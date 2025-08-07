KEY TAKEAWAYS Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 23.184 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen zunächst etwas erholen, gab die Gewinne nachfolgend wieder ab, wobei die Rücksetzer einen überschaubaren Charakter hatten. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 🔍 Nasdaq Prognose für den 07.08.2025 – Tägliche Einschätzung Der Nasdaq eröffnete am Mittwochmorgen bei 23.184 Punkten. Nach einem anfänglichen Erholungsversuch gab der Index seine Gewinne wieder ab. Die Rücksetzer blieben jedoch begrenzt. Am Nachmittag startete der Nasdaq mit deutlichem Momentum durch und konnte sich über der Marke von 23.400 Punkten etablieren. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🕒 Tagesdaten im Überblick: Datum Tageshoch Tagestief Schlusskurs Tagesrange 06.08.2025 23.444 23.107 23.423 337 Punkte 05.08.2025 23.403 23.114 23.133 289 Punkte 📊 Technische Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. In der aktuellen Nasdaq Analyse zeigt sich ein aufgehelltes kurzfristiges Chartbild: Der Nasdaq bewegte sich am Mittwochvormittag nahe der SMA20 (23.382 Punkte) und SMA50 (23.289 Punkte).

Rücksetzer wurden durch die SMA20 aufgefangen, die als belastbarer Support fungierte.

Die Erholung führte bis zur SMA200 (23.378 Punkte), die überschritten wurde. Prognose (1h Chart):

Solange der Nasdaq über der SMA200 bleibt, ist mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechnen. Ein Bruch unter die SMA20 könnte jedoch Schwäche bis 23.050/30 Punkte signalisieren. Kurzfristige Tendenz: bullisch ⏳ Nasdaq Prognose im 4h-Chart: Übergeordnet bullisch Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart bestätigt sich die positive Nasdaq Prognose: Die SMA20 (23.279 Punkte) und SMA50 (23.372 Punkte) wurden mehrfach getestet und hielten stand.

Ein Rücksetzer bis zur SMA200 (23.035 Punkte) führte zu einer dynamischen Erholung.

Am Mittwoch konnte der Nasdaq wieder über die SMA50 steigen. Prognose (4h Chart):

Solange der Index über der SMA50 bleibt, ist weiteres Aufwärtspotenzial gegeben – mit Zielrichtung des Allzeithochs. Übergeordnete Tendenz: bullisch 📈 Ausblick & Setup für den 07.08.2025 – Nasdaq Prognose Aktueller Stand am Morgen: 23.482 Punkte

Differenz zum Vortag: +289 Punkte 🔼 Long Setup – mögliche Kursziele: 23.503 / 23.517 / 23.538 / 23.556 / 23.574 / 23.593 / 23.616 / 23.633 / 23.654

Darüber: 23.673 / 23.696 / 23.714 / 23.732 / 23.751 / 23.770 / 23.789 / 23.814 / 23.835 🔽 Short Setup – Unterstützungen bei Rücksetzern: 23.475 / 23.459 / 23.440 / 23.421 / 23.399 / 23.378 / 23.355 / 23.330 / 23.313 / 23.290

Darunter: 23.258 / 23.239 / 23.222 / 23.203 / 23.181 / 23.166 / 23.148 / 23.125 / 23.107 / 23.091 / 23.075 / 23.058 / 23.040 / 23.022 🎯 Nasdaq Widerstände: 23.553

23.736

23.844

24.035 🛡 Nasdaq Unterstützungen: 23.382 / 23.378 / 23.372

23.289 / 23.279 / 23.275

23.035

22.789

22.637 📌 Tägliche Nasdaq Prognose – Fazit Auf Basis der aktuellen technischen Analyse ergibt sich für den heutigen Handelstag eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Tendenz. Bull Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %

Bear Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.