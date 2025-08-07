Es wird erwartet, dass die Bank of England die Zinsen senken wird, aber die anhaltende Inflation stellt eine große Herausforderung dar.

KEY TAKEAWAYS

widersprüchliche Datenlage für das GBPUSD

voraussichtlich eine moderate Zinssenkung der BoE

geldpolitischen Signalen auch die geopolitische Lage sollten im Auge behalten werden

► GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD

🔍 GBPUSD Prognose: Forex Analyse zur Zinsentscheidung der Bank of England

Gemischte makroökonomische Daten sorgen für Verwirrung

Die GBPUSD Prognose für August 2025 steht im Spannungsfeld widersprüchlicher makroökonomischer Daten. Die Bank of England (BoE) hat bereits in früheren Sitzungen zur Vorsicht bei Zinssenkungen aufgerufen. Mit der im Juni gemeldeten Inflation von 3,6 %, die erneut über den Erwartungen lag, verdichten sich die Hinweise auf einen anhaltenden Preisdruck. Besonders auffällig: Die Inflationserwartungen der britischen Haushalte liegen nun klar über dem aktuellen Niveau – angetrieben durch dauerhaft hohe Lebensmittelpreise.

Gleichzeitig steigen die Arbeitslosenzahlen leicht auf 4,7 % (Prognose: 4,6 %), während das Lohnwachstum nachlässt. Laut Bloomberg wird für das zweite Quartal nur ein marginales BIP-Wachstum von +0,1 % erwartet – deutlich unter der ursprünglichen BoE-Prognose von 0,25 %. Die offiziellen Zahlen werden in der zweiten Augusthälfte veröffentlicht.

📈 Forex Analyse Insight: Die aktuelle Datenlage erschwert eine eindeutige geldpolitische Richtung – und erhöht die Volatilität im GBPUSD-Paar.





Die Inflation bleibt auf einem deutlich erhöhten Niveau. Die Lohnentwicklung schwächt sich zwar ab, ist aber weiterhin hoch, was zur Verfestigung der Kerninflation beigetragen hat. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflationärer Druck bei konjunktureller Schwäche

Diese widersprüchliche Datenlage stellt die BoE vor ein Dilemma: Einerseits besteht das Risiko anhaltend hoher Inflation – etwa durch Lebensmittel und potenziell steigende Energiepreise. Andererseits trübt sich die Konjunktur weiter ein. Auch geopolitische Unsicherheiten wie die Handelsbeziehungen mit den USA und nur moderat gesunkene Zölle bremsen die britische Wirtschaft. Das erhoffte Szenario einer „weichen Landung“ bleibt fraglich.

Die Entscheidung der BoE und ein mögliches Voting-Split

Der Marktkonsens geht aktuell von einer moderaten Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 4,00 % aus. Mit einem Split Vote wird gerechnet: Während einige Mitglieder wie Swati Dhingra und Alan Taylor für stärkere Zinssenkungen plädieren könnten, wird die Mehrheit wohl einen vorsichtigeren Kurs befürworten.

Die BoE dürfte signalisieren, dass zukünftige Schritte datenabhängig bleiben und weitere Zinsschritte (z. B. im September oder November) keineswegs garantiert sind.

💡 Forex Analyse Tipp: Ein uneinheitliches Abstimmungsergebnis könnte vom Markt als „hawkisher“ Impuls gewertet werden – mit Auswirkungen auf den GBPUSD-Kurs.





Die Mehrheit der Ausschussmitglieder ist derzeit eher zurückhaltend, obwohl es laut Bloomberg möglicherweise bis zu vier neutrale Mitglieder mit einer Bewertung von 0 gibt. Für heute werden sieben Stimmen für eine Zinssenkung erwartet, aber eine geringere Anzahl könnte vom Markt als hawkisches Signal interpretiert werden. Quelle: Bloomberg Economics





Der Markt hat die heutige Zinssenkung bereits vollständig eingepreist, die nächste wird jedoch erst im Dezember erwartet. Quelle: Bloomberg Finance LP

Mögliche Szenarien und Marktreaktionen

Basisszenario: 25 bp-Senkung + vorsichtiger Ton ➝ Stabilisierung des Pfund & geringere Anleiherenditen

Überraschung nach oben (weniger Stimmen für Senkung): Pfundstärke & steigende Renditen

Vollständiger Konsens für Senkung: Mögliche Schwächung des GBP & steigende Inflationserwartungen

📊 Zusammenfassung & Ausblick auf die GBPUSD Prognose

Die Entscheidung im August wird voraussichtlich eine moderate Zinssenkung bringen – mit dem Hinweis auf vorsichtiges, datenbasiertes Vorgehen. Entscheidend wird der Ton der BoE sein: Wird ein längerer Pausenmodus (keine Senkung im September/November) angedeutet, könnte dies das Pfund stärken.

Die kurzfristige GBPUSD Prognose bleibt neutral. Der Markt preist zwei weitere Senkungen bis Jahresende ein. Dennoch bleibt das Währungspaar empfindlich gegenüber Inflationsüberraschungen und Arbeitsmarktdaten.

🔎 Technische Forex Analyse GBPUSD – Widerstand & Ausblick

Der GBPUSD-Kurs steht aktuell an einem kritischen Widerstand bei 1,3400. Ein Ausbruch darüber könnte eine Bewegung in Richtung der 1,35–1,37-Zone einleiten – insbesondere bei politischer Unsicherheit rund um den US-Dollar (z. B. im Zusammenhang mit Trumps potenzieller Neubesetzung im Fed-Vorstand).

📉 Eine dovishe Haltung der BoE – z. B. einstimmige Entscheidung für weitere Zinssenkungen – könnte hingegen zu einer Korrektur in Richtung 1,31–1,32 führen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: GBPUSD Forex Analyse bleibt volatil

Die nächsten Wochen werden entscheidend für die mittelfristige Entwicklung im Währungspaar GBPUSD. Trader sollten neben den geldpolitischen Signalen auch die geopolitische Lage und kommende Arbeitsmarktzahlen eng beobachten.

