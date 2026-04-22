Jungheinrich Aktie im Aktien Marathon - Analyse, Prognose & Chartcheck 2026

Jungheinrich Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Der Aktien Marathon steht für eine strukturierte, langfristige Analyse von Aktien. Jede Woche wird ein Unternehmen unter fundamentalen Gesichtspunkten bewertet. Der Fokus liegt bewusst nicht auf kurzfristigen Marktbewegungen, sondern auf der Entwicklung über mehrere Jahre.

Im Mittelpunkt stehen zentrale Unternehmenskennzahlen, die bis 2028 beziehungsweise 2030 projiziert werden. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Grundlage für eigene Investmententscheidungen zu bieten.

► WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934/ Kürzel: JUN3 / Symbol: JGHAF

✅ Drei Key Takeaways

Die Jungheinrich Aktie bleibt im übergeordneten Bild technisch angeschlagen, mit weiter bestehendem Abwärtsrisiko unterhalb wichtiger Durchschnittslinien.

Fundamentale Perspektiven im Aktien Marathon sind langfristig stabil, jedoch aktuell durch schwächere Ergebnisse belastet.

Ein Investment drängt sich derzeit nicht auf - die Aktie eignet sich vorerst eher für die Watchlist als für einen direkten Einstieg.

Aktien Check: Jungheinrich Aktie

Chartanalyse der Jungheinrich Aktie im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Jungheinrich Aktie zeigt seit ihrem Hoch im Jahr 2021 eine übergeordnete Seitwärtsbewegung nach vorheriger Korrektur. Zwischenzeitliche Erholungen wurden wiederholt für Gewinnmitnahmen genutzt.

Zu Jahresbeginn konnte sich die Aktie zunächst stabilisieren, geriet anschließend jedoch erneut unter Druck und fiel unter alle relevanten Durchschnittslinien. Die jüngste Erholung scheiterte an der SMA200 bei aktuell 30,34 EUR.

Solange die Jungheinrich Aktie per Wochenschluss unter dieser Marke notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Eine mögliche Stabilisierung liegt im Bereich von 23,50 EUR, wo sich bereits ein Doppelboden gebildet hat. Darunter rückt das Jahrestief 2022 in den Fokus.

Ein nachhaltiges positives Signal würde erst entstehen, wenn die Aktie die SMA50 bei aktuell 33,14 EUR zurückerobert. Ein klar bullisches Szenario ergibt sich erst bei einem bestätigten Wochenschluss über 40 EUR.

Einschätzung Wochenchart: bärisch

Chartanalyse der Jungheinrich Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich ein deutlicher Abwärtstrend seit Mitte 2025, der erst im Oktober unterbrochen wurde. Die darauffolgende Erholung wurde ab Februar erneut verkauft, wodurch die Aktie bis März 2026 weiter nachgab.

In den letzten Wochen konnte sich die Jungheinrich Aktie leicht erholen und die SMA20 bei aktuell 27,84 EUR zurückerobern. Dies sorgt kurzfristig für eine Stabilisierung.

Ein nachhaltiger Trendwechsel würde jedoch erst mit einem Anstieg über die SMA50 bei 30,80 EUR eingeleitet. Danach wäre ein Test der SMA200 bei 32,52 EUR wahrscheinlich. Ein klar positives Chartbild ergibt sich erst oberhalb des offenen Gaps bei 35,34 EUR.

Sollte die Aktie hingegen wieder unter die SMA20 fallen, würde sich der Fokus erneut auf die Unterseite verschieben, inklusive möglichem Test der Jahrestiefs.

Einschätzung Tageschart: bärisch bis neutral

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Aktionärsstruktur Jungheinrich:



Die Aktionärsstruktur im Konzern ist fragmentiert. Die acht größten Anteilseigner halten gut 20 Prozent der Aktien.

Wichtige Bewertungskennzahlen Jungheinrich 2025 - 2021

Der Umsatz konnte von 2021 bis 2025 zwar um 1,3 Mrd. EUR gesteigert werden, diese Kennzahl ist aber sei 2023 mehr oder weniger stabil.

Die Zahl der Beschäftigten hat von 2023 bis 2025 eine andere Entwicklung wie der Umsatz genommen. 2025 liegt die Zahl der Mitarbeitenden um 300 Personen über dem Wert von 2023.

Der Umsatz pro Kopf Umsatz stagniert seit Jahren. Hier hat es seit 2023 keine Weiterentwicklung gegeben.

