr als 19,84 Millionen geschürft wurden. Durch sein deflationäres Design unterscheidet es sich strukturell von Fiat-Währungen, die oft von Zentralbanken „entwertet“ werden. Seit über einem Jahrzehnt dient Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel und zieht Nutzer, Spekulanten und langfristige Inhaber gleichermaßen an – viele von ihnen betrachten es als digitales Gold.

Während sich Bitcoin oft wie ein hochriskantes Anlageprodukt verhält, gibt es Zeiten, in denen es Aktien oder sogar Gold übertrifft und vorübergehend die Korrelationen mit den traditionellen Märkten durchbricht. Aus diesem Grund kann Bitcoin als strategisches Anlageprodukt mit geringer Allokation in einem „Allwetter“-Portfolio dienen, das darauf abzielt, Wachstumspotenzial mit nicht korrelierten Anlageprodukten zu kombinieren.

In der Vergangenheit wurde der Preis von Bitcoin durch vierjährige Halbierungszyklen beeinflusst, in denen extreme Volatilität üblich ist. Anleger, die ETPs (wie ETCs oder ETNs) zur Risikoabsicherung nutzen, können Bitcoin als Teil einer langfristigen Diversifizierungsstrategie einbeziehen und dabei eine höhere kurzfristige Volatilität im Austausch für asymmetrische Aufwärtspotenziale in Kauf nehmen.

Die wachsende Rolle von Bitcoin ist nicht nur spekulativ. Es entwickelt sich zu einem bedeutenden alternativen Zahlungssystem, das inzwischen Transaktionsvolumina abwickelt, die mit Mastercard und Visa vergleichbar sind. Es wurde als Gegengewicht zur Fiat-Währung konzipiert und erfüllt heute in Ländern, in denen das Vertrauen in die Regierung schwach oder die Bankensysteme unterentwickelt sind, einen echten Zweck.

ETFs – Diversifizierung in einem einfachen Format

Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) haben sich zu einem der beliebtesten Anlageinstrumente entwickelt – insbesondere in unsicheren Zeiten. Durch die Anlage in ganze Indizes statt in einzelne Aktien tragen ETFs dazu bei, das unternehmensspezifische Risiko zu reduzieren.

In unsicheren Zeiten sind sektorspezifische ETFs, die auf sogenannte defensive Sektoren abzielen, besonders attraktiv. Dazu gehören:

Gesundheitswesen

Energie

Verbrauchsgüter

Versorgungsunternehmen

Diese Sektoren sind in der Regel widerstandsfähig in Zeiten des Abschwungs, da sie grundlegende Güter und Dienstleistungen bereitstellen, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass Verbraucher sie einschränken, am geringsten ist.

Darüber hinaus gewinnen verteidigungsbezogene ETFs bei geopolitischen Spannungen an Beliebtheit, da höhere Militärausgaben tendenziell die Leistung des Sektors steigern.

Neben aktienbasierten ETFs können Anleger auch Anleihen-ETFs in Betracht ziehen, sowohl kurz- als auch langfristig. Da Anleihen mit längerer Laufzeit empfindlicher auf erwartete Zinssätze reagieren, können ETFs mit Anleihen kürzerer Laufzeit in unsicheren Zeiten eine stabilere Performance bieten.

Darüber hinaus können ETFs vorgefertigte Portfoliostrategien über verschiedene Anlageklassen hinweg bieten. Der Vanguard Lifestrategy 80/20 ETF beispielsweise investiert 80 % in Aktien und 20 % in Anleihen, was es Anlegern erleichtert, zu diversifizieren, ohne jede Position einzeln verwalten zu müssen.

Schließlich sind ETFs nicht auf Aktien oder Anleihen beschränkt. ETCs bieten ein Engagement in Gold, während ETNs eine indirekte Investition in Bitcoin ermöglichen – und so einen diversifizierten Zugang zu nicht-traditionellen Vermögenswerten bieten, ohne die Lager- und Verwahrungskosten, die oft mit dem Besitz von physischem Gold verbunden sind.

Futures-Kontrakte – Absicherung in Aktion

Futures-Kontrakte sind eines der am häufigsten verwendeten Instrumente zur Absicherung eines Portfolios gegen ungünstige Marktbewegungen. Der Absicherungsmechanismus besteht darin, eine Position einzunehmen, die der bereits gehaltenen in einem Portfolio entgegengesetzt ist. Beispielsweise kann ein Anleger, der einen Korb mit S&P-500-Aktien hält und einen kurzfristigen Abschwung befürchtet, eine Short-Position in S&P-500-Futures eröffnen, anstatt das gesamte Portfolio zu verkaufen.

