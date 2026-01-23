Johnson & Johnson Aktie im Fokus: Starke Quartalszahlen, optimistische Prognose & stabile Dividendenbasis - Jetzt Aktien kaufen?

Die Johnson & Johnson Aktie zählt seit Jahrzehnten zu den stabilsten Werten im Gesundheitssektor. Nach der Veröffentlichung starker Quartalszahlen und einer optimistischen Prognose für 2026 rückt der US-Gesundheitskonzern erneut in den Fokus langfristiger Anleger. Trotz rechtlicher Unsicherheiten und Preisdruck im Pharmamarkt zeigt sich: Johnson & Johnson bleibt operativ äußerst robust. Doch ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen?

► Johnson & Johnson WKN: 853260 | ISIN: US4781601046 | Ticker: JNJ.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei wichtige Key Takeaways zur Johnson & Johnson Aktie

Optimistischer Ausblick: Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 liegen über den Erwartungen der Analysten.

Starkes Kerngeschäft: Wachstum in der Sparte Innovative Medicine und bei Medizinprodukten gleicht Rückgänge bei Stelara aus.

Defensive Qualität: Johnson & Johnson bleibt ein stabiler Anker für langfristige Investoren im Gesundheitssektor.

🏢 Unternehmensüberblick: Ein Gigant im Gesundheitssektor

Johnson & Johnson ist einer der weltweit größten Gesundheitskonzerne mit den Geschäftsbereichen Innovative Medicine und Medizinprodukte. Das Unternehmen profitiert von einer breiten Produktpalette, starker Forschung und globaler Präsenz. Für viele Anleger gilt die Johnson & Johnson Aktie als klassische Defensive-Aktie – ideal für Investoren, die kontinuierlich Aktien kaufen und auf Stabilität setzen.

📈 Zahlen & Prognosen: J&J übertrifft Erwartungen

Für das Jahr 2026 prognostiziert Johnson & Johnson einen operativen Umsatz von 99,5 bis 100,5 Milliarden US-Dollar und liegt damit über den Analystenschätzungen. Der erwartete Gewinn je Aktie soll zwischen 11,43 und 11,63 US-Dollar liegen.

Auch im vierten Quartal überzeugte der Konzern:

Umsatz: 24,56 Mrd. USD (über den Erwartungen)

Gewinn je Aktie: 2,46 USD (ebenfalls über Prognose)

Besonders stark entwickelten sich:

das Blutkrebsmedikament Darzalex

das Psoriasis-Medikament Tremfya

das widerstandsfähige Geschäft mit Medizinprodukten

⚖️ Risiken & Herausforderungen: Was Anleger wissen sollten

Trotz der starken Zahlen bleibt Johnson & Johnson mit Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählen:

Rechtsstreitigkeiten rund um Talkumprodukte

zunehmender Wettbewerb durch Biosimilars (z. B. bei Stelara)

politische Unsicherheiten durch Arzneimittelpreisregulierungen

Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass das restliche Produktportfolio – ohne Stelara – weiterhin mit 14–15 % wächst und damit die Innovationskraft des Konzerns unterstreicht.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🧠 Fazit: Johnson & Johnson Aktie – Solide Basis für langfristige Anleger

Die Johnson & Johnson Aktie überzeugt mit stabilen Umsätzen, verlässlichen Gewinnen und einem über den Erwartungen liegenden Ausblick. Auch wenn rechtliche und regulatorische Risiken bestehen, bleibt das Geschäftsmodell widerstandsfähig.

👉 Für langfristig orientierte Investoren, die defensiv aufgestellt sein möchten und regelmäßig Aktien kaufen, bleibt Johnson & Johnson eine attraktive Option im Gesundheitssektor.

Johnson & Johnson Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur Johnson & Johnson Aktie

❓ Ist die Johnson & Johnson Aktie aktuell kaufenswert?

Die Johnson & Johnson Aktie gilt als defensive Qualitätsaktie mit stabilen Umsätzen und Gewinnen. Dank einer starken Prognose für 2026 und eines breit diversifizierten Geschäftsmodells kann es sich für langfristige Anleger lohnen, Johnson & Johnson Aktien zu kaufen.

❓ Warum ist die Johnson & Johnson Aktie für Anleger interessant?

Johnson & Johnson überzeugt durch seine starke Marktstellung im Gesundheitssektor, verlässliche Cashflows und eine hohe Widerstandsfähigkeit in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Besonders für Investoren, die auf Stabilität setzen, ist die Aktie attraktiv.

❓ Wie entwickelt sich das Geschäft von Johnson & Johnson?

Der Konzern wächst vor allem im Bereich Innovative Medicine sowie bei Medizinprodukten. Rückgänge einzelner Medikamente wie Stelara werden durch neue Produkte und starke Blockbuster wie Darzalex und Tremfya ausgeglichen.

❓ Welche Risiken bestehen bei der Johnson & Johnson Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken zählen laufende Rechtsstreitigkeiten rund um Talkumprodukte, zunehmender Wettbewerb durch Biosimilars sowie regulatorische Eingriffe bei Arzneimittelpreisen. Langfristig bleibt das Geschäftsmodell jedoch robust.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Johnson & Johnson Aktie?

Die Johnson & Johnson Aktie eignet sich besonders für langfristige Anleger, Dividendeninvestoren und Investoren, die regelmäßig Aktien kaufen und ihr Portfolio defensiv ausrichten möchten.