Das operative Ergebnis lag 2025 65 Mio. EUR unter dem Wert von 2024 und praktisch auf dem Niveau 2021.

Das Ergebnis vor Steuern lag 2024 noch knapp bei 400 Mio. EUR und hat sich 2025 gegenüber 2024 halbiert.

Der Gewinn pro Aktie lag 2025 knapp über der Marke von 1 EUR und damit deutlich unter dem Durchschnitt im Betrachtungszeitraum.

Aktionäre haben sich von 2022 - 2024 über eine steigende Dividende freuen können. Diese wurde 2025 deutlich gekürzt und liegt mehr als die Hälfte unter dem Wert von 2021.

Die Aktie ist mit einem KGV von fast 35 (2025) teuer. In den Jahren 2024 - 2021 war das Kurs-Gewinn-Verhältnis attraktiver.

Die Eigenkapitalquote hat sich übergeordnet nur im Vergleich 2021 zu 2025 nur geringfügig verändert. 2024 lag diese über der 30 Prozent-Marke, ist 2025 aber wieder abgeschmolzen.

Unternehmensprofil: Jungheinrich AG

Die Jungheinrich AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern in den Bereichen Intralogistik, Lagertechnik und Materialflusslösungen.

Das Produktportfolio umfasst unter anderem:

Flurförderzeuge wie Elektrostapler, Dieselstapler und Hubwagen

Regalsysteme und Lagerlösungen

Softwarelösungen für Lagerverwaltung und Prozesssteuerung

Zusätzlich bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen wie:

Logistikberatung und Projektmanagement

Wartung und Service

Finanzierungsmodelle wie Leasing und Mietkauf

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf maßgeschneiderten Komplettlösungen für industrielle Kunden.

Fazit zur Jungheinrich Aktie im Aktien Marathon

Die Jungheinrich Aktie zeigt fundamental eine solide Basis, auch wenn der jüngste Ergebnisrückgang die Entwicklung belastet. Die Kursentwicklung der letzten Jahre bleibt insgesamt hinter den Erwartungen zurück.

Für die kommenden Jahre wird eine Verbesserung der Ergebnissituation erwartet. Entscheidend wird jedoch sein, ob diese Prognosen tatsächlich erreicht werden.

Im Rahmen des Aktien Marathon ergibt sich aktuell folgende Einschätzung:

Die Jungheinrich Aktie ist ein Kandidat für die Watchlist. Für ein unmittelbares Investment fehlen derzeit klare technische und fundamentale Signale.

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FAQ zur Jungheinrich Aktie im Aktien Marathon

Was ist die Jungheinrich Aktie?

Die Jungheinrich Aktie ist ein Anteilsschein des Intralogistik-Unternehmens Jungheinrich AG, das weltweit Lösungen für Lagertechnik, Materialfluss und Automatisierung anbietet.

Ist die Jungheinrich Aktie aktuell ein Kauf?

Aktuell ergibt sich kein klares Kaufsignal. Sowohl die technische Lage als auch die kurzfristige Entwicklung sprechen eher für eine abwartende Haltung.

Wie ist die langfristige Prognose der Jungheinrich Aktie?

Im Rahmen des Aktien Marathon wird langfristig eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung erwartet. Entscheidend ist, ob die prognostizierten Ergebnissteigerungen tatsächlich eintreten.

Welche Kursmarken sind bei der Jungheinrich Aktie wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei etwa 30,80 EUR, 32,52 EUR und 35,34 EUR. Eine nachhaltige Aufhellung ergibt sich erst oberhalb von 40 EUR. Unterstützungen befinden sich im Bereich von 23,50 EUR.

Warum ist die Jungheinrich Aktie zuletzt gefallen?

Die Kursentwicklung wurde durch schwächere Geschäftszahlen sowie eine insgesamt zurückhaltende Marktentwicklung belastet.

Für wen eignet sich die Jungheinrich Aktie?

Die Aktie ist vor allem für langfristig orientierte Anleger interessant, die auf eine Erholung der Geschäftsentwicklung setzen.

Was ist der Aktien Marathon?

Der Aktien Marathon ist ein Analyseformat mit Fokus auf langfristige Aktienbewertungen. Unternehmen werden regelmäßig fundamental analysiert und Prognosen über mehrere Jahre erstellt.

Sollte man die Jungheinrich Aktie auf die Watchlist setzen?

Ja, laut aktueller Einschätzung im Aktien Marathon eignet sich die Jungheinrich Aktie eher für die Watchlist, bis sich die technische und fundamentale Lage verbessert.