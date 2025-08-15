JD.com Aktie überrascht mit starkem Wachstum – Jetzt Aktien kaufen? 🛒

Einleitung Die JD.com Aktie konnte trotz starker Quartalszahlen am Donnerstag nicht zulegen, die AKtie verlor fast 3%. Und das trotz des Umstands, dass der chinesische E-Commerce-Riese das höchste Umsatzwachstum seit Ende 2021 verzeichnete – trotz rückläufigem Gewinn. Anleger fragen sich: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um JD.com Aktien zu kaufen, oder bleibt Vorsicht angebracht? ► JD.com | WKN: A112ST | ISIN: US47215P1066 | Ticker: JD ✅ Drei Key Takeaways 📈 Stärkstes Umsatzwachstum seit drei Jahren Umsatz: 356,7 Mrd. Yuan (49,8 Mrd. USD) – +22,4 % YoY

Beste Entwicklung seit Q4 2021

Wachstum beschleunigte sich gegenüber +15,8 % im Vorquartal 🍜 Expansion im Food-Delivery-Geschäft Investitionen in JD Food Delivery als neuer Wachstumsmotor

Rabatte zur Steigerung der Marktanteile

Staatliche Subventionen in China unterstützen Konsum und Umsatz ⚠️ Gewinnrückgang & Aktienentwicklung Bereinigter Gewinn: 4,15 Yuan/ADS (58 Cent) – -49 % YoY , aber über den Erwartungen

JD.com Aktie seit Jahresbeginn -6 %

🧠 Fazit: JD.com Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die JD.com Aktie punktet mit beeindruckendem Umsatzwachstum und einer klaren Expansionsstrategie, insbesondere im Food-Delivery-Segment. Trotz rückläufigem Gewinn übertrifft JD die Erwartungen und zeigt sich robust im Wettbewerb. Wer Aktien kaufen möchte, sollte langfristig denken und die Erholung vom Mehrmonatstief als möglichen Einstieg sehen – dennoch bleibt das Gewinnwachstum ein wichtiger Faktor für die kommenden Quartale. JD.com Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