Futures werden auch von spekulativem Kapital bevorzugt, da sie eine Hebelwirkung bieten, die sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste verstärkt.

Umgang mit Volatilität in unsicheren Zeiten

Da die Vorhersehbarkeit der Märkte sinkt und geopolitische Spannungen die Volatilität erhöhen, rücken Futures zunehmend in den Fokus. Sie dienen sowohl als Kapitalschutzinstrumente als auch als Instrumente für ein aktives Risikomanagement.

Mit Terminkontrakten können Anleger Positionen sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen nahezu jeder Anlageklasse –Aktien, Rohstoffe, Anleihen oder Währungen – eingehen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Diese Zugänglichkeit macht sie in unsicheren Zeiten äußerst vielseitig.

Das Spektrum der Futures umfasst alle wichtigen Anlageklassen – und mehr. Zum Beispiel:

Anleger können sich über den VIX-Index gegen die Volatilität des US-Aktienmarktes absichern.

gegen die absichern. In Europa bietet der EURO STOXX 50 Volatility Index eine vergleichbare Absicherung für das Engagement in europäischen Aktien.

eine vergleichbare Absicherung für das Engagement in europäischen Aktien. Erfahrene Trader können sich sogar mit Zinsfutures gegen geldpolitische Schocks absichern und so ihre Portfolios vor starken Schwankungen bei den Anleihen- oder Aktienbewertungen schützen, die durch Entscheidungen der Zentralbanken ausgelöst werden.

Es ist wichtig zu beachten: Bei Hedging geht es nicht darum, Gewinne zu erzielen – das Ziel ist es, potenzielle Verluste zu begrenzen. Der Handel mit Futures ist eine anspruchsvolle Strategie, die sowohl technisches Wissen als auch psychologische Belastbarkeit erfordert. Der Hebel ermöglicht signifikante Renditen mit relativ geringem Kapital, erhöht aber auch das Risiko: Kleine Marktbewegungen können zu übermäßigen Gewinnen oder schnellen Verlusten führen.

Aufgrund dieser Doppelnatur ziehen Futures sowohl

risikoaverse Anleger an, die Schutz vor Marktabschwüngen suchen, als auch

an, die Schutz vor Marktabschwüngen suchen, als auch Spekulanten, die nach risikoreichen, aber auch lukrativen Gelegenheiten suchen.

VIX und Marktangst: Eine umgekehrte Beziehung

Der VIX-Index, der die Volatilität am US-Aktienmarkt misst, ist umgekehrt korreliert mit dem S&P 500-Index. Wie in der Grafik dargestellt, geht jeder Anstieg des VIX in der Regel mit einem Ausverkauf des S&P 500 einher.



Quelle: XTB Research

Fazit: Investieren in unsicheren Zeiten

Investieren in unsicheren Zeiten ist eine Kunst, bei der es darum geht, Kapitalschutz und Renditepotenzial in Einklang zu bringen.

Eine erhöhte Volatilität kann außergewöhnliche Gewinnchancen schaffen – vergrößert aber auch das Verlustrisiko.

Gold glänzt als sicherer Hafen,

als sicherer Hafen, defensive Aktien und ETFs bieten Stabilität,

bieten Stabilität, Anleihen schützen das Kapital vor Markteinbrüchen,

schützen das Kapital vor Markteinbrüchen, Devisen und Futures ermöglichen ein aktives, strategisches Risikomanagement.

Der Schlüssel zur Navigation in volatilen Märkten ist die Diversifizierung und die Abstimmung der Strategien auf individuelle Ziele und Risikotoleranz. In stürmischen Zeiten wie heute sind Vorsicht und Flexibilität die besten Verbündeten des Anlegers.

KI-Hype vor erstem echten Test

Während der KI-Investitionsboom auf die Probe gestellt wird, ist Gold (gelbe Linie) seit Jahresbeginn um etwa 20 % gestiegen und kletterte von etwa 2.600 $ Ende Dezember/Anfang Januar auf heute 3.150 $ pro Unze. Im Gegensatz dazu ist der US100-Index (Nasdaq 100 Futures) um fast 10 % gefallen, da sich die Stimmung der Anleger gegenüber US-Technologieaktien verschlechtert hat, insbesondere bei KI-bezogenen Titeln.

Quelle: xStation5 von XTB

