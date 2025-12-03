Kupfer Preis auf neuem Allzeithoch – Knappheit treibt Kupfermarkt

Das Wichtigste in Kürze Kupfer Preis auf Rekordniveau

Zunehmende Angebotsknappheit

Strukturell steigende Nachfrage

Der Kupfer Preis setzt seinen starken Aufwärtstrend fort und hat ein neues Kupfer Allzeithoch von über 11.400 US-Dollar pro Tonne erreicht. Die jüngste Asia Copper Week hat die bullischen Erwartungen weiter untermauert: Zahlreiche Analysten warnen klar vor einer bevorstehenden Kupferknappheit, die den Preisanstieg zusätzlich befeuern dürfte. ► Kupfer WKN: 720321 | ISIN :XC0007203216 | Ticker: Kupfer Besonders in China zeichnet sich eine angespannte Lage ab. Mehrere große Kupferraffinerien reduzieren ihre Produktion, während eine Serie von Unfällen in wichtigen Minen weltweit die Verfügbarkeit des Rohstoffs erheblich verringert hat. Infolge dieser Entwicklungen bauen Produzenten und Importeure ihre Lagerbestände massiv aus, um sich gegen potenzielle Lieferengpässe abzusichern. Der strukturelle Nachfrageanstieg verstärkt diesen Trend zusätzlich. Der Ausbau von Rechenzentren, die Modernisierung der Energieinfrastruktur sowie die Elektrifizierung vieler Industrien führen zu einem nachhaltig hohen Bedarf an Kupfer. All diese Faktoren positionieren das Metall klar in einem langfristig steigenden Preistrend, der weitere Rekorde beim Kupfer Preis möglich macht. Kupfer im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.