Kaffee Preis aktuell: Arabica fällt nach Rallye – Kaffee Kurs unter Druck

☕ Kaffee Preis unter Druck – Arabica verliert nach Rallye an Schwung 📰 Einleitung Der Kaffee Preis bleibt volatil: Nach einer kurzen Erholung fällt der Kaffee Kurs heute wieder um rund 1,8 %. Der Rückgang wird durch technische Widerstände und veränderte Wetterprognosen in Brasilien ausgelöst – dem weltweit größten Produzenten von Arabica-Bohnen. ► Kaffee | WKN: A0G9EZ | ISIN: US6289851031 | Ticker: Kaffee 📌 Key Takeaways 📉 Kaffee Kurs fällt um 1,8 % – nach einem kurzen Anstieg rutschten die Preise wieder ab. 🌦️ Wetter in Brasilien entscheidend – Regen in Sao Paulo & Espirito Santo dämpft die Rallye, während Dürre in Minas Gerais stützt. 📊 Charttechnik im Blick – Bruch der EMA10, wichtige Unterstützungen bei EMA30 und EMA100 im Fokus. 📉 Kaffee Kurs bricht Rallye ab Der Arabica-Kaffee Kurs verlor nach dem Überschreiten des 23,6 %-Fibonacci-Retracements deutlich an Schwung. Aktuell notieren die Preise nahe dem Eröffnungsniveau vom Freitag. Entscheidende Unterstützungen liegen an den gleitenden Durchschnitten EMA30 und EMA100, die nun als zentrale Haltelinien fungieren. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🌦️ Wetterlage in Brasilien beeinflusst den Kaffee Preis Laut Climatempo wird in den kommenden zwei Wochen in Regionen wie Sao Paulo (Arabica-Anbau) und Espirito Santo (Robusta) an mehreren Tagen eine Regenwahrscheinlichkeit von 40–80 % erwartet. Diese Prognosen belasten die Stimmung am Markt. In Minas Gerais, dem wichtigsten Anbaugebiet für Arabica, hält die Dürre jedoch an – ein Faktor, der den Kaffee Preis stützen könnte. 📊 Technische Analyse: Kaffee Kurs im Check Nach dem Bruch der EMA10 (gelb) deutet das Chartbild auf eine Korrektur hin. Sollte der Kaffee Kurs weiter nachgeben, könnten die EMA30 (hellviolett) und EMA100 (dunkelviolett) als wichtige Unterstützungsniveaus getestet werden. ✅ Fazit

Der Kaffee Preis bleibt ein Spielball zwischen Wetterprognosen und charttechnischen Marken. Während Regenfälle die jüngste Rallye ausbremsen, könnte die anhaltende Dürre in Minas Gerais den Markt vor tieferen Verlusten bewahren. Trader sollten die Unterstützungszonen bei EMA30 und EMA100 genau im Auge behalten. Kaffee Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.