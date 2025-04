Johnson & Johnson überrascht mit Q1-Ergebnissen, aber die Aktien fallen 📉

Trotz der √ľber den Erwartungen liegenden Gewinne im ersten Quartal konnte Johnson & Johnson (JNJ.US) die Anleger nicht √ľberzeugen. Die Aktie gab am Dienstag leicht nach, was auf die allgemeine Besorgnis √ľber m√∂gliche Z√∂lle auf Medikamente und laufende rechtliche Herausforderungen zur√ľckzuf√ľhren ist. Die Aktien fielen im vorb√∂rslichen Handel um fast 1 % auf etwa 153 US-Dollar, w√§hrend die S&P-500- und Nasdaq-Futures unver√§ndert blieben ‚Äď ein Zeichen daf√ľr, dass der Markt nicht mehr allein auf positive Gewinne reagiert. Der amerikanische Gesundheitsriese, der tief in der Pharmaindustrie, Biotechnologie und Medizintechnik verwurzelt ist, kann dennoch auf einen soliden Start ins Jahr 2025 zur√ľckblicken.

Ergebnisse des 1. Quartals 2025 J&J:

Gewinn pro Aktie (EPS): 2,77 $ gegen√ľber 2,69 $ erwartet

2,77 $ gegen√ľber 2,69 $ erwartet Umsatz: 21,9 Milliarden $ (+2,4 % im Jahresvergleich)

21,9 Milliarden $ (+2,4 % im Jahresvergleich) Aktualisierter operativer Umsatzausblick (2025): Angehoben auf 92 Milliarden $

Angehoben auf 92 Milliarden $ Gewinnausblick f√ľr das Gesamtjahr: Beibehaltung des mittleren Wachstums von 6,2 %

Das Unternehmen revidierte auch seine Prognose f√ľr das Gesamtjahr, nachdem die √úbernahme von Intra-Cellular Therapies abgeschlossen und Caplyta ‚Äď ein Medikament zur Behandlung von bipolaren St√∂rungen und Depressionen ‚Äď in das Portfolio aufgenommen wurde.

Segmentleistung

Das pharmazeutische Segment von Johnson & Johnson wuchs um 4,2 %, was auf h√∂here Ums√§tze in den Bereichen Onkologie, Immunologie und kardiovaskul√§re Therapien zur√ľckzuf√ľhren ist. Auch die MedTech-Sparte expandierte um 4,1 %, unterst√ľtzt durch Akquisitionen und Ver√§u√üerungen von Verm√∂genswerten.

Wichtige regulatorische Erfolge:

FDA-Zulassung von Tremfya zur Behandlung von Morbus Crohn

zur Behandlung von Morbus Crohn EU-Zulassung von Rybrevant f√ľr bestimmte Arten von Lungenkrebs

Diese Entwicklungen st√§rken die Position des Unternehmens auf den stark nachgefragten M√§rkten f√ľr Spezialmedikamente.

Zölle und Klagen: Anhaltender Gegenwind

Die Bedenken der Investoren wurden durch Signale aus Washington weiter gesch√ľrt. Der ehemalige Pr√§sident Donald Trump deutete k√ľrzlich neue Z√∂lle an, die den Pharmasektor treffen sollen. Kurz vor der Ver√∂ffentlichung der Gewinne leiteten die Aufsichtsbeh√∂rden eine Untersuchung der Arzneimittelimporte in die USA ein ‚Äď und legten damit m√∂glicherweise den Grundstein f√ľr weitere Handelsbeschr√§nkungen.

Diese Unsicherheit trug wahrscheinlich dazu bei, dass der Markt auf die ansonsten starken Gewinne verhalten reagierte.

Gleichzeitig kämpft J&J weiterhin mit langjährigen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit seinem talkumhaltigen Babypuder. Im März blockierte ein texanisches Gericht den Versuch des Unternehmens, die rechtlichen Verbindlichkeiten durch einen Insolvenzantrag seiner Tochtergesellschaft Red River Talc abzuwälzen.

J&J behauptet, die Klagen seien unbegr√ľndet und basierten auf ‚ÄěJunk Science‚Äú.

Das Unternehmen behauptet, ein Teil der Rechtsstreitigkeiten werde durch ausländische Investmentfonds finanziert.

J&J hat erkl√§rt, dass es sich nicht vergleichen wird und plant, bis zu 7 Milliarden US-Dollar aus den gesetzlichen R√ľcklagen zur√ľckzugewinnen.

Trotz anhaltender rechtlicher und makro√∂konomischer Risiken bleibt Johnson & Johnson ein bevorzugter defensiver Wert. Die diversifizierte Produktbasis und die Pr√§senz in verschiedenen Gesundheitssegmenten sorgen f√ľr Stabilit√§t in turbulenten Zeiten. Dennoch k√∂nnte das sich anbahnende Handelskriegsszenario die Stimmung belasten, was die derzeitige Vorsicht an der Wall Street erkl√§ren k√∂nnte. Seit der Ank√ľndigung m√∂glicher Z√∂lle auf Medikamente am 2. April sind die J&J-Aktien nur um 0,6 % gefallen, w√§hrend der S&P 500 im gleichen Zeitraum um fast 5 % gefallen ist. Seit Jahresbeginn ist die J&J-Aktie um √ľber 6 % gestiegen, was im Vergleich zum 8 %igen R√ľckgang des breiten Marktes eine starke Leistung ist.

Gewinn√ľbersicht

Erwartungen √ľbertroffen bei Umsatz und Gewinn je Aktie

bei Umsatz und Gewinn je Aktie Anhebung der operativen Umsatzprognose f√ľr 2025

Wachstum in den Bereichen Pharma und MedTech

Zollrisiko und Talkum-bezogene Klagen

und Aktie bleibt ein defensives Investment in volatilen Märkten

Johnson & Johnson-Aktie im Tages-Chart

Obwohl die J&J-Aktien in diesem Jahr leicht gestiegen sind, befindet sich die Aktie weiterhin in einem l√§ngerfristigen Abw√§rtstrend. Ein wichtiges technisches Widerstandsniveau liegt bei der 200-Tage-EMA (~157 $). Trotz des soliden Gesch√§fts erscheint das aktuelle KGV von 18 relativ hoch, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Unternehmen in einem reifen, weniger wachstumsorientierten Sektor t√§tig ist, der von k√ľnftigen Pharmaz√∂llen betroffen sein k√∂nnte.

Jonhson & Johnson Financial Dashboard